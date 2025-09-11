Daugiau apie INF

Sanctum Infinity logotipas

Sanctum Infinity kaina (INF)

Neįtraukta į sąrašą

1 INF į USD – tiesioginė kaina:

$306.67
$306.67$306.67
+1.30%1D
mexc
USD
Sanctum Infinity (INF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:32:52(UTC+8)

Sanctum Infinity (INF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 299.0
$ 299.0$ 299.0
24 val. žemiausia
$ 310.29
$ 310.29$ 310.29
24 val. aukščiausia

$ 299.0
$ 299.0$ 299.0

$ 310.29
$ 310.29$ 310.29

$ 363.89
$ 363.89$ 363.89

$ 8.97
$ 8.97$ 8.97

-0.08%

+1.38%

+8.77%

+8.77%

Sanctum Infinity (INF) realiojo laiko kaina yra $306.67. Per pastarąsias 24 valandas INF svyravo nuo žemiausios kainos $ 299.0 iki aukščiausios $ 310.29 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia INF kaina yra $ 363.89, o žemiausia – $ 8.97.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, INF per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – +1.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sanctum Infinity (INF) rinkos informacija

$ 67.06M
$ 67.06M$ 67.06M

--
----

$ 205.39M
$ 205.39M$ 205.39M

218.18K
218.18K 218.18K

668,264.0
668,264.0 668,264.0

Dabartinė Sanctum Infinity rinkos kapitalizacija yra $ 67.06M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. INF apyvartoje yra 218.18K vienetų, o bendras kiekis siekia 668264.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 205.39M

Sanctum Infinity (INF) kainos istorija USD

Šiandienos Sanctum Infinity kainos pokytis į USD: $ +4.19.
Sanctum Infinity 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +87.0213232070.
Sanctum Infinity 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +125.1660418190.
Sanctum Infinity 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +112.0171480810461.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +4.19+1.38%
30 dienų$ +87.0213232070+28.38%
60 dienų$ +125.1660418190+40.81%
90 dienų$ +112.0171480810461+57.55%

Kas yra Sanctum Infinity (INF)

Socean is a noncustodial stake pool for the Solana blockchain based on the Solana stake pool reference implementation. Users deposit SOL, we stake it for them, and give them a derivative token called SOCN that can be redeemed for SOL at any time. The SOCN token can then be used in several different use-cases, like lending/borrowing, liquidity provision, trading, etc.

Sanctum Infinity (INF) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Sanctum Infinity kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sanctum Infinity (INF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sanctum Infinity (INF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sanctum Infinity prognozes.

Peržiūrėkite Sanctum Infinity kainos prognozę dabar!

INF į vietos valiutas

Sanctum Infinity (INF) Tokenomika

Supratimas apie Sanctum Infinity (INF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie INFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sanctum Infinity (INF)

Kiek Sanctum Infinity(INF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė INF kaina USD valiuta yra 306.67USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė INF į USD kaina?
Dabartinė INF kaina USD valiuta yra $ 306.67. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sanctum Infinity rinkos kapitalizacija?
INF rinkos kapitalizacija yra $ 67.06MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra INF apyvartoje?
INF apyvartoje yra 218.18KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) INF kaina?
INF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 363.89USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) INF kaina?
INF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 8.97USD.
Kokia yra INF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis INF yra --USD.
Ar INF kaina šiais metais kils?
INF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite INF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.