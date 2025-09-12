Daugiau apie PLS

PlutusDAO kaina (PLS)

1 PLS į USD – tiesioginė kaina:

$0.01934098
-2.80%1D
USD
PlutusDAO (PLS) kainos grafikas realiu laiku
PlutusDAO (PLS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01926226
24 val. žemiausia
$ 0.02024519
24 val. aukščiausia

$ 0.01926226
$ 0.02024519
$ 1.42
$ 0
+0.21%

-2.85%

-0.60%

-0.60%

PlutusDAO (PLS) realiojo laiko kaina yra $0.01934098. Per pastarąsias 24 valandas PLS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01926226 iki aukščiausios $ 0.02024519 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PLS kaina yra $ 1.42, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PLS per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – -2.85%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PlutusDAO (PLS) rinkos informacija

$ 897.32K
--
$ 1.94M
46.34M
100,000,000.0
Dabartinė PlutusDAO rinkos kapitalizacija yra $ 897.32K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PLS apyvartoje yra 46.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.94M

PlutusDAO (PLS) kainos istorija USD

Šiandienos PlutusDAO kainos pokytis į USD: $ -0.00056891373159326.
PlutusDAO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0016609685.
PlutusDAO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0013062433.
PlutusDAO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00122722302032467.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00056891373159326-2.85%
30 dienų$ -0.0016609685-8.58%
60 dienų$ -0.0013062433-6.75%
90 dienų$ +0.00122722302032467+6.78%

Kas yra PlutusDAO (PLS)

Aggregated Dopex ecosystem governance power. Enhanced yield. Deepened ecosystem liquidity.

PlutusDAO (PLS) išteklius

PlutusDAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PlutusDAO (PLS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PlutusDAO (PLS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PlutusDAO prognozes.

Peržiūrėkite PlutusDAO kainos prognozę dabar!

PLS į vietos valiutas

PlutusDAO (PLS) Tokenomika

Supratimas apie PlutusDAO (PLS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PLSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PlutusDAO (PLS)

Kiek PlutusDAO(PLS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PLS kaina USD valiuta yra 0.01934098USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PLS į USD kaina?
Dabartinė PLS kaina USD valiuta yra $ 0.01934098. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PlutusDAO rinkos kapitalizacija?
PLS rinkos kapitalizacija yra $ 897.32KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PLS apyvartoje?
PLS apyvartoje yra 46.34MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PLS kaina?
PLS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.42USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PLS kaina?
PLS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PLS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PLS yra --USD.
Ar PLS kaina šiais metais kils?
PLS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PLS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.