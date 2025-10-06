BOMO on Base pris i dag

Sanntids BOMO on Base (BOMO) pris i dag er $ 0.0002791, med en 0.88% endring de siste 24 timene. Nåværende BOMO til USD konverteringssats er $ 0.0002791 per BOMO.

BOMO on Base rangerer for tiden som #3000 etter markedsverdi på $ 106.34K, med en sirkulerende forsyning på 381.00M BOMO. I løpet av de siste 24 timene BOMO har den blitt handlet mellom $ 0.0002618(laveste) og $ 0.00072 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.022125194895044928, mens tidenes laveste notering var $ 0.000006003498518756.

Kortsiktig har BOMO beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -23.54% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 138.32.

BOMO on Base (BOMO) Markedsinformasjon

Rangering No.3000 Markedsverdi $ 106.34K$ 106.34K $ 106.34K Volum (24 timer) $ 138.32$ 138.32 $ 138.32 Fullt utvannet markedsverdi $ 139.55K$ 139.55K $ 139.55K Opplagsforsyning 381.00M 381.00M 381.00M Maksimal forsyning 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Total forsyning 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Opplagsforsyning 76.20% Offentlig blokkjede BASE

Nåværende markedsverdi på BOMO on Base er $ 106.34K, med et 24-timers handelsvolum på $ 138.32. Den sirkulerende forsyningen på BOMO er 381.00M, med en total tilgang på 500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 139.55K.