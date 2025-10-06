Mi a(z) TOWER Ecosystem (TOWER)

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We're committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

TOWER Ecosystem (TOWER) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) TOWER Ecosystem (TOWER) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TOWER token kapcsán!

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések TOWER Ecosystem Mennyit ér ma a(z) TOWER Ecosystem (TOWER)? A(z) élő TOWER ár a(z) USD esetében 0.0008481 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) TOWER ára a(z) USD esetében? $ 0.0008481 . Keresd fel a A(z) TOWER jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) TOWER Ecosystem piaci plafonja? A(z) TOWER piaci plafonja -- USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) TOWER keringésben lévő tokenszáma? A(z) TOWER keringésben lévő tokenszáma -- USD . Mi volt a(z) TOWER mindenkori legmagasabb ára? A(z) TOWER mindenkori legmagasabb ára -- USD . Mi volt a(z) TOWER mindenkori legmagasabb ár? A(z) TOWER mindenkori legalacsonyabb ára -- USD . Mekkora a(z) TOWER kereskedési volumene? A(z) TOWER élő 24 órás kereskedési volumene $ 51.38K USD . A(z) TOWER ára emelkedni fog idén? A(z) TOWER a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TOWER árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

TOWER Ecosystem (TOWER) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ 11-02 15:42:00 Iparági frissítések The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Iparági frissítések Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Iparági frissítések Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Iparági frissítések Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Iparági frissítések Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Iparági frissítések $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

