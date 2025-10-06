TőzsdeDEX+
A(z) élő TOWER Ecosystem ár ma 0.0008481 USD. Kövesd nyomon a(z) TOWER USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TOWER ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TOWER

TOWER árinformációk

Mi a(z) TOWER

TOWER fehér könyv

TOWER hivatalos webhely

TOWER tokenomikai adatai

TOWER árelőrejelzés

TOWER előzmények

TOWER Vásárlási útmutató

TOWER-fiat valutaváltó

TOWER spot

TOWER Ecosystem Logó

TOWER Ecosystem árfolyam(TOWER)

1 TOWER-USD élő ár:

$0.0008481
-0.84%1D
USD
TOWER Ecosystem (TOWER) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:27:57 (UTC+8)

TOWER Ecosystem (TOWER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0008454
24h alacsony
$ 0.0008721
24h magas

$ 0.0008454
$ 0.0008721
--
--
-1.96%

-0.84%

-13.40%

-13.40%

TOWER Ecosystem (TOWER) valós idejű ár: $ 0.0008481. Az elmúlt 24 órában, a(z)TOWER legalacsonyabb ára $ 0.0008454, legmagasabb ára pedig $ 0.0008721 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TOWER valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TOWER változása a következő volt: -1.96% az elmúlt órában, -0.84% az elmúlt 24 órában, és -13.40% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TOWER Ecosystem (TOWER) piaci információk

--
$ 51.38K
$ 51.38K$ 51.38K

$ 8.48M
$ 8.48M$ 8.48M

--
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

A(z) TOWER Ecosystem jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 51.38K. A(z) TOWER keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 10000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.48M.

TOWER Ecosystem (TOWER) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a TOWER Ecosystem mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000007184-0.84%
30 nap$ -0.0002247-20.95%
60 nap$ -0.0007496-46.92%
90 nap$ +0.0003096+57.49%
TOWER Ecosystem árváltozása ma

A mai napon a(z) TOWER ára $ -0.000007184 (-0.84%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

TOWER Ecosystem 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0002247 (-20.95%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

TOWER Ecosystem 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) TOWER ára $ -0.0007496 (-46.92%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

TOWER Ecosystem 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0003096 (+57.49%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) TOWER Ecosystem (TOWER) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) TOWER Ecosystem árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) TOWER Ecosystem (TOWER)

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

TOWER Ecosystem elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál TOWER Ecosystem befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd TOWER a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről TOWER Ecosystem a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a TOWER Ecosystem vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

TOWER Ecosystem árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) TOWER Ecosystem (TOWER) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) TOWER Ecosystem (TOWER) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) TOWER Ecosystem rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) TOWER Ecosystem árelőrejelzését most!

TOWER Ecosystem (TOWER) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) TOWER Ecosystem (TOWER) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TOWER token kapcsán!

Hogyan vásárolj TOWER Ecosystem (TOWER)

A következőt szeretnél vásárolni: TOWER Ecosystem? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz TOWER Ecosystem eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

TOWER helyi valutákra

1 TOWER Ecosystem(TOWER) - VND
22.3177515
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - AUD
A$0.001289112
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - GBP
0.000644556
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - EUR
0.000729366
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - USD
$0.0008481
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - MYR
RM0.003553539
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - TRY
0.035671086
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - JPY
¥0.1306074
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - ARS
ARS$1.229125887
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - RUB
0.068619771
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - INR
0.075404571
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - IDR
Rp14.134994346
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - PHP
0.049919166
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - EGP
￡E.0.040123611
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - BRL
R$0.004554297
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - CAD
C$0.00118734
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - BDT
0.103349466
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - NGN
1.225572348
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - COP
$3.287201676
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - ZAR
R.0.014706054
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - UAH
0.035442099
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - TZS
T.Sh.2.078676138
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - VES
Bs0.1874301
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - CLP
$0.797214
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - PKR
Rs0.239232048
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - KZT
0.447779838
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - THB
฿0.027529326
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - TWD
NT$0.026104518
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - AED
د.إ0.003112527
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - CHF
Fr0.00067848
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - HKD
HK$0.006589737
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - AMD
֏0.323694327
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - MAD
.د.م0.007836444
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - MXN
$0.015740736
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - SAR
ريال0.003171894
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - ETB
Br0.130310565
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - KES
KSh0.109260723
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - JOD
د.أ0.0006013029
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - PLN
0.003129489
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - RON
лв0.003740121
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - SEK
kr0.00805695
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - BGN
лв0.001433289
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - HUF
Ft0.285453498
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - CZK
0.017911872
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - KWD
د.ك0.0002595186
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - ILS
0.002756325
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - BOB
Bs0.005843409
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - AZN
0.00144177
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - TJS
SM0.007785558
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - GEL
0.002298351
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - AOA
Kz0.775935171
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - BHD
.د.ب0.0003180375
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - BMD
$0.0008481
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - DKK
kr0.005495688
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - HNL
L0.022245663
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - MUR
0.038792094
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - NAD
$0.014663649
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - NOK
kr0.008582772
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - NZD
$0.001475694
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - PAB
B/.0.0008481
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - PGK
K0.00356202
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - QAR
ر.ق0.003078603
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - RSD
дин.0.085785315
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - UZS
soʻm10.218069939
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - ALL
L0.070807869
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - ANG
ƒ0.001518099
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - AWG
ƒ0.001518099
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - BBD
$0.0016962
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - BAM
KM0.001424808
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - BIF
Fr2.4866292
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - BND
$0.001094049
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - BSD
$0.0008481
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - JMD
$0.135738405
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - KHR
3.3924
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - KMF
Fr0.3612906
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - LAK
18.436956153
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - LKR
රු0.257466198
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - MDL
L0.014383776
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - MGA
Ar3.80313483
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - MOP
P0.006767838
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - MVR
0.01297593
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - MWK
MK1.46729781
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - MZN
MT0.05419359
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - NPR
रु0.119955264
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - PYG
5.9723202
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - RWF
Fr1.2288969
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - SBD
$0.006979863
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - SCR
0.012246564
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - SRD
$0.03265185
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - SVC
$0.007395432
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - SZL
L0.014655168
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - TMT
m0.00296835
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - TND
د.ت0.002493414
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - TTD
$0.005724675
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - UGX
Sh2.9446032
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - XAF
Fr0.4825689
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - XCD
$0.00228987
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - XOF
Fr0.4825689
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - XPF
Fr0.0873543
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - BWP
P0.011356059
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - BZD
$0.0016962
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - CVE
$0.080798487
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - DJF
Fr0.1501137
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - DOP
$0.054337767
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - DZD
د.ج0.109871355
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - FJD
$0.001942149
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - GNF
Fr7.3742295
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - GTQ
Q0.006479484
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - GYD
$0.176939103
1 TOWER Ecosystem(TOWER) - ISK
kr0.1060125

TOWER Ecosystem Forrás

A(z) TOWER Ecosystem alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos TOWER Ecosystem Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések TOWER Ecosystem

Mennyit ér ma a(z) TOWER Ecosystem (TOWER)?
A(z) élő TOWER ár a(z) USD esetében 0.0008481 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TOWER ára a(z) USD esetében?
A(z) TOWER jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0008481. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) TOWER Ecosystem piaci plafonja?
A(z) TOWER piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TOWER keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TOWER keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) TOWER mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TOWER mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) TOWER mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TOWER mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) TOWER kereskedési volumene?
A(z) TOWER élő 24 órás kereskedési volumene $ 51.38K USD.
A(z) TOWER ára emelkedni fog idén?
A(z) TOWER a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TOWER árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:27:57 (UTC+8)

TOWER Ecosystem (TOWER) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

