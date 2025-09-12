Daugiau apie MEMD

MemeDAO (MEMD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:51:46(UTC+8)

MemeDAO (MEMD) kainos informacija (USD)

MemeDAO (MEMD) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MEMD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MEMD kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MEMD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MemeDAO (MEMD) rinkos informacija

Dabartinė MemeDAO rinkos kapitalizacija yra $ 111.20K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MEMD apyvartoje yra 420.69T vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 111.20K

MemeDAO (MEMD) kainos istorija USD

Šiandienos MemeDAO kainos pokytis į USD: $ 0.
MemeDAO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MemeDAO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MemeDAO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.33%
30 dienų$ 0-0.39%
60 dienų$ 0+41.83%
90 dienų$ 0--

Kas yra MemeDAO (MEMD)

MemeDAO, found on memedao.vip, is a unique platform that merges the concept of a DAO with meme coin investing. Each member gets a say in deciding which meme coins the community should invest in through a voting process. After voting, the chosen meme coin is airdropped to all MemeDAO token holders. In the future, MemeDAO aims to enhance its DAO structure, further refine its rewards system, and grow its community. The MemeDAO token, at the heart of this ecosystem, grants voting rights and qualifies holders for airdrops, tying the community together. Adding to its unique structure, MemeDAO has a broad roadmap in place to further enhance its platform and utility token.

MemeDAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MemeDAO (MEMD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MemeDAO (MEMD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MemeDAO prognozes.

Peržiūrėkite MemeDAO kainos prognozę dabar!

MEMD į vietos valiutas

MemeDAO (MEMD) Tokenomika

Supratimas apie MemeDAO (MEMD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MEMDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MemeDAO (MEMD)

Kiek MemeDAO(MEMD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MEMD kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MEMD į USD kaina?
Dabartinė MEMD kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MemeDAO rinkos kapitalizacija?
MEMD rinkos kapitalizacija yra $ 111.20KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MEMD apyvartoje?
MEMD apyvartoje yra 420.69TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MEMD kaina?
MEMD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MEMD kaina?
MEMD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MEMD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MEMD yra --USD.
Ar MEMD kaina šiais metais kils?
MEMD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MEMD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
MemeDAO (MEMD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

