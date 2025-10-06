A(z) élő PUBLIC ár ma 0.03158 USD. Kövesd nyomon a(z) PUBLIC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PUBLIC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő PUBLIC ár ma 0.03158 USD. Kövesd nyomon a(z) PUBLIC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PUBLIC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

PUBLIC árfolyam(PUBLIC)

1 PUBLIC-USD élő ár:

$0.03158
$0.03158$0.03158
-1.34%1D
USD
PUBLIC (PUBLIC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-19 05:32:02 (UTC+8)

PUBLIC (PUBLIC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.03141
$ 0.03141$ 0.03141
24h alacsony
$ 0.03217
$ 0.03217$ 0.03217
24h magas

$ 0.03141
$ 0.03141$ 0.03141

$ 0.03217
$ 0.03217$ 0.03217

--
----

--
----

+0.15%

-1.34%

-8.28%

-8.28%

PUBLIC (PUBLIC) valós idejű ár: $ 0.03158. Az elmúlt 24 órában, a(z)PUBLIC legalacsonyabb ára $ 0.03141, legmagasabb ára pedig $ 0.03217 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PUBLIC valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PUBLIC változása a következő volt: +0.15% az elmúlt órában, -1.34% az elmúlt 24 órában, és -8.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PUBLIC (PUBLIC) piaci információk

--
----

$ 61.46K
$ 61.46K$ 61.46K

$ 31.58M
$ 31.58M$ 31.58M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

NEAR

A(z) PUBLIC jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 61.46K. A(z) PUBLIC keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 31.58M.

PUBLIC (PUBLIC) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a PUBLIC mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0004289-1.34%
30 nap$ -0.04075-56.34%
60 nap$ -0.02685-45.96%
90 nap$ +0.01158+57.90%
PUBLIC árváltozása ma

A mai napon a(z) PUBLIC ára $ -0.0004289 (-1.34%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

PUBLIC 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.04075 (-56.34%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

PUBLIC 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) PUBLIC ára $ -0.02685 (-45.96%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

PUBLIC 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.01158 (+57.90%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) PUBLIC (PUBLIC) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) PUBLIC árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) PUBLIC (PUBLIC)

PublicAI is building a decentralized human layer of AI that enables anyone to earn by contributing and validating real-world data to train and guide AI systems.

PublicAI is building a decentralized human layer of AI that enables anyone to earn by contributing and validating real-world data to train and guide AI systems.

PUBLIC elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd PUBLIC a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről PUBLIC a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a PUBLIC vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

PUBLIC árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) PUBLIC (PUBLIC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) PUBLIC (PUBLIC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) PUBLIC rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) PUBLIC árelőrejelzését most!

PUBLIC (PUBLIC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) PUBLIC (PUBLIC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PUBLIC token kapcsán!

Hogyan vásárolj PUBLIC (PUBLIC)

A következőt szeretnél vásárolni: PUBLIC? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz PUBLIC eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

PUBLIC helyi valutákra

PUBLIC Forrás

A(z) PUBLIC alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos PUBLIC Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések PUBLIC

Mennyit ér ma a(z) PUBLIC (PUBLIC)?
A(z) élő PUBLIC ár a(z) USD esetében 0.03158 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PUBLIC ára a(z) USD esetében?
A(z) PUBLIC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.03158. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) PUBLIC piaci plafonja?
A(z) PUBLIC piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PUBLIC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PUBLIC keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) PUBLIC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PUBLIC mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) PUBLIC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PUBLIC mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) PUBLIC kereskedési volumene?
A(z) PUBLIC élő 24 órás kereskedési volumene $ 61.46K USD.
A(z) PUBLIC ára emelkedni fog idén?
A(z) PUBLIC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PUBLIC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-19 05:32:02 (UTC+8)

PUBLIC (PUBLIC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
10-18 16:36:53Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00Iparági frissítések
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08Iparági frissítések
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57Iparági frissítések
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00Iparági frissítések
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12Iparági frissítések
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

