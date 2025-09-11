Daugiau apie METANIA

METANIA GAMES logotipas

METANIA GAMES kaina(METANIA)

1 METANIA į USD – tiesioginė kaina:

$0.03214
$0.03214$0.03214
-0.86%1D
USD
METANIA GAMES (METANIA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:37:28(UTC+8)

METANIA GAMES (METANIA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03213
$ 0.03213$ 0.03213
24 val. žemiausia
$ 0.03328
$ 0.03328$ 0.03328
24 val. aukščiausia

$ 0.03213
$ 0.03213$ 0.03213

$ 0.03328
$ 0.03328$ 0.03328

$ 0.05474586938767864
$ 0.05474586938767864$ 0.05474586938767864

$ 0.024063566170891768
$ 0.024063566170891768$ 0.024063566170891768

-0.04%

-0.86%

+25.97%

+25.97%

METANIA GAMES (METANIA) realiojo laiko kaina yra $ 0.03215. Per pastarąsias 24 valandas METANIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03213 iki aukščiausios $ 0.03328 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia METANIA kaina yra $ 0.05474586938767864, o žemiausia – $ 0.024063566170891768.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, METANIA per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – -0.86%, o per pastarąsias 7 dienas – +25.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

METANIA GAMES (METANIA) rinkos informacija

No.3919

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 88.53K
$ 88.53K$ 88.53K

$ 16.08M
$ 16.08M$ 16.08M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

BSC

Dabartinė METANIA GAMES rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 88.53K. METANIA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.08M

METANIA GAMES (METANIA) kainos istorija USD

Stebėkite METANIA GAMES kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0002788-0.86%
30 dienų$ +0.00196+6.49%
60 dienų$ -0.01092-25.36%
90 dienų$ -0.00534-14.25%
METANIA GAMES kainos pokytis šiandien

Šiandien METANIA užfiksuotas $ -0.0002788 (-0.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

METANIA GAMES 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00196 (+6.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

METANIA GAMES 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, METANIA rodiklis pasikeitė $ -0.01092 (-25.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

METANIA GAMES 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00534 (-14.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir METANIA GAMES (METANIA) pokyčius?

Peržiūrėkite METANIA GAMES kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra METANIA GAMES (METANIA)

Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience.

METANIA GAMES galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų METANIA GAMES investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti METANIAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie METANIA GAMES mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti METANIA GAMES, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

METANIA GAMES kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos METANIA GAMES (METANIA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų METANIA GAMES (METANIA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes METANIA GAMES prognozes.

Peržiūrėkite METANIA GAMES kainos prognozę dabar!

METANIA GAMES (METANIA) Tokenomika

Supratimas apie METANIA GAMES (METANIA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie METANIAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti METANIA GAMES (METANIA)

Ieškote, kaip nusipirkti METANIA GAMES? Viskas paprasta ir patogu! METANIA GAMES lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

METANIA į vietos valiutas

1 METANIA GAMES(METANIA) į VND
846.02725
1 METANIA GAMES(METANIA) į AUD
A$0.0485465
1 METANIA GAMES(METANIA) į GBP
0.023791
1 METANIA GAMES(METANIA) į EUR
0.0273275
1 METANIA GAMES(METANIA) į USD
$0.03215
1 METANIA GAMES(METANIA) į MYR
RM0.135673
1 METANIA GAMES(METANIA) į TRY
1.3274735
1 METANIA GAMES(METANIA) į JPY
¥4.72605
1 METANIA GAMES(METANIA) į ARS
ARS$45.797675
1 METANIA GAMES(METANIA) į RUB
2.7581485
1 METANIA GAMES(METANIA) į INR
2.838845
1 METANIA GAMES(METANIA) į IDR
Rp527.049096
1 METANIA GAMES(METANIA) į KRW
44.7769125
1 METANIA GAMES(METANIA) į PHP
1.840909
1 METANIA GAMES(METANIA) į EGP
￡E.1.5480225
1 METANIA GAMES(METANIA) į BRL
R$0.17361
1 METANIA GAMES(METANIA) į CAD
C$0.044367
1 METANIA GAMES(METANIA) į BDT
3.91587
1 METANIA GAMES(METANIA) į NGN
48.4915235
1 METANIA GAMES(METANIA) į COP
$126.078154
1 METANIA GAMES(METANIA) į ZAR
R.0.563911
1 METANIA GAMES(METANIA) į UAH
1.327152
1 METANIA GAMES(METANIA) į VES
Bs5.0154
1 METANIA GAMES(METANIA) į CLP
$30.89615
1 METANIA GAMES(METANIA) į PKR
Rs9.1309215
1 METANIA GAMES(METANIA) į KZT
17.331422
1 METANIA GAMES(METANIA) į THB
฿1.023013
1 METANIA GAMES(METANIA) į TWD
NT$0.9751095
1 METANIA GAMES(METANIA) į AED
د.إ0.1179905
1 METANIA GAMES(METANIA) į CHF
Fr0.0253985
1 METANIA GAMES(METANIA) į HKD
HK$0.250127
1 METANIA GAMES(METANIA) į AMD
֏12.2848365
1 METANIA GAMES(METANIA) į MAD
.د.م0.2903145
1 METANIA GAMES(METANIA) į MXN
$0.5989545
1 METANIA GAMES(METANIA) į SAR
ريال0.1205625
1 METANIA GAMES(METANIA) į PLN
0.117026
1 METANIA GAMES(METANIA) į RON
лв0.139531
1 METANIA GAMES(METANIA) į SEK
kr0.300924
1 METANIA GAMES(METANIA) į BGN
лв0.0536905
1 METANIA GAMES(METANIA) į HUF
Ft10.821047
1 METANIA GAMES(METANIA) į CZK
0.671292
1 METANIA GAMES(METANIA) į KWD
د.ك0.00980575
1 METANIA GAMES(METANIA) į ILS
0.1070595
1 METANIA GAMES(METANIA) į AOA
Kz29.3069755
1 METANIA GAMES(METANIA) į BHD
.د.ب0.01212055
1 METANIA GAMES(METANIA) į BMD
$0.03215
1 METANIA GAMES(METANIA) į DKK
kr0.205117
1 METANIA GAMES(METANIA) į HNL
L0.8426515
1 METANIA GAMES(METANIA) į MUR
1.464754
1 METANIA GAMES(METANIA) į NAD
$0.565197
1 METANIA GAMES(METANIA) į NOK
kr0.319571
1 METANIA GAMES(METANIA) į NZD
$0.054012
1 METANIA GAMES(METANIA) į PAB
B/.0.03215
1 METANIA GAMES(METANIA) į PGK
K0.136316
1 METANIA GAMES(METANIA) į QAR
ر.ق0.117026
1 METANIA GAMES(METANIA) į RSD
дин.3.2217515

Išsamesnei METANIA GAMES analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie METANIA GAMES

Kiek METANIA GAMES(METANIA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė METANIA kaina USD valiuta yra 0.03215USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė METANIA į USD kaina?
Dabartinė METANIA kaina USD valiuta yra $ 0.03215. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra METANIA GAMES rinkos kapitalizacija?
METANIA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra METANIA apyvartoje?
METANIA apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) METANIA kaina?
METANIA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.05474586938767864USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) METANIA kaina?
METANIA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.024063566170891768USD.
Kokia yra METANIA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis METANIA yra $ 88.53KUSD.
Ar METANIA kaina šiais metais kils?
METANIA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite METANIA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:37:28(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

