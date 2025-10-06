PUBLIC árfolyam(PUBLIC)
+0.15%
-1.34%
-8.28%
-8.28%
PUBLIC (PUBLIC) valós idejű ár: $ 0.03158. Az elmúlt 24 órában, a(z)PUBLIC legalacsonyabb ára $ 0.03141, legmagasabb ára pedig $ 0.03217 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PUBLIC valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PUBLIC változása a következő volt: +0.15% az elmúlt órában, -1.34% az elmúlt 24 órában, és -8.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
NEAR
A(z) PUBLIC jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 61.46K. A(z) PUBLIC keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 31.58M.
Kövesd nyomon a PUBLIC mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ -0.0004289
|-1.34%
|30 nap
|$ -0.04075
|-56.34%
|60 nap
|$ -0.02685
|-45.96%
|90 nap
|$ +0.01158
|+57.90%
A mai napon a(z) PUBLIC ára $ -0.0004289 (-1.34%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.
Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.04075 (-56.34%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.
Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) PUBLIC ára $ -0.02685 (-45.96%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.
A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.01158 (+57.90%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.
Szeretnéd megismerni a(z) PUBLIC (PUBLIC) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?
Keresd fel a(z) PUBLIC árelőzmények oldalt most.
PublicAI is building a decentralized human layer of AI that enables anyone to earn by contributing and validating real-world data to train and guide AI systems.
PUBLIC elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál PUBLIC befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.
Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd PUBLIC a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről PUBLIC a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.
Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a PUBLIC vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.
Mennyit fog érni a(z) PUBLIC (PUBLIC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) PUBLIC (PUBLIC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) PUBLIC rövid és hosszú távú előrejelzéseit.
Ellenőrizd a(z) PUBLIC árelőrejelzését most!
Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) PUBLIC (PUBLIC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PUBLIC token kapcsán!
A következőt szeretnél vásárolni: PUBLIC? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz PUBLIC eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.
A(z) PUBLIC alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:
|Idő (UTC+8)
|Típus
|Információ
|10-18 16:36:53
|Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
|10-18 09:33:00
|Iparági frissítések
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
|10-17 19:52:08
|Iparági frissítések
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
|10-17 14:38:57
|Iparági frissítések
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
|10-17 08:10:00
|Iparági frissítések
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
|10-17 04:42:12
|Iparági frissítések
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.
Összeg
1 PUBLIC = 0.03157 USD
-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj