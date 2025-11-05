BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Mavryk Network cena šodien ir 0.0231 USD. Seko līdzi reāllaika MVRK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MVRK cenas tendenci MEXC.Reāllaika Mavryk Network cena šodien ir 0.0231 USD. Seko līdzi reāllaika MVRK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MVRK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MVRK

MVRK Cenas informācija

Kas ir MVRK

MVRK Tehniskais dokuments

MVRK Oficiālā tīmekļa vietne

MVRK Tokenomika

MVRK Cenas prognoze

MVRK Vēsture

MVRK iegādes rokasgrāmata

MVRK uz bezseguma valūtu konvertētājs

MVRK Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Mavryk Network logotips

Mavryk Network kurss(MVRK)

1 MVRK uz USD reāllaika cena:

$0.0231
$0.0231$0.0231
+0.43%1D
USD
Mavryk Network (MVRK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:56:32 (UTC+8)

Mavryk Network (MVRK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0229
$ 0.0229$ 0.0229
24h zemākā
$ 0.0252
$ 0.0252$ 0.0252
24h augstākā

$ 0.0229
$ 0.0229$ 0.0229

$ 0.0252
$ 0.0252$ 0.0252

--
----

--
----

0.00%

+0.43%

-12.17%

-12.17%

Mavryk Network (MVRK) reāllaika cena ir $ 0.0231. Pēdējo 24 stundu laikā MVRK tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0229 līdz augstākajai $ 0.0252, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MVRK visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MVRK ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par +0.43% pēdējo 24 stundu laikā un par -12.17% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Mavryk Network (MVRK) tirgus informācija

--
----

$ 1.58K
$ 1.58K$ 1.58K

$ 23.10M
$ 23.10M$ 23.10M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MAVRYK

Pašreizējais Mavryk Network tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 1.58K. MVRK apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 23.10M.

Mavryk Network (MVRK) cenas vēsture USD

Seko Mavryk Network cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.000099+0.43%
30 dienas$ -0.0548-70.35%
60 dienas$ -0.0019-7.60%
90 dienas$ -0.0019-7.60%
Mavryk Network Cenas izmaiņas šodien

Šodien MVRK cena mainījās par $ +0.000099 (+0.43%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Mavryk Network 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0548 (-70.35%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Mavryk Network 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, MVRK piedzīvoja izmaiņas $ -0.0019 (-7.60%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Mavryk Network 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.0019 (-7.60%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Mavryk Network (MVRK) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Mavryk Network cenas vēstures lapu.

Kas ir Mavryk Network (MVRK)?

Mavryk Network is a next-generation Layer-1 blockchain powering the tokenization of over $10 billion in real-world assets (RWA), with its native token $MVRK at the core of the ecosystem.

Mavryk Network ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Mavryk Network ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt MVRK steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Mavryk Network mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Mavryk Network pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Mavryk Network cenas prognoze (USD)

Kāda būs Mavryk Network (MVRK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Mavryk Network (MVRK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Mavryk Network prognozes.

Apskati Mavryk Network cenas prognozi!

Mavryk Network (MVRK) tokenomika

Mavryk Network (MVRK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MVRK tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Mavryk Network (MVRK)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Mavryk Network? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Mavryk Network MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

MVRK uz vietējām valūtām

1 Mavryk Network(MVRK) uz VND
607.8765
1 Mavryk Network(MVRK) uz AUD
A$0.035574
1 Mavryk Network(MVRK) uz GBP
0.017556
1 Mavryk Network(MVRK) uz EUR
0.020097
1 Mavryk Network(MVRK) uz USD
$0.0231
1 Mavryk Network(MVRK) uz MYR
RM0.096789
1 Mavryk Network(MVRK) uz TRY
0.972279
1 Mavryk Network(MVRK) uz JPY
¥3.5343
1 Mavryk Network(MVRK) uz ARS
ARS$33.673332
1 Mavryk Network(MVRK) uz RUB
1.8711
1 Mavryk Network(MVRK) uz INR
2.049663
1 Mavryk Network(MVRK) uz IDR
Rp384.999846
1 Mavryk Network(MVRK) uz PHP
1.354815
1 Mavryk Network(MVRK) uz EGP
￡E.1.09263
1 Mavryk Network(MVRK) uz BRL
R$0.12474
1 Mavryk Network(MVRK) uz CAD
C$0.03234
1 Mavryk Network(MVRK) uz BDT
2.81589
1 Mavryk Network(MVRK) uz NGN
33.3333
1 Mavryk Network(MVRK) uz COP
$89.1891
1 Mavryk Network(MVRK) uz ZAR
R.0.405174
1 Mavryk Network(MVRK) uz UAH
0.972048
1 Mavryk Network(MVRK) uz TZS
T.Sh.56.896455
1 Mavryk Network(MVRK) uz VES
Bs5.1513
1 Mavryk Network(MVRK) uz CLP
$21.8526
1 Mavryk Network(MVRK) uz PKR
Rs6.530832
1 Mavryk Network(MVRK) uz KZT
12.10671
1 Mavryk Network(MVRK) uz THB
฿0.752598
1 Mavryk Network(MVRK) uz TWD
NT$0.714483
1 Mavryk Network(MVRK) uz AED
د.إ0.084777
1 Mavryk Network(MVRK) uz CHF
Fr0.018711
1 Mavryk Network(MVRK) uz HKD
HK$0.179487
1 Mavryk Network(MVRK) uz AMD
֏8.836905
1 Mavryk Network(MVRK) uz MAD
.د.م0.215061
1 Mavryk Network(MVRK) uz MXN
$0.431508
1 Mavryk Network(MVRK) uz SAR
ريال0.086625
1 Mavryk Network(MVRK) uz ETB
Br3.525522
1 Mavryk Network(MVRK) uz KES
KSh2.984289
1 Mavryk Network(MVRK) uz JOD
د.أ0.0163779
1 Mavryk Network(MVRK) uz PLN
0.085701
1 Mavryk Network(MVRK) uz RON
лв0.102102
1 Mavryk Network(MVRK) uz SEK
kr0.221298
1 Mavryk Network(MVRK) uz BGN
лв0.03927
1 Mavryk Network(MVRK) uz HUF
Ft7.811958
1 Mavryk Network(MVRK) uz CZK
0.490644
1 Mavryk Network(MVRK) uz KWD
د.ك0.0070917
1 Mavryk Network(MVRK) uz ILS
0.075306
1 Mavryk Network(MVRK) uz BOB
Bs0.159621
1 Mavryk Network(MVRK) uz AZN
0.03927
1 Mavryk Network(MVRK) uz TJS
SM0.212982
1 Mavryk Network(MVRK) uz GEL
0.062832
1 Mavryk Network(MVRK) uz AOA
Kz21.173229
1 Mavryk Network(MVRK) uz BHD
.د.ب0.0087087
1 Mavryk Network(MVRK) uz BMD
$0.0231
1 Mavryk Network(MVRK) uz DKK
kr0.15015
1 Mavryk Network(MVRK) uz HNL
L0.608454
1 Mavryk Network(MVRK) uz MUR
1.06029
1 Mavryk Network(MVRK) uz NAD
$0.399861
1 Mavryk Network(MVRK) uz NOK
kr0.236082
1 Mavryk Network(MVRK) uz NZD
$0.040656
1 Mavryk Network(MVRK) uz PAB
B/.0.0231
1 Mavryk Network(MVRK) uz PGK
K0.097251
1 Mavryk Network(MVRK) uz QAR
ر.ق0.084084
1 Mavryk Network(MVRK) uz RSD
дин.2.358279
1 Mavryk Network(MVRK) uz UZS
soʻm278.313189
1 Mavryk Network(MVRK) uz ALL
L1.942941
1 Mavryk Network(MVRK) uz ANG
ƒ0.041349
1 Mavryk Network(MVRK) uz AWG
ƒ0.041349
1 Mavryk Network(MVRK) uz BBD
$0.0462
1 Mavryk Network(MVRK) uz BAM
KM0.03927
1 Mavryk Network(MVRK) uz BIF
Fr68.1219
1 Mavryk Network(MVRK) uz BND
$0.03003
1 Mavryk Network(MVRK) uz BSD
$0.0231
1 Mavryk Network(MVRK) uz JMD
$3.708243
1 Mavryk Network(MVRK) uz KHR
92.770986
1 Mavryk Network(MVRK) uz KMF
Fr9.8406
1 Mavryk Network(MVRK) uz LAK
502.173903
1 Mavryk Network(MVRK) uz LKR
රු7.040418
1 Mavryk Network(MVRK) uz MDL
L0.391314
1 Mavryk Network(MVRK) uz MGA
Ar103.58733
1 Mavryk Network(MVRK) uz MOP
P0.1848
1 Mavryk Network(MVRK) uz MVR
0.35574
1 Mavryk Network(MVRK) uz MWK
MK40.104141
1 Mavryk Network(MVRK) uz MZN
MT1.477245
1 Mavryk Network(MVRK) uz NPR
रु3.276966
1 Mavryk Network(MVRK) uz PYG
163.8252
1 Mavryk Network(MVRK) uz RWF
Fr33.4719
1 Mavryk Network(MVRK) uz SBD
$0.190113
1 Mavryk Network(MVRK) uz SCR
0.327327
1 Mavryk Network(MVRK) uz SRD
$0.88935
1 Mavryk Network(MVRK) uz SVC
$0.202125
1 Mavryk Network(MVRK) uz SZL
L0.399861
1 Mavryk Network(MVRK) uz TMT
m0.081081
1 Mavryk Network(MVRK) uz TND
د.ت0.0677523
1 Mavryk Network(MVRK) uz TTD
$0.156618
1 Mavryk Network(MVRK) uz UGX
Sh80.4804
1 Mavryk Network(MVRK) uz XAF
Fr13.1901
1 Mavryk Network(MVRK) uz XCD
$0.06237
1 Mavryk Network(MVRK) uz XOF
Fr13.1901
1 Mavryk Network(MVRK) uz XPF
Fr2.3793
1 Mavryk Network(MVRK) uz BWP
P0.31185
1 Mavryk Network(MVRK) uz BZD
$0.046431
1 Mavryk Network(MVRK) uz CVE
$2.226147
1 Mavryk Network(MVRK) uz DJF
Fr4.0887
1 Mavryk Network(MVRK) uz DOP
$1.484175
1 Mavryk Network(MVRK) uz DZD
د.ج3.022173
1 Mavryk Network(MVRK) uz FJD
$0.052668
1 Mavryk Network(MVRK) uz GNF
Fr200.8545
1 Mavryk Network(MVRK) uz GTQ
Q0.176946
1 Mavryk Network(MVRK) uz GYD
$4.83252
1 Mavryk Network(MVRK) uz ISK
kr2.9337

Mavryk Network resurss

Dziļākai izpratnei par Mavryk Network, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Mavryk Network vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Mavryk Network

Kāda ir Mavryk Network (MVRK) vērtība šodien?
Reāllaika MVRK cena USD ir 0.0231 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MVRK uz USD cena?
Pašreizējā MVRK uz USD cena ir $ 0.0231. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Mavryk Network tirgus maksimums?
MVRK tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MVRK apjoms apgrozībā?
MVRK apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija MVRK vēsturiski augstākā cena?
MVRK sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija MVRK vēsturiski zemākā cena?
MVRK sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir MVRK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MVRK tirdzniecības apjoms ir $ 1.58K USD.
Vai MVRK šogad kāps augstāk?
MVRK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MVRK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:56:32 (UTC+8)

Mavryk Network (MVRK) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

MVRK uz USD kalkulators

Summa

MVRK
MVRK
USD
USD

1 MVRK = 0.0231 USD

Tirgot MVRK

MVRK/USDT
$0.0231
$0.0231$0.0231
+0.43%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,613.72
$100,613.72$100,613.72

-2.48%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,183.78
$3,183.78$3,183.78

-9.22%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.26
$152.26$152.26

-5.70%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1561
$2.1561$2.1561

-5.52%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,613.72
$100,613.72$100,613.72

-2.48%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,183.78
$3,183.78$3,183.78

-9.22%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.26
$152.26$152.26

-5.70%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1561
$2.1561$2.1561

-5.52%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15842
$0.15842$0.15842

-3.36%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.4716
$2.4716$2.4716

+1,547.73%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.22100
$0.22100$0.22100

+1,340.67%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000262
$0.0000000000000000000000000262$0.0000000000000000000000000262

+279.71%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000235
$0.000000000235$0.000000000235

+173.25%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000780
$0.0000780$0.0000780

+90.24%