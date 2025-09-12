Daugiau apie ONDA

ondaxbt kaina (ONDA)

1 ONDA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.50%1D
USD
ondaxbt (ONDA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:00:05(UTC+8)

ondaxbt (ONDA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00405314
$ 0.00405314$ 0.00405314

$ 0
$ 0$ 0

+0.41%

+1.53%

+11.13%

+11.13%

ondaxbt (ONDA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ONDA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ONDA kaina yra $ 0.00405314, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ONDA per pastarąją valandą pasikeitė +0.41%, per 24 valandas – +1.53%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ondaxbt (ONDA) rinkos informacija

$ 46.49K
$ 46.49K$ 46.49K

--
----

$ 46.49K
$ 46.49K$ 46.49K

999.02M
999.02M 999.02M

999,023,309.399932
999,023,309.399932 999,023,309.399932

Dabartinė ondaxbt rinkos kapitalizacija yra $ 46.49K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ONDA apyvartoje yra 999.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 999023309.399932. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 46.49K

ondaxbt (ONDA) kainos istorija USD

Šiandienos ondaxbt kainos pokytis į USD: $ 0.
ondaxbt 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ondaxbt 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ondaxbt 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.53%
30 dienų$ 0+18.37%
60 dienų$ 0+35.31%
90 dienų$ 0--

Kas yra ondaxbt (ONDA)

Onda is an innovative autonomous on-chain SocialFi companion designed to revolutionize online interactions. At its core is OndaLink, a powerful tool that transforms any URL into a dynamic, dedicated chat room. This feature enables real-time communication among users visiting the same webpage, fostering seamless collaboration and engagement. By integrating incentives for active participation, Onda creates a fresh approach to community building, blending social interaction with financial opportunities.

Oficiali svetainė

ondaxbt kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ondaxbt (ONDA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ondaxbt (ONDA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ondaxbt prognozes.

Peržiūrėkite ondaxbt kainos prognozę dabar!

ONDA į vietos valiutas

ondaxbt (ONDA) Tokenomika

Supratimas apie ondaxbt (ONDA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ONDAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ondaxbt (ONDA)

Kiek ondaxbt(ONDA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ONDA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ONDA į USD kaina?
Dabartinė ONDA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ondaxbt rinkos kapitalizacija?
ONDA rinkos kapitalizacija yra $ 46.49KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ONDA apyvartoje?
ONDA apyvartoje yra 999.02MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ONDA kaina?
ONDA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00405314USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ONDA kaina?
ONDA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ONDA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ONDA yra --USD.
Ar ONDA kaina šiais metais kils?
ONDA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ONDA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
