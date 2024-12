Che cos'è Goldcoin (GLC)

Goldcoin is a digital cryptocurrency based on the Scrypt hashing algorithm. Goldcoin plans to leverage on its recognizable name, that is "Gold" which is easily recognizable by the global population as a store of value. Goldcoin claimed to have a multi-pool resistant client that would help secure the network from a 51% attack. You can download a Goldcoin wallet on all major platforms namely, Windows, OSX, Linux, and Android.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!