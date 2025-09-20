0xGen (XGN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.02022073 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -2.27% Prisendring (7D) -18.90%

0xGen (XGN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har XGN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XGN er $ 0.02022073, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XGN endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -2.27% over 24 timer og -18.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

0xGen (XGN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 66.34K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 155.70K Opplagsforsyning 426.07M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på 0xGen er $ 66.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XGN er 426.07M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 155.70K.