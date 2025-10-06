TőzsdeDEX+
A(z) élő Boundless ár ma 0.2071 USD. Kövesd nyomon a(z) ZKC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ZKC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ZKC

ZKC árinformációk

Mi a(z) ZKC

ZKC fehér könyv

ZKC hivatalos webhely

ZKC tokenomikai adatai

ZKC árelőrejelzés

ZKC előzmények

ZKC Vásárlási útmutató

ZKC-fiat valutaváltó

ZKC spot

ZKC USDT-M futuresügyletek

Boundless Logó

Boundless árfolyam(ZKC)

1 ZKC-USD élő ár:

$0.2071
$0.2071
-5.86%1D
USD
Boundless (ZKC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:35:29 (UTC+8)

Boundless (ZKC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.2067
$ 0.2067
24h alacsony
$ 0.2309
$ 0.2309
24h magas

$ 0.2067
$ 0.2067

$ 0.2309
$ 0.2309

$ 2.1342961487062966
$ 2.1342961487062966

$ 0.10926744882772854
$ 0.10926744882772854

-2.77%

-5.86%

-27.82%

-27.82%

Boundless (ZKC) valós idejű ár: $ 0.2071. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZKC legalacsonyabb ára $ 0.2067, legmagasabb ára pedig $ 0.2309 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZKC valaha volt legmagasabb ára $ 2.1342961487062966, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.10926744882772854 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZKC változása a következő volt: -2.77% az elmúlt órában, -5.86% az elmúlt 24 órában, és -27.82% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Boundless (ZKC) piaci információk

No.545

$ 41.61M
$ 41.61M

$ 555.14K
$ 555.14K

$ 207.10M
$ 207.10M

200.94M
200.94M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000

ETH

A(z) Boundless jelenlegi piaci plafonja $ 41.61M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 555.14K. A(z) ZKC keringésben lévő tokenszáma 200.94M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 207.10M.

Boundless (ZKC) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Boundless mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.012892-5.86%
30 nap$ -0.1293-38.44%
60 nap$ -0.0929-30.97%
90 nap$ -0.0929-30.97%
Boundless árváltozása ma

A mai napon a(z) ZKC ára $ -0.012892 (-5.86%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Boundless 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.1293 (-38.44%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Boundless 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) ZKC ára $ -0.0929 (-30.97%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Boundless 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.0929 (-30.97%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Boundless (ZKC) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Boundless árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Boundless (ZKC)

Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol’s native token. Boundless’ tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3’s growing demand for ZK proofs from L1’s, L2’s, bridges, defi applications and more.

Boundless elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Boundless befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd ZKC a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Boundless a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Boundless vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Boundless árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Boundless (ZKC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Boundless (ZKC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Boundless rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Boundless árelőrejelzését most!

Boundless (ZKC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Boundless (ZKC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ZKC token kapcsán!

Hogyan vásárolj Boundless (ZKC)

A következőt szeretnél vásárolni: Boundless? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Boundless eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

ZKC helyi valutákra

Boundless Forrás

A(z) Boundless alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Boundless Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Boundless

Mennyit ér ma a(z) Boundless (ZKC)?
A(z) élő ZKC ár a(z) USD esetében 0.2071 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ZKC ára a(z) USD esetében?
A(z) ZKC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.2071. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Boundless piaci plafonja?
A(z) ZKC piaci plafonja $ 41.61M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ZKC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ZKC keringésben lévő tokenszáma 200.94M USD.
Mi volt a(z) ZKC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ZKC mindenkori legmagasabb ára 2.1342961487062966 USD.
Mi volt a(z) ZKC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ZKC mindenkori legalacsonyabb ára 0.10926744882772854 USD.
Mekkora a(z) ZKC kereskedési volumene?
A(z) ZKC élő 24 órás kereskedési volumene $ 555.14K USD.
A(z) ZKC ára emelkedni fog idén?
A(z) ZKC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ZKC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:35:29 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

