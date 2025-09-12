Daugiau apie MONITOR

Monitoring the Situation kaina (MONITOR)

Neįtraukta į sąrašą

1 MONITOR į USD – tiesioginė kaina:

$0.00014396
$0.00014396$0.00014396
-14.10%1D
Monitoring the Situation (MONITOR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:39:44(UTC+8)

Monitoring the Situation (MONITOR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00228968
$ 0.00228968$ 0.00228968

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

-14.10%

+185.65%

+185.65%

Monitoring the Situation (MONITOR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MONITOR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MONITOR kaina yra $ 0.00228968, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MONITOR per pastarąją valandą pasikeitė -0.25%, per 24 valandas – -14.10%, o per pastarąsias 7 dienas – +185.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Monitoring the Situation (MONITOR) rinkos informacija

$ 143.02K
$ 143.02K$ 143.02K

--
----

$ 143.02K
$ 143.02K$ 143.02K

993.50M
993.50M 993.50M

993,500,573.768828
993,500,573.768828 993,500,573.768828

Dabartinė Monitoring the Situation rinkos kapitalizacija yra $ 143.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MONITOR apyvartoje yra 993.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 993500573.768828. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 143.02K

Monitoring the Situation (MONITOR) kainos istorija USD

Šiandienos Monitoring the Situation kainos pokytis į USD: $ 0.
Monitoring the Situation 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Monitoring the Situation 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Monitoring the Situation 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-14.10%
30 dienų$ 0+247.27%
60 dienų$ 0+82.50%
90 dienų$ 0--

Kas yra Monitoring the Situation (MONITOR)

I'm monitoring the situation

Monitoring the Situation (MONITOR) išteklius

Oficiali svetainė

Monitoring the Situation kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Monitoring the Situation (MONITOR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Monitoring the Situation (MONITOR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Monitoring the Situation prognozes.

Peržiūrėkite Monitoring the Situation kainos prognozę dabar!

MONITOR į vietos valiutas

Monitoring the Situation (MONITOR) Tokenomika

Supratimas apie Monitoring the Situation (MONITOR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MONITORišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Monitoring the Situation (MONITOR)

Kiek Monitoring the Situation(MONITOR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MONITOR kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MONITOR į USD kaina?
Dabartinė MONITOR kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Monitoring the Situation rinkos kapitalizacija?
MONITOR rinkos kapitalizacija yra $ 143.02KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MONITOR apyvartoje?
MONITOR apyvartoje yra 993.50MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MONITOR kaina?
MONITOR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00228968USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MONITOR kaina?
MONITOR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MONITOR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MONITOR yra --USD.
Ar MONITOR kaina šiais metais kils?
MONITOR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MONITOR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:39:44(UTC+8)

Monitoring the Situation (MONITOR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

