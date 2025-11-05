BiržaDEX+
Reāllaika XDOG cena šodien ir 0.006152 USD. Seko līdzi reāllaika XDOG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XDOG cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par XDOG

XDOG Cenas informācija

Kas ir XDOG

XDOG Tokenomika

XDOG Cenas prognoze

XDOG Vēsture

XDOG iegādes rokasgrāmata

XDOG uz bezseguma valūtu konvertētājs

XDOG Tūlītējie darījumi

XDOG USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

XDOG logotips

XDOG kurss(XDOG)

1 XDOG uz USD reāllaika cena:

$0.006144
-6.69%1D
USD
XDOG (XDOG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:21:11 (UTC+8)

XDOG (XDOG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.006036
24h zemākā
$ 0.00696
24h augstākā

$ 0.006036
$ 0.00696
--
--
-0.76%

-6.69%

-38.24%

-38.24%

XDOG (XDOG) reāllaika cena ir $ 0.006152. Pēdējo 24 stundu laikā XDOG tika tirgots robežās no zemākās $ 0.006036 līdz augstākajai $ 0.00696, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. XDOG visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā XDOG ir mainījies par -0.76% pēdējā stundā, par -6.69% pēdējo 24 stundu laikā un par -38.24% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

XDOG (XDOG) tirgus informācija

--
$ 55.56K
$ 0.00
--
--
XLAYER

Pašreizējais XDOG tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 55.56K. XDOG apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu --. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir --.

XDOG (XDOG) cenas vēsture USD

Seko XDOG cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0004405-6.69%
30 dienas$ -0.025564-80.61%
60 dienas$ -0.00413-40.17%
90 dienas$ +0.002152+53.80%
XDOG Cenas izmaiņas šodien

Šodien XDOG cena mainījās par $ -0.0004405 (-6.69%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

XDOG 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.025564 (-80.61%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

XDOG 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, XDOG piedzīvoja izmaiņas $ -0.00413 (-40.17%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

XDOG 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.002152 (+53.80%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu XDOG (XDOG) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati XDOG cenas vēstures lapu.

Kas ir XDOG (XDOG)?

XDOG merges the iconic Doge meme culture with the revolutionary potential of OKX's X-Layer chain technology, committed to building a fun, inclusive, and financially empowering community epicenter.

XDOG ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu XDOG ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt XDOG steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par XDOG mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu XDOG pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

XDOG cenas prognoze (USD)

Kāda būs XDOG (XDOG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu XDOG (XDOG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa XDOG prognozes.

Apskati XDOG cenas prognozi!

XDOG (XDOG) tokenomika

XDOG (XDOG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par XDOG tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties XDOG (XDOG)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties XDOG? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties XDOG MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

XDOG resurss

Dziļākai izpratnei par XDOG, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par XDOG

Kāda ir XDOG (XDOG) vērtība šodien?
Reāllaika XDOG cena USD ir 0.006152 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā XDOG uz USD cena?
Pašreizējā XDOG uz USD cena ir $ 0.006152. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir XDOG tirgus maksimums?
XDOG tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir XDOG apjoms apgrozībā?
XDOG apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija XDOG vēsturiski augstākā cena?
XDOG sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija XDOG vēsturiski zemākā cena?
XDOG sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir XDOG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu XDOG tirdzniecības apjoms ir $ 55.56K USD.
Vai XDOG šogad kāps augstāk?
XDOG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati XDOG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:21:11 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

