BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika GOTM cena šodien ir 0.0020901 USD. Seko līdzi reāllaika GOTM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GOTM cenas tendenci MEXC.Reāllaika GOTM cena šodien ir 0.0020901 USD. Seko līdzi reāllaika GOTM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GOTM cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GOTM

GOTM Cenas informācija

Kas ir GOTM

GOTM Tehniskais dokuments

GOTM Oficiālā tīmekļa vietne

GOTM Tokenomika

GOTM Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

GOTM logotips

GOTM Cena (GOTM)

Nav sarakstā

1 GOTM uz USD reāllaika cena:

$0.0020901
$0.0020901$0.0020901
-6.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
GOTM (GOTM) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:00:35 (UTC+8)

GOTM (GOTM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00202947
$ 0.00202947$ 0.00202947
24h zemākā
$ 0.00226842
$ 0.00226842$ 0.00226842
24h augstākā

$ 0.00202947
$ 0.00202947$ 0.00202947

$ 0.00226842
$ 0.00226842$ 0.00226842

$ 0.00423586
$ 0.00423586$ 0.00423586

$ 0.00202947
$ 0.00202947$ 0.00202947

+0.34%

-6.22%

-18.33%

-18.33%

GOTM (GOTM) reāllaika cena ir $0.0020901. Pēdējo 24 stundu laikā GOTM tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00202947 līdz augstākajai $ 0.00226842, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GOTM visu laiku augstākā cena ir $ 0.00423586, savukārt zemākā - $ 0.00202947.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GOTM ir mainījies par +0.34% pēdējā stundā, par -6.22% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.33% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

GOTM (GOTM) tirgus informācija

$ 362.40K
$ 362.40K$ 362.40K

--
----

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

173.39M
173.39M 173.39M

992,884,364.8086599
992,884,364.8086599 992,884,364.8086599

Pašreizējais GOTM tirgus maksimums ir $ 362.40K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GOTM apjoms apgrozībā ir 173.39M ar kopējo apjomu 992884364.8086599. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.08M.

GOTM (GOTM) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas GOTM uz USD bija $ -0.000138813510377862.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas GOTM uz USD bija $ -0.0008422162.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas GOTM uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas GOTM uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000138813510377862-6.22%
30 dienas$ -0.0008422162-40.29%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir GOTM (GOTM)?

GOTM Labz provides a range of tools to help web3 project founders deliver innovative solutions, including NFT Staking, Trait Management, Reward Systems.

GOTM is the token that powers the tools. GOTM Labz is focused on the Solana eco-system, due to the scalability, cheap tx costs, high security.

GOTM Labz makes it easy for anyone to deploy robust, powerful and scalable solutions with ease to the solana blockchain to build communities with rewards and incentives.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

GOTM cenas prognoze (USD)

Kāda būs GOTM (GOTM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu GOTM (GOTM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa GOTM prognozes.

Apskati GOTM cenas prognozi!

GOTM uz vietējām valūtām

GOTM (GOTM) tokenomika

GOTM (GOTM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GOTM tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par GOTM (GOTM)

Kāda ir GOTM (GOTM) vērtība šodien?
Reāllaika GOTM cena USD ir 0.0020901 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GOTM uz USD cena?
Pašreizējā GOTM uz USD cena ir $ 0.0020901. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir GOTM tirgus maksimums?
GOTM tirgus maksimums ir $ 362.40K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GOTM apjoms apgrozībā?
GOTM apjoms apgrozībā ir 173.39M USD.
Kāda bija GOTM vēsturiski augstākā cena?
GOTM sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00423586 USD apmērā.
Kāda bija GOTM vēsturiski zemākā cena?
GOTM sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00202947 USD.
Kāds ir GOTM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GOTM tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GOTM šogad kāps augstāk?
GOTM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GOTM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:00:35 (UTC+8)

GOTM (GOTM) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,427.63
$101,427.63$101,427.63

-1.69%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,280.35
$3,280.35$3,280.35

-6.46%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.72
$154.72$154.72

-4.18%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2046
$2.2046$2.2046

-3.39%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,427.63
$101,427.63$101,427.63

-1.69%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,280.35
$3,280.35$3,280.35

-6.46%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.72
$154.72$154.72

-4.18%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2046
$2.2046$2.2046

-3.39%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16207
$0.16207$0.16207

-1.13%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.7618
$2.7618$2.7618

+1,741.20%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.28000
$0.28000$0.28000

+1,725.29%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000347
$0.0000000000000000000000000347$0.0000000000000000000000000347

+402.89%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000156
$0.000000000156$0.000000000156

+81.39%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000621
$0.0000621$0.0000621

+51.46%