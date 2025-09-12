Daugiau apie ETI

Etica logotipas

Etica kaina (ETI)

Neįtraukta į sąrašą

1 ETI į USD – tiesioginė kaina:

$0.04940863
$0.04940863$0.04940863
+11.70%1D
mexc
USD
Etica (ETI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:18:16(UTC+8)

Etica (ETI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04322029
$ 0.04322029$ 0.04322029
24 val. žemiausia
$ 0.053403
$ 0.053403$ 0.053403
24 val. aukščiausia

$ 0.04322029
$ 0.04322029$ 0.04322029

$ 0.053403
$ 0.053403$ 0.053403

$ 2.8
$ 2.8$ 2.8

$ 0.00899131
$ 0.00899131$ 0.00899131

-0.39%

+11.74%

-1.27%

-1.27%

Etica (ETI) realiojo laiko kaina yra $0.04940863. Per pastarąsias 24 valandas ETI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04322029 iki aukščiausios $ 0.053403 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ETI kaina yra $ 2.8, o žemiausia – $ 0.00899131.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ETI per pastarąją valandą pasikeitė -0.39%, per 24 valandas – +11.74%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Etica (ETI) rinkos informacija

$ 291.68K
$ 291.68K$ 291.68K

--
----

$ 291.68K
$ 291.68K$ 291.68K

5.90M
5.90M 5.90M

5,903,432.476713032
5,903,432.476713032 5,903,432.476713032

Dabartinė Etica rinkos kapitalizacija yra $ 291.68K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ETI apyvartoje yra 5.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 5903432.476713032. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 291.68K

Etica (ETI) kainos istorija USD

Šiandienos Etica kainos pokytis į USD: $ +0.00519096.
Etica 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0266509458.
Etica 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0497830090.
Etica 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.02319352567968785.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00519096+11.74%
30 dienų$ -0.0266509458-53.93%
60 dienų$ +0.0497830090+100.76%
90 dienų$ +0.02319352567968785+88.47%

Kas yra Etica (ETI)

What is the project about? Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property. What makes your project unique? Etica is the first blockchain for Open Source medical research. History of your project. The whitepaper was published and sent to original Satoshi Nakomoto mailing list in October 2019 (https://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2019-September/035372.html). Etica blockchain started on april 17th 2022. What’s next for your project? The next step for Etica is to get research started What can your token be used for? ETI can be used to vote on Etica Protocol proposal. It allows ETI holders to orient and guide research done on Etica Protocol

Etica (ETI) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Etica kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Etica (ETI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Etica (ETI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Etica prognozes.

Peržiūrėkite Etica kainos prognozę dabar!

ETI į vietos valiutas

Etica (ETI) Tokenomika

Supratimas apie Etica (ETI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ETIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Etica (ETI)

Kiek Etica(ETI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ETI kaina USD valiuta yra 0.04940863USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ETI į USD kaina?
Dabartinė ETI kaina USD valiuta yra $ 0.04940863. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Etica rinkos kapitalizacija?
ETI rinkos kapitalizacija yra $ 291.68KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ETI apyvartoje?
ETI apyvartoje yra 5.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ETI kaina?
ETI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.8USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ETI kaina?
ETI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00899131USD.
Kokia yra ETI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ETI yra --USD.
Ar ETI kaina šiais metais kils?
ETI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ETI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:18:16(UTC+8)

