METANIA GAMES (METANIA) realiojo laiko kaina yra $ 0.03215. Per pastarąsias 24 valandas METANIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03213 iki aukščiausios $ 0.03328 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia METANIA kaina yra $ 0.05474586938767864, o žemiausia – $ 0.024063566170891768.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, METANIA per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – -0.86%, o per pastarąsias 7 dienas – +25.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
METANIA GAMES (METANIA) rinkos informacija
Dabartinė METANIA GAMES rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 88.53K. METANIA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.08M
METANIA GAMES (METANIA) kainos istorija USD
Stebėkite METANIA GAMES kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0002788
-0.86%
30 dienų
$ +0.00196
+6.49%
60 dienų
$ -0.01092
-25.36%
90 dienų
$ -0.00534
-14.25%
METANIA GAMES kainos pokytis šiandien
Šiandien METANIA užfiksuotas $ -0.0002788 (-0.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
METANIA GAMES 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00196 (+6.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
METANIA GAMES 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, METANIA rodiklis pasikeitė $ -0.01092 (-25.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
METANIA GAMES 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00534 (-14.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir METANIA GAMES (METANIA) pokyčius?
Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience.
METANIA GAMES galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų METANIA GAMES investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti METANIA GAMES, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
METANIA GAMES kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos METANIA GAMES (METANIA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų METANIA GAMES (METANIA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes METANIA GAMES prognozes.
Supratimas apie METANIA GAMES (METANIA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie METANIAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti METANIA GAMES (METANIA)
Ieškote, kaip nusipirkti METANIA GAMES? Viskas paprasta ir patogu! METANIA GAMES lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.