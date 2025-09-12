Daugiau apie JARVIS

Jarvis kaina (JARVIS)

Neįtraukta į sąrašą

1 JARVIS į USD – tiesioginė kaina:

$0.03018521
$0.03018521$0.03018521
+1.00%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Jarvis (JARVIS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:41:47(UTC+8)

Jarvis (JARVIS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02941807
$ 0.02941807$ 0.02941807
24 val. žemiausia
$ 0.03020717
$ 0.03020717$ 0.03020717
24 val. aukščiausia

$ 0.02941807
$ 0.02941807$ 0.02941807

$ 0.03020717
$ 0.03020717$ 0.03020717

$ 0.120785
$ 0.120785$ 0.120785

$ 0.01617041
$ 0.01617041$ 0.01617041

--

+1.03%

-1.85%

-1.85%

Jarvis (JARVIS) realiojo laiko kaina yra $0.03018521. Per pastarąsias 24 valandas JARVIS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02941807 iki aukščiausios $ 0.03020717 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JARVIS kaina yra $ 0.120785, o žemiausia – $ 0.01617041.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JARVIS per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Jarvis (JARVIS) rinkos informacija

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

--
----

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

42.00M
42.00M 42.00M

42,000,000.0
42,000,000.0 42,000,000.0

Dabartinė Jarvis rinkos kapitalizacija yra $ 1.27M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. JARVIS apyvartoje yra 42.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 42000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.27M

Jarvis (JARVIS) kainos istorija USD

Šiandienos Jarvis kainos pokytis į USD: $ +0.00030793.
Jarvis 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0038109974.
Jarvis 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006413481.
Jarvis 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.002034880560980632.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00030793+1.03%
30 dienų$ -0.0038109974-12.62%
60 dienų$ -0.0006413481-2.12%
90 dienų$ +0.002034880560980632+7.23%

Kas yra Jarvis (JARVIS)

Jarvis (JARVIS) išteklius

Oficiali svetainė

Jarvis kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Jarvis (JARVIS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Jarvis (JARVIS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Jarvis prognozes.

Peržiūrėkite Jarvis kainos prognozę dabar!

JARVIS į vietos valiutas

Jarvis (JARVIS) Tokenomika

Supratimas apie Jarvis (JARVIS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JARVISišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Jarvis (JARVIS)

Kiek Jarvis(JARVIS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JARVIS kaina USD valiuta yra 0.03018521USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JARVIS į USD kaina?
Dabartinė JARVIS kaina USD valiuta yra $ 0.03018521. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Jarvis rinkos kapitalizacija?
JARVIS rinkos kapitalizacija yra $ 1.27MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JARVIS apyvartoje?
JARVIS apyvartoje yra 42.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JARVIS kaina?
JARVIS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.120785USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JARVIS kaina?
JARVIS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01617041USD.
Kokia yra JARVIS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JARVIS yra --USD.
Ar JARVIS kaina šiais metais kils?
JARVIS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JARVIS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:41:47(UTC+8)

