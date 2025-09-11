Wilder World (WILD) realiojo laiko kaina yra $ 0.297. Per pastarąsias 24 valandas WILD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2935 iki aukščiausios $ 0.3341 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WILD kaina yra $ 7.604160676477258, o žemiausia – $ 0.07481866.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WILD per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – -8.70%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Wilder World (WILD) rinkos informacija
Dabartinė Wilder World rinkos kapitalizacija yra $ 125.97M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 150.21K. WILD apyvartoje yra 424.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 148.50M
Wilder World (WILD) kainos istorija USD
Stebėkite Wilder World kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.028365
-8.70%
30 dienų
$ -0.1121
-27.41%
60 dienų
$ +0.1222
+69.90%
90 dienų
$ +0.117
+65.00%
Wilder World kainos pokytis šiandien
Šiandien WILD užfiksuotas $ -0.028365 (-8.70%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Wilder World 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1121 (-27.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Wilder World 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WILD rodiklis pasikeitė $ +0.1222 (+69.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Wilder World 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.117 (+65.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Wilder World (WILD) pokyčius?
Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.
Wilder World kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Wilder World (WILD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wilder World (WILD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wilder World prognozes.
Supratimas apie Wilder World (WILD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WILDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Wilder World (WILD)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.