Wilder World logotipas

Wilder World kaina(WILD)

$0.2973
-8.71%1D
USD
Wilder World (WILD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:54:42(UTC+8)

Wilder World (WILD) kainos informacija (USD)

$ 0.2935
24 val. žemiausia
$ 0.3341
24 val. aukščiausia

+0.03%

-8.70%

+5.35%

+5.35%

Wilder World (WILD) realiojo laiko kaina yra $ 0.297. Per pastarąsias 24 valandas WILD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2935 iki aukščiausios $ 0.3341 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WILD kaina yra $ 7.604160676477258, o žemiausia – $ 0.07481866.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WILD per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – -8.70%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Wilder World (WILD) rinkos informacija

No.321

84.82%

ETH

Dabartinė Wilder World rinkos kapitalizacija yra $ 125.97M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 150.21K. WILD apyvartoje yra 424.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 148.50M

Wilder World (WILD) kainos istorija USD

Stebėkite Wilder World kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.028365-8.70%
30 dienų$ -0.1121-27.41%
60 dienų$ +0.1222+69.90%
90 dienų$ +0.117+65.00%
Wilder World kainos pokytis šiandien

Šiandien WILD užfiksuotas $ -0.028365 (-8.70%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Wilder World 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1121 (-27.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Wilder World 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WILD rodiklis pasikeitė $ +0.1222 (+69.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Wilder World 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.117 (+65.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Wilder World (WILD) pokyčius?

Peržiūrėkite Wilder World kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Wilder World (WILD)

Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.

Wilder World galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Wilder World investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WILDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Wilder World mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Wilder World, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Wilder World kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Wilder World (WILD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wilder World (WILD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wilder World prognozes.

Peržiūrėkite Wilder World kainos prognozę dabar!

Wilder World (WILD) Tokenomika

Supratimas apie Wilder World (WILD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WILDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Wilder World (WILD)

Ieškote, kaip nusipirkti Wilder World? Viskas paprasta ir patogu! Wilder World lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Wilder World išteklius

Išsamesnei Wilder World analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Wilder World

Kiek Wilder World(WILD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WILD kaina USD valiuta yra 0.297USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WILD į USD kaina?
Dabartinė WILD kaina USD valiuta yra $ 0.297. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Wilder World rinkos kapitalizacija?
WILD rinkos kapitalizacija yra $ 125.97MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WILD apyvartoje?
WILD apyvartoje yra 424.13MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WILD kaina?
WILD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 7.604160676477258USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WILD kaina?
WILD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.07481866USD.
Kokia yra WILD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WILD yra $ 150.21KUSD.
Ar WILD kaina šiais metais kils?
WILD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WILD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

