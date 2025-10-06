TőzsdeDEX+
A(z) élő WIKI CAT ár ma 0.00000010923 USD. Kövesd nyomon a(z) WKC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WKC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WKC

WKC árinformációk

Mi a(z) WKC

WKC fehér könyv

WKC hivatalos webhely

WKC tokenomikai adatai

WKC árelőrejelzés

WKC előzmények

WKC Vásárlási útmutató

WKC-fiat valutaváltó

WKC spot

WIKI CAT Logó

WIKI CAT árfolyam(WKC)

1 WKC-USD élő ár:

$0.00000010923
$0.00000010923$0.00000010923
+5.11%1D
USD
WIKI CAT (WKC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:33:02 (UTC+8)

WIKI CAT (WKC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00000010022
$ 0.00000010022$ 0.00000010022
24h alacsony
$ 0.00000011999
$ 0.00000011999$ 0.00000011999
24h magas

$ 0.00000010022
$ 0.00000010022$ 0.00000010022

$ 0.00000011999
$ 0.00000011999$ 0.00000011999

$ 0.000000472824771637
$ 0.000000472824771637$ 0.000000472824771637

$ 0.000000000057105301
$ 0.000000000057105301$ 0.000000000057105301

+2.79%

+5.11%

-19.35%

-19.35%

WIKI CAT (WKC) valós idejű ár: $ 0.00000010923. Az elmúlt 24 órában, a(z)WKC legalacsonyabb ára $ 0.00000010022, legmagasabb ára pedig $ 0.00000011999 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WKC valaha volt legmagasabb ára $ 0.000000472824771637, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000000000057105301 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WKC változása a következő volt: +2.79% az elmúlt órában, +5.11% az elmúlt 24 órában, és -19.35% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WIKI CAT (WKC) piaci információk

No.470

$ 59.62M
$ 59.62M$ 59.62M

$ 84.82K
$ 84.82K$ 84.82K

$ 92.94M
$ 92.94M$ 92.94M

545.84T
545.84T 545.84T

850,822,824,918,178
850,822,824,918,178 850,822,824,918,178

853,278,579,305,012
853,278,579,305,012 853,278,579,305,012

64.15%

BSC

A(z) WIKI CAT jelenlegi piaci plafonja $ 59.62M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 84.82K. A(z) WKC keringésben lévő tokenszáma 545.84T, és a teljes tokenszám 853278579305012. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 92.94M.

WIKI CAT (WKC) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a WIKI CAT mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0000000053103+5.11%
30 nap$ -0.00000009346-46.11%
60 nap$ -0.00000007258-39.93%
90 nap$ +0.00000008923+446.15%
WIKI CAT árváltozása ma

A mai napon a(z) WKC ára $ +0.0000000053103 (+5.11%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

WIKI CAT 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00000009346 (-46.11%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

WIKI CAT 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) WKC ára $ -0.00000007258 (-39.93%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

WIKI CAT 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.00000008923 (+446.15%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) WIKI CAT (WKC) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) WIKI CAT árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) WIKI CAT (WKC)

WIKI CAT elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál WIKI CAT befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd WKC a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről WIKI CAT a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a WIKI CAT vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

WIKI CAT árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) WIKI CAT (WKC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) WIKI CAT (WKC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) WIKI CAT rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) WIKI CAT árelőrejelzését most!

WIKI CAT (WKC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) WIKI CAT (WKC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WKC token kapcsán!

Hogyan vásárolj WIKI CAT (WKC)

A következőt szeretnél vásárolni: WIKI CAT? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz WIKI CAT eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

WKC helyi valutákra

1 WIKI CAT(WKC) - VND
0.00287438745
1 WIKI CAT(WKC) - AUD
A$0.0000001660296
1 WIKI CAT(WKC) - GBP
0.0000000830148
1 WIKI CAT(WKC) - EUR
0.0000000939378
1 WIKI CAT(WKC) - USD
$0.00000010923
1 WIKI CAT(WKC) - MYR
RM0.0000004576737
1 WIKI CAT(WKC) - TRY
0.0000045942138
1 WIKI CAT(WKC) - JPY
¥0.00001682142
1 WIKI CAT(WKC) - ARS
ARS$0.0001580743791
1 WIKI CAT(WKC) - RUB
0.0000088345224
1 WIKI CAT(WKC) - INR
0.0000097116393
1 WIKI CAT(WKC) - IDR
Rp0.0018204992718
1 WIKI CAT(WKC) - PHP
0.0000064183548
1 WIKI CAT(WKC) - EGP
￡E.0.0000051654867
1 WIKI CAT(WKC) - BRL
R$0.0000005865651
1 WIKI CAT(WKC) - CAD
C$0.000000152922
1 WIKI CAT(WKC) - BDT
0.0000133107678
1 WIKI CAT(WKC) - NGN
0.0001578460884
1 WIKI CAT(WKC) - COP
$0.0004233711108
1 WIKI CAT(WKC) - ZAR
R.0.0000018929559
1 WIKI CAT(WKC) - UAH
0.0000045647217
1 WIKI CAT(WKC) - TZS
T.Sh.0.0002677205454
1 WIKI CAT(WKC) - VES
Bs0.00002413983
1 WIKI CAT(WKC) - CLP
$0.0001026762
1 WIKI CAT(WKC) - PKR
Rs0.0000308115984
1 WIKI CAT(WKC) - KZT
0.0000576712554
1 WIKI CAT(WKC) - THB
฿0.0000035412366
1 WIKI CAT(WKC) - TWD
NT$0.0000033631917
1 WIKI CAT(WKC) - AED
د.إ0.0000004008741
1 WIKI CAT(WKC) - CHF
Fr0.000000087384
1 WIKI CAT(WKC) - HKD
HK$0.0000008487171
1 WIKI CAT(WKC) - AMD
֏0.0000416898141
1 WIKI CAT(WKC) - MAD
.د.م0.0000010092852
1 WIKI CAT(WKC) - MXN
$0.0000020273088
1 WIKI CAT(WKC) - SAR
ريال0.0000004085202
1 WIKI CAT(WKC) - ETB
Br0.0000167831895
1 WIKI CAT(WKC) - KES
KSh0.0000140721009
1 WIKI CAT(WKC) - JOD
د.أ0.00000007744407
1 WIKI CAT(WKC) - PLN
0.0000004030587
1 WIKI CAT(WKC) - RON
лв0.0000004817043
1 WIKI CAT(WKC) - SEK
kr0.000001037685
1 WIKI CAT(WKC) - BGN
лв0.0000001845987
1 WIKI CAT(WKC) - HUF
Ft0.0000367406028
1 WIKI CAT(WKC) - CZK
0.0000023058453
1 WIKI CAT(WKC) - KWD
د.ك0.00000003342438
1 WIKI CAT(WKC) - ILS
0.0000003549975
1 WIKI CAT(WKC) - BOB
Bs0.0000007525947
1 WIKI CAT(WKC) - AZN
0.000000185691
1 WIKI CAT(WKC) - TJS
SM0.0000010027314
1 WIKI CAT(WKC) - GEL
0.0000002960133
1 WIKI CAT(WKC) - AOA
Kz0.0000999356193
1 WIKI CAT(WKC) - BHD
.د.ب0.00000004096125
1 WIKI CAT(WKC) - BMD
$0.00000010923
1 WIKI CAT(WKC) - DKK
kr0.0000007067181
1 WIKI CAT(WKC) - HNL
L0.0000028651029
1 WIKI CAT(WKC) - MUR
0.0000049961802
1 WIKI CAT(WKC) - NAD
$0.0000018885867
1 WIKI CAT(WKC) - NOK
kr0.0000011054076
1 WIKI CAT(WKC) - NZD
$0.0000001900602
1 WIKI CAT(WKC) - PAB
B/.0.00000010923
1 WIKI CAT(WKC) - PGK
K0.000000458766
1 WIKI CAT(WKC) - QAR
ر.ق0.0000003965049
1 WIKI CAT(WKC) - RSD
дин.0.0000110486145
1 WIKI CAT(WKC) - UZS
soʻm0.0013160237937
1 WIKI CAT(WKC) - ALL
L0.0000091196127
1 WIKI CAT(WKC) - ANG
ƒ0.0000001955217
1 WIKI CAT(WKC) - AWG
ƒ0.0000001955217
1 WIKI CAT(WKC) - BBD
$0.00000021846
1 WIKI CAT(WKC) - BAM
KM0.0000001835064
1 WIKI CAT(WKC) - BIF
Fr0.00032026236
1 WIKI CAT(WKC) - BND
$0.0000001409067
1 WIKI CAT(WKC) - BSD
$0.00000010923
1 WIKI CAT(WKC) - JMD
$0.0000174822615
1 WIKI CAT(WKC) - KHR
0.00043692
1 WIKI CAT(WKC) - KMF
Fr0.00004653198
1 WIKI CAT(WKC) - LAK
0.0023745651699
1 WIKI CAT(WKC) - LKR
රු0.0000331600434
1 WIKI CAT(WKC) - MDL
L0.0000018525408
1 WIKI CAT(WKC) - MGA
Ar0.000489820089
1 WIKI CAT(WKC) - MOP
P0.0000008716554
1 WIKI CAT(WKC) - MVR
0.000001671219
1 WIKI CAT(WKC) - MWK
MK0.000188978823
1 WIKI CAT(WKC) - MZN
MT0.000006979797
1 WIKI CAT(WKC) - NPR
रु0.0000154494912
1 WIKI CAT(WKC) - PYG
0.00076919766
1 WIKI CAT(WKC) - RWF
Fr0.00015827427
1 WIKI CAT(WKC) - SBD
$0.0000008989629
1 WIKI CAT(WKC) - SCR
0.0000015772812
1 WIKI CAT(WKC) - SRD
$0.000004205355
1 WIKI CAT(WKC) - SVC
$0.0000009524856
1 WIKI CAT(WKC) - SZL
L0.0000018874944
1 WIKI CAT(WKC) - TMT
m0.000000382305
1 WIKI CAT(WKC) - TND
د.ت0.0000003211362
1 WIKI CAT(WKC) - TTD
$0.0000007373025
1 WIKI CAT(WKC) - UGX
Sh0.00037924656
1 WIKI CAT(WKC) - XAF
Fr0.00006215187
1 WIKI CAT(WKC) - XCD
$0.000000294921
1 WIKI CAT(WKC) - XOF
Fr0.00006215187
1 WIKI CAT(WKC) - XPF
Fr0.00001125069
1 WIKI CAT(WKC) - BWP
P0.0000014625897
1 WIKI CAT(WKC) - BZD
$0.00000021846
1 WIKI CAT(WKC) - CVE
$0.0000104063421
1 WIKI CAT(WKC) - DJF
Fr0.00001933371
1 WIKI CAT(WKC) - DOP
$0.0000069983661
1 WIKI CAT(WKC) - DZD
د.ج0.0000141507465
1 WIKI CAT(WKC) - FJD
$0.0000002501367
1 WIKI CAT(WKC) - GNF
Fr0.00094975485
1 WIKI CAT(WKC) - GTQ
Q0.0000008345172
1 WIKI CAT(WKC) - GYD
$0.0000227886549
1 WIKI CAT(WKC) - ISK
kr0.00001365375

WIKI CAT Forrás

A(z) WIKI CAT alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos WIKI CAT Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések WIKI CAT

Mennyit ér ma a(z) WIKI CAT (WKC)?
A(z) élő WKC ár a(z) USD esetében 0.00000010923 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WKC ára a(z) USD esetében?
A(z) WKC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00000010923. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) WIKI CAT piaci plafonja?
A(z) WKC piaci plafonja $ 59.62M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WKC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WKC keringésben lévő tokenszáma 545.84T USD.
Mi volt a(z) WKC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WKC mindenkori legmagasabb ára 0.000000472824771637 USD.
Mi volt a(z) WKC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WKC mindenkori legalacsonyabb ára 0.000000000057105301 USD.
Mekkora a(z) WKC kereskedési volumene?
A(z) WKC élő 24 órás kereskedési volumene $ 84.82K USD.
A(z) WKC ára emelkedni fog idén?
A(z) WKC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WKC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:33:02 (UTC+8)

WIKI CAT (WKC) fontos iparági frissítések

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

WKC-USD kalkulátor

Összeg

WKC
WKC
USD
USD

1 WKC = 0.000000 USD

WKC kereskedés

WKC/USDT
$0.00000010923
$0.00000010923$0.00000010923
+5.09%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

