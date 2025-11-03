Photon (PHOTON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.279612 $ 0.279612 $ 0.279612 24h alacsony $ 0.365629 $ 0.365629 $ 0.365629 24h magas 24h alacsony $ 0.279612$ 0.279612 $ 0.279612 24h magas $ 0.365629$ 0.365629 $ 0.365629 Minden idők csúcspontja $ 0.679355$ 0.679355 $ 0.679355 Legalacsonyabb ár $ 0.03011794$ 0.03011794 $ 0.03011794 Árváltozás (1H) -1.01% Árváltozás (1D) -13.08% Árváltozás (7D) -8.12% Árváltozás (7D) -8.12%

Photon (PHOTON) valós idejű ár: $0.317429. Az elmúlt 24 órában, a(z)PHOTON legalacsonyabb ára $ 0.279612, legmagasabb ára pedig $ 0.365629 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PHOTON valaha volt legmagasabb ára $ 0.679355, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.03011794 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PHOTON változása a következő volt: -1.01% az elmúlt órában, -13.08% az elmúlt 24 órában, és -8.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Photon (PHOTON) piaci információk

Piaci érték $ 570.68K$ 570.68K $ 570.68K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M Forgalomban lévő készlet 1.79M 1.79M 1.79M Teljes tokenszám 8,967,492.0 8,967,492.0 8,967,492.0

A(z) Photon jelenlegi piaci plafonja $ 570.68K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PHOTON keringésben lévő tokenszáma 1.79M, és a teljes tokenszám 8967492.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.86M.