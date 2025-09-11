Daugiau apie MEMEFI

MemeFi logotipas

MemeFi kaina(MEMEFI)

1 MEMEFI į USD – tiesioginė kaina:

$0.0015114
$0.0015114$0.0015114
-0.32%1D
USD
MemeFi (MEMEFI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:31:32(UTC+8)

MemeFi (MEMEFI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001499
$ 0.001499$ 0.001499
24 val. žemiausia
$ 0.0015571
$ 0.0015571$ 0.0015571
24 val. aukščiausia

$ 0.001499
$ 0.001499$ 0.001499

$ 0.0015571
$ 0.0015571$ 0.0015571

$ 0.014108127384189475
$ 0.014108127384189475$ 0.014108127384189475

$ 0.000594273150573482
$ 0.000594273150573482$ 0.000594273150573482

-0.17%

-0.32%

-3.95%

-3.95%

MemeFi (MEMEFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0015113. Per pastarąsias 24 valandas MEMEFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001499 iki aukščiausios $ 0.0015571 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MEMEFI kaina yra $ 0.014108127384189475, o žemiausia – $ 0.000594273150573482.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MEMEFI per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – -0.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MemeFi (MEMEFI) rinkos informacija

No.1011

$ 15.11M
$ 15.11M$ 15.11M

$ 103.51K
$ 103.51K$ 103.51K

$ 15.11M
$ 15.11M$ 15.11M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

100.00%

SUI

Dabartinė MemeFi rinkos kapitalizacija yra $ 15.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 103.51K. MEMEFI apyvartoje yra 10.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.11M

MemeFi (MEMEFI) kainos istorija USD

Stebėkite MemeFi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000004852-0.32%
30 dienų$ -0.0004511-22.99%
60 dienų$ +0.0003292+27.84%
90 dienų$ +0.0003525+30.41%
MemeFi kainos pokytis šiandien

Šiandien MEMEFI užfiksuotas $ -0.000004852 (-0.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MemeFi 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0004511 (-22.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MemeFi 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MEMEFI rodiklis pasikeitė $ +0.0003292 (+27.84% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MemeFi 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0003525 (+30.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MemeFi (MEMEFI) pokyčius?

Peržiūrėkite MemeFi kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MemeFi (MEMEFI)

MemeFi is a leading Telegram gaming and consumer app ecosystem with over 50M users featuring an original meme universe.

MemeFi galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MemeFi investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MEMEFIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MemeFi mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MemeFi, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MemeFi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MemeFi (MEMEFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MemeFi (MEMEFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MemeFi prognozes.

Peržiūrėkite MemeFi kainos prognozę dabar!

MemeFi (MEMEFI) Tokenomika

Supratimas apie MemeFi (MEMEFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MEMEFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MemeFi (MEMEFI)

Ieškote, kaip nusipirkti MemeFi? Viskas paprasta ir patogu! MemeFi lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MEMEFI į vietos valiutas

MemeFi išteklius

Išsamesnei MemeFi analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MemeFi svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MemeFi

Kiek MemeFi(MEMEFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MEMEFI kaina USD valiuta yra 0.0015113USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MEMEFI į USD kaina?
Dabartinė MEMEFI kaina USD valiuta yra $ 0.0015113. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MemeFi rinkos kapitalizacija?
MEMEFI rinkos kapitalizacija yra $ 15.11MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MEMEFI apyvartoje?
MEMEFI apyvartoje yra 10.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MEMEFI kaina?
MEMEFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.014108127384189475USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MEMEFI kaina?
MEMEFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000594273150573482USD.
Kokia yra MEMEFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MEMEFI yra $ 103.51KUSD.
Ar MEMEFI kaina šiais metais kils?
MEMEFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MEMEFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:31:32(UTC+8)

