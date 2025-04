Mi a(z) FLOPPA (FLOPPA)

Floppa was born in the trenches with one mission: to make them great again. With our innovative Raid2Earn airdrop tech, community members earn $FLOPPA tokens by engaging with main account tweets and community posts. It’s simple: join, raid, and accumulate stripes that convert into a share of the $FLOPPA airdrop. Our goal is to empower users to drive change, build a vibrant crypto community, and rise together. Join the movement at floppa.meme.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

FLOPPA (FLOPPA) Erőforrás Hivatalos webhely