Flare Staked Ether kaina (FLRETH)
-0.13%
+0.09%
+0.46%
+0.46%
Flare Staked Ether (FLRETH) realiojo laiko kaina yra $4,531.66. Per pastarąsias 24 valandas FLRETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 4,425.13 iki aukščiausios $ 4,583.16 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLRETH kaina yra $ 5,115.59, o žemiausia – $ 1,433.82.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLRETH per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – +0.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Flare Staked Ether rinkos kapitalizacija yra $ 11.18M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FLRETH apyvartoje yra 2.47K vienetų, o bendras kiekis siekia 2468.458003732971. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.18M
Šiandienos Flare Staked Ether kainos pokytis į USD: $ +3.92.
Flare Staked Ether 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +9.1775178320.
Flare Staked Ether 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +2,160.2087877160.
Flare Staked Ether 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +1,955.8096699141953.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +3.92
|+0.09%
|30 dienų
|$ +9.1775178320
|+0.20%
|60 dienų
|$ +2,160.2087877160
|+47.67%
|90 dienų
|$ +1,955.8096699141953
|+75.93%
flrETH is a Flare-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Flare users and builders. By minting flrETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving Flare. flrETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use flrETH in DeFi on Flare as you normally would. flrETH has been live since October 31st, 2024, and has surpassed over $3M TVL — becoming one of the largest assets on Flare.
