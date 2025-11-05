BiržaDEX+
Reāllaika River cena šodien ir 7.2653 USD. Seko līdzi reāllaika RIVER uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RIVER cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par RIVER

RIVER Cenas informācija

Kas ir RIVER

RIVER Tehniskais dokuments

RIVER Oficiālā tīmekļa vietne

RIVER Tokenomika

RIVER Cenas prognoze

RIVER Vēsture

RIVER iegādes rokasgrāmata

RIVER uz bezseguma valūtu konvertētājs

RIVER Tūlītējie darījumi

RIVER USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

River logotips

River kurss(RIVER)

1 RIVER uz USD reāllaika cena:

$7.2373
$7.2373$7.2373
-9.74%1D
USD
River (RIVER) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:06:50 (UTC+8)

River (RIVER) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 7.0613
$ 7.0613$ 7.0613
24h zemākā
$ 8.2479
$ 8.2479$ 8.2479
24h augstākā

$ 7.0613
$ 7.0613$ 7.0613

$ 8.2479
$ 8.2479$ 8.2479

$ 10.246419991222751
$ 10.246419991222751$ 10.246419991222751

$ 1.137662800262792
$ 1.137662800262792$ 1.137662800262792

-3.47%

-9.74%

-10.02%

-10.02%

River (RIVER) reāllaika cena ir $ 7.2653. Pēdējo 24 stundu laikā RIVER tika tirgots robežās no zemākās $ 7.0613 līdz augstākajai $ 8.2479, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RIVER visu laiku augstākā cena ir $ 10.246419991222751, savukārt zemākā - $ 1.137662800262792.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RIVER ir mainījies par -3.47% pēdējā stundā, par -9.74% pēdējo 24 stundu laikā un par -10.02% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

River (RIVER) tirgus informācija

No.235

$ 142.40M
$ 142.40M$ 142.40M

$ 477.55K
$ 477.55K$ 477.55K

$ 726.53M
$ 726.53M$ 726.53M

19.60M
19.60M 19.60M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

19.60%

ETH

Pašreizējais River tirgus maksimums ir $ 142.40M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 477.55K. RIVER apjoms apgrozībā ir 19.60M ar kopējo apjomu 100000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 726.53M.

River (RIVER) cenas vēsture USD

Seko River cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.780981-9.74%
30 dienas$ +4.7587+189.84%
60 dienas$ +6.7653+1,353.06%
90 dienas$ +6.7653+1,353.06%
River Cenas izmaiņas šodien

Šodien RIVER cena mainījās par $ -0.780981 (-9.74%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

River 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +4.7587 (+189.84%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

River 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, RIVER piedzīvoja izmaiņas $ +6.7653 (+1,353.06%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

River 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +6.7653 (+1,353.06%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu River (RIVER) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati River cenas vēstures lapu.

Kas ir River (RIVER)?

River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.

River ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu River ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt RIVER steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par River mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu River pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

River cenas prognoze (USD)

Kāda būs River (RIVER) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu River (RIVER) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa River prognozes.

Apskati River cenas prognozi!

River (RIVER) tokenomika

River (RIVER) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RIVER tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties River (RIVER)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties River? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties River MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

RIVER uz vietējām valūtām

1 River(RIVER) uz VND
191,186.3695
1 River(RIVER) uz AUD
A$11.188562
1 River(RIVER) uz GBP
5.521628
1 River(RIVER) uz EUR
6.320811
1 River(RIVER) uz USD
$7.2653
1 River(RIVER) uz MYR
RM30.441607
1 River(RIVER) uz TRY
305.796477
1 River(RIVER) uz JPY
¥1,111.5909
1 River(RIVER) uz ARS
ARS$10,590.773116
1 River(RIVER) uz RUB
588.4893
1 River(RIVER) uz INR
644.650069
1 River(RIVER) uz IDR
Rp121,088.284898
1 River(RIVER) uz PHP
426.109845
1 River(RIVER) uz EGP
￡E.343.64869
1 River(RIVER) uz BRL
R$39.23262
1 River(RIVER) uz CAD
C$10.17142
1 River(RIVER) uz BDT
885.64007
1 River(RIVER) uz NGN
10,483.8279
1 River(RIVER) uz COP
$28,051.3233
1 River(RIVER) uz ZAR
R.127.360709
1 River(RIVER) uz UAH
305.723824
1 River(RIVER) uz TZS
T.Sh.17,894.797165
1 River(RIVER) uz VES
Bs1,620.1619
1 River(RIVER) uz CLP
$6,872.9738
1 River(RIVER) uz PKR
Rs2,054.045616
1 River(RIVER) uz KZT
3,807.74373
1 River(RIVER) uz THB
฿236.703474
1 River(RIVER) uz TWD
NT$224.715729
1 River(RIVER) uz AED
د.إ26.663651
1 River(RIVER) uz CHF
Fr5.884893
1 River(RIVER) uz HKD
HK$56.451381
1 River(RIVER) uz AMD
֏2,779.340515
1 River(RIVER) uz MAD
.د.م67.639943
1 River(RIVER) uz MXN
$135.715804
1 River(RIVER) uz SAR
ريال27.244875
1 River(RIVER) uz ETB
Br1,108.830086
1 River(RIVER) uz KES
KSh938.604107
1 River(RIVER) uz JOD
د.أ5.1510977
1 River(RIVER) uz PLN
26.954263
1 River(RIVER) uz RON
лв32.185279
1 River(RIVER) uz SEK
kr69.601574
1 River(RIVER) uz BGN
лв12.35101
1 River(RIVER) uz HUF
Ft2,456.979154
1 River(RIVER) uz CZK
154.387625
1 River(RIVER) uz KWD
د.ك2.2304471
1 River(RIVER) uz ILS
23.684878
1 River(RIVER) uz BOB
Bs50.203223
1 River(RIVER) uz AZN
12.35101
1 River(RIVER) uz TJS
SM66.986066
1 River(RIVER) uz GEL
19.761616
1 River(RIVER) uz AOA
Kz6,659.301327
1 River(RIVER) uz BHD
.د.ب2.7317528
1 River(RIVER) uz BMD
$7.2653
1 River(RIVER) uz DKK
kr47.22445
1 River(RIVER) uz HNL
L191.368002
1 River(RIVER) uz MUR
333.47727
1 River(RIVER) uz NAD
$125.762343
1 River(RIVER) uz NOK
kr74.251366
1 River(RIVER) uz NZD
$12.859581
1 River(RIVER) uz PAB
B/.7.2653
1 River(RIVER) uz PGK
K30.586913
1 River(RIVER) uz QAR
ر.ق26.445692
1 River(RIVER) uz RSD
дин.741.859783
1 River(RIVER) uz UZS
soʻm87,533.714807
1 River(RIVER) uz ALL
L611.084383
1 River(RIVER) uz ANG
ƒ13.004887
1 River(RIVER) uz AWG
ƒ13.004887
1 River(RIVER) uz BBD
$14.5306
1 River(RIVER) uz BAM
KM12.35101
1 River(RIVER) uz BIF
Fr21,425.3697
1 River(RIVER) uz BND
$9.44489
1 River(RIVER) uz BSD
$7.2653
1 River(RIVER) uz JMD
$1,166.298609
1 River(RIVER) uz KHR
29,177.880718
1 River(RIVER) uz KMF
Fr3,095.0178
1 River(RIVER) uz LAK
157,941.301189
1 River(RIVER) uz LKR
රු2,214.318134
1 River(RIVER) uz MDL
L123.074182
1 River(RIVER) uz MGA
Ar32,579.78479
1 River(RIVER) uz MOP
P58.1224
1 River(RIVER) uz MVR
111.88562
1 River(RIVER) uz MWK
MK12,613.359983
1 River(RIVER) uz MZN
MT464.615935
1 River(RIVER) uz NPR
रु1,030.655458
1 River(RIVER) uz PYG
51,525.5076
1 River(RIVER) uz RWF
Fr10,527.4197
1 River(RIVER) uz SBD
$59.793419
1 River(RIVER) uz SCR
102.949301
1 River(RIVER) uz SRD
$279.71405
1 River(RIVER) uz SVC
$63.571375
1 River(RIVER) uz SZL
L125.762343
1 River(RIVER) uz TMT
m25.501203
1 River(RIVER) uz TND
د.ت21.3091249
1 River(RIVER) uz TTD
$49.258734
1 River(RIVER) uz UGX
Sh25,312.3052
1 River(RIVER) uz XAF
Fr4,148.4863
1 River(RIVER) uz XCD
$19.61631
1 River(RIVER) uz XOF
Fr4,148.4863
1 River(RIVER) uz XPF
Fr748.3259
1 River(RIVER) uz BWP
P98.08155
1 River(RIVER) uz BZD
$14.603253
1 River(RIVER) uz CVE
$700.156961
1 River(RIVER) uz DJF
Fr1,285.9581
1 River(RIVER) uz DOP
$466.795525
1 River(RIVER) uz DZD
د.ج948.920833
1 River(RIVER) uz FJD
$16.564884
1 River(RIVER) uz GNF
Fr63,171.7835
1 River(RIVER) uz GTQ
Q55.652198
1 River(RIVER) uz GYD
$1,519.90076
1 River(RIVER) uz ISK
kr922.6931

River resurss

Dziļākai izpratnei par River, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā River vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par River

Kāda ir River (RIVER) vērtība šodien?
Reāllaika RIVER cena USD ir 7.2653 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RIVER uz USD cena?
Pašreizējā RIVER uz USD cena ir $ 7.2653. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir River tirgus maksimums?
RIVER tirgus maksimums ir $ 142.40M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RIVER apjoms apgrozībā?
RIVER apjoms apgrozībā ir 19.60M USD.
Kāda bija RIVER vēsturiski augstākā cena?
RIVER sasniedza vēsturiski augstāko cenu 10.246419991222751 USD apmērā.
Kāda bija RIVER vēsturiski zemākā cena?
RIVER sasniedza vēsturiski zemāko cenu 1.137662800262792 USD.
Kāds ir RIVER tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RIVER tirdzniecības apjoms ir $ 477.55K USD.
Vai RIVER šogad kāps augstāk?
RIVER cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RIVER cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:06:50 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

RIVER uz USD kalkulators

Summa

RIVER
RIVER
USD
USD

1 RIVER = 7.2653 USD

Tirgot RIVER

RIVER/USDT
$7.2373
$7.2373$7.2373
-9.70%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

