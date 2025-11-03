FUSION (FSN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00744996 $ 0.00744996 $ 0.00744996 24h alacsony $ 0.00767798 $ 0.00767798 $ 0.00767798 24h magas 24h alacsony $ 0.00744996$ 0.00744996 $ 0.00744996 24h magas $ 0.00767798$ 0.00767798 $ 0.00767798 Minden idők csúcspontja $ 9.76$ 9.76 $ 9.76 Legalacsonyabb ár $ 0.00006601$ 0.00006601 $ 0.00006601 Árváltozás (1H) +1.39% Árváltozás (1D) -0.52% Árváltozás (7D) -13.27% Árváltozás (7D) -13.27%

FUSION (FSN) valós idejű ár: $0.0075537. Az elmúlt 24 órában, a(z)FSN legalacsonyabb ára $ 0.00744996, legmagasabb ára pedig $ 0.00767798 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FSN valaha volt legmagasabb ára $ 9.76, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00006601 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FSN változása a következő volt: +1.39% az elmúlt órában, -0.52% az elmúlt 24 órában, és -13.27% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

FUSION (FSN) piaci információk

Piaci érték $ 590.96K$ 590.96K $ 590.96K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 594.98K$ 594.98K $ 594.98K Forgalomban lévő készlet 78.23M 78.23M 78.23M Teljes tokenszám 78,766,088.125 78,766,088.125 78,766,088.125

A(z) FUSION jelenlegi piaci plafonja $ 590.96K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FSN keringésben lévő tokenszáma 78.23M, és a teljes tokenszám 78766088.125. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 594.98K.