Flare Staked Ether kaina (FLRETH)

1 FLRETH į USD – tiesioginė kaina:

+0.10%1D
USD
Flare Staked Ether (FLRETH) kainos grafikas realiu laiku
Flare Staked Ether (FLRETH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.13%

+0.09%

+0.46%

+0.46%

Flare Staked Ether (FLRETH) realiojo laiko kaina yra $4,531.66. Per pastarąsias 24 valandas FLRETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 4,425.13 iki aukščiausios $ 4,583.16 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLRETH kaina yra $ 5,115.59, o žemiausia – $ 1,433.82.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLRETH per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – +0.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Flare Staked Ether (FLRETH) rinkos informacija

$ 11.18M
$ 11.18M$ 11.18M

--
----

$ 11.18M
$ 11.18M$ 11.18M

2.47K
2.47K 2.47K

2,468.458003732971
2,468.458003732971 2,468.458003732971

Dabartinė Flare Staked Ether rinkos kapitalizacija yra $ 11.18M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FLRETH apyvartoje yra 2.47K vienetų, o bendras kiekis siekia 2468.458003732971. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.18M

Flare Staked Ether (FLRETH) kainos istorija USD

Šiandienos Flare Staked Ether kainos pokytis į USD: $ +3.92.
Flare Staked Ether 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +9.1775178320.
Flare Staked Ether 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +2,160.2087877160.
Flare Staked Ether 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +1,955.8096699141953.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +3.92+0.09%
30 dienų$ +9.1775178320+0.20%
60 dienų$ +2,160.2087877160+47.67%
90 dienų$ +1,955.8096699141953+75.93%

Kas yra Flare Staked Ether (FLRETH)

flrETH is a Flare-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Flare users and builders. By minting flrETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving Flare. flrETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use flrETH in DeFi on Flare as you normally would. flrETH has been live since October 31st, 2024, and has surpassed over $3M TVL — becoming one of the largest assets on Flare.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Flare Staked Ether (FLRETH) išteklius

Oficiali svetainė

Flare Staked Ether kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Flare Staked Ether (FLRETH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Flare Staked Ether (FLRETH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Flare Staked Ether prognozes.

Peržiūrėkite Flare Staked Ether kainos prognozę dabar!

FLRETH į vietos valiutas

Flare Staked Ether (FLRETH) Tokenomika

Supratimas apie Flare Staked Ether (FLRETH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FLRETHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Flare Staked Ether (FLRETH)

Kiek Flare Staked Ether(FLRETH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FLRETH kaina USD valiuta yra 4,531.66USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FLRETH į USD kaina?
Dabartinė FLRETH kaina USD valiuta yra $ 4,531.66. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Flare Staked Ether rinkos kapitalizacija?
FLRETH rinkos kapitalizacija yra $ 11.18MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FLRETH apyvartoje?
FLRETH apyvartoje yra 2.47KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FLRETH kaina?
FLRETH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5,115.59USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FLRETH kaina?
FLRETH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1,433.82USD.
Kokia yra FLRETH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FLRETH yra --USD.
Ar FLRETH kaina šiais metais kils?
FLRETH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FLRETH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.