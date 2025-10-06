Mi a(z) Boundless (ZKC)

Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol’s native token. Boundless’ tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3’s growing demand for ZK proofs from L1’s, L2’s, bridges, defi applications and more. Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol’s native token. Boundless’ tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3’s growing demand for ZK proofs from L1’s, L2’s, bridges, defi applications and more.

Boundless elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Boundless befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.



Ezenkívül a következőket teheti:

- Ellenőrizd ZKC a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.

- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Boundless a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Boundless vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Boundless árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Boundless (ZKC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Boundless (ZKC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Boundless rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Boundless árelőrejelzését most!

Boundless (ZKC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Boundless (ZKC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ZKC token kapcsán!

Hogyan vásárolj Boundless (ZKC)

A következőt szeretnél vásárolni: Boundless? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Boundless eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

ZKC helyi valutákra

Átváltó kipróbálása

Boundless Forrás

A(z) Boundless alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Boundless Mennyit ér ma a(z) Boundless (ZKC)? A(z) élő ZKC ár a(z) USD esetében 0.2071 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) ZKC ára a(z) USD esetében? $ 0.2071 . Keresd fel a A(z) ZKC jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) Boundless piaci plafonja? A(z) ZKC piaci plafonja $ 41.61M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) ZKC keringésben lévő tokenszáma? A(z) ZKC keringésben lévő tokenszáma 200.94M USD . Mi volt a(z) ZKC mindenkori legmagasabb ára? A(z) ZKC mindenkori legmagasabb ára 2.1342961487062966 USD . Mi volt a(z) ZKC mindenkori legmagasabb ár? A(z) ZKC mindenkori legalacsonyabb ára 0.10926744882772854 USD . Mekkora a(z) ZKC kereskedési volumene? A(z) ZKC élő 24 órás kereskedési volumene $ 555.14K USD . A(z) ZKC ára emelkedni fog idén? A(z) ZKC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ZKC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

Boundless (ZKC) fontos iparági frissítések

