Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) realiojo laiko kaina yra $112,740. Per pastarąsias 24 valandas XSOLVBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 109,481 iki aukščiausios $ 113,247 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XSOLVBTC kaina yra $ 175,368, o žemiausia – $ 11,402.13.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XSOLVBTC per pastarąją valandą pasikeitė -0.23%, per 24 valandas – +0.97%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.76%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Solv Protocol Staked BTC rinkos kapitalizacija yra $ 461.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XSOLVBTC apyvartoje yra 4.09K vienetų, o bendras kiekis siekia 4091.25968990321. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 461.25M
Šiandienos Solv Protocol Staked BTC kainos pokytis į USD: $ +1,085.31.
Solv Protocol Staked BTC 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -3,490.5882360000.
Solv Protocol Staked BTC 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -5,332.9627680000.
Solv Protocol Staked BTC 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +7,961.84754750905.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +1,085.31
|+0.97%
|30 dienų
|$ -3,490.5882360000
|-3.09%
|60 dienų
|$ -5,332.9627680000
|-4.73%
|90 dienų
|$ +7,961.84754750905
|+7.60%
SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
|09-10 02:28:00
|Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
