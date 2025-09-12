Daugiau apie VIRTU

Virtu by Virtuals kaina (VIRTU)

1 VIRTU į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001961
$0.0001961
-1.90%1D
Virtu by Virtuals (VIRTU) kainos grafikas realiu laiku
Virtu by Virtuals (VIRTU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01073685
$ 0.01073685

$ 0
$ 0

+0.36%

-1.90%

+17.35%

+17.35%

Virtu by Virtuals (VIRTU) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas VIRTU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VIRTU kaina yra $ 0.01073685, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VIRTU per pastarąją valandą pasikeitė +0.36%, per 24 valandas – -1.90%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Virtu by Virtuals (VIRTU) rinkos informacija

$ 195.85K
$ 195.85K

--
--

$ 195.85K
$ 195.85K

998.68M
998.68M

998,684,587.416548
998,684,587.416548

Dabartinė Virtu by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 195.85K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VIRTU apyvartoje yra 998.68M vienetų, o bendras kiekis siekia 998684587.416548. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 195.85K

Virtu by Virtuals (VIRTU) kainos istorija USD

Šiandienos Virtu by Virtuals kainos pokytis į USD: $ 0.
Virtu by Virtuals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Virtu by Virtuals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Virtu by Virtuals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.90%
30 dienų$ 0+6.58%
60 dienų$ 0-31.54%
90 dienų$ 0--

Kas yra Virtu by Virtuals (VIRTU)

Virtu is an innovative agent created and designed to strengthen the ecosystem of Virtuals on the Base blockchain. This agent has been conceived with the goal of driving the development and adoption of technological solutions within the Virtuals ecosystem, offering a set of support tools that facilitate collaboration, interaction, growth, and make everything easier for the user actually counts with buybot notifications, rug alerts, new launches notifications and the team is building other tools like trading bot

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Virtu by Virtuals (VIRTU) išteklius

Oficiali svetainė

Virtu by Virtuals kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Virtu by Virtuals (VIRTU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Virtu by Virtuals (VIRTU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Virtu by Virtuals prognozes.

Peržiūrėkite Virtu by Virtuals kainos prognozę dabar!

VIRTU į vietos valiutas

Virtu by Virtuals (VIRTU) Tokenomika

Supratimas apie Virtu by Virtuals (VIRTU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VIRTUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Virtu by Virtuals (VIRTU)

Kiek Virtu by Virtuals(VIRTU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VIRTU kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VIRTU į USD kaina?
Dabartinė VIRTU kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Virtu by Virtuals rinkos kapitalizacija?
VIRTU rinkos kapitalizacija yra $ 195.85KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VIRTU apyvartoje?
VIRTU apyvartoje yra 998.68MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VIRTU kaina?
VIRTU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01073685USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VIRTU kaina?
VIRTU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra VIRTU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VIRTU yra --USD.
Ar VIRTU kaina šiais metais kils?
VIRTU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VIRTU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Virtu by Virtuals (VIRTU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.