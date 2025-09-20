0xBitcoin (0XBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.126496 $ 0.126496 $ 0.126496 24 timer lav $ 0.144718 $ 0.144718 $ 0.144718 24 timer høy 24 timer lav $ 0.126496$ 0.126496 $ 0.126496 24 timer høy $ 0.144718$ 0.144718 $ 0.144718 All Time High $ 4.66$ 4.66 $ 4.66 Laveste pris $ 0.03406293$ 0.03406293 $ 0.03406293 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -10.60% Prisendring (7D) -35.80% Prisendring (7D) -35.80%

0xBitcoin (0XBTC) sanntidsprisen er $0.129364. I løpet av de siste 24 timene har 0XBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.126496 og et toppnivå på $ 0.144718, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 0XBTC er $ 4.66, mens den rekordlave prisen er $ 0.03406293.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 0XBTC endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -10.60% over 24 timer og -35.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

0xBitcoin (0XBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.72M$ 2.72M $ 2.72M Opplagsforsyning 10.84M 10.84M 10.84M Total forsyning 20,998,852.04906835 20,998,852.04906835 20,998,852.04906835

Nåværende markedsverdi på 0xBitcoin er $ 1.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 0XBTC er 10.84M, med en total tilgang på 20998852.04906835. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.72M.