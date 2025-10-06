TőzsdeDEX+
A(z) élő POLYX ár ma 0.0808 USD. Kövesd nyomon a(z) POLYX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) POLYX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: POLYX

POLYX árinformációk

Mi a(z) POLYX

POLYX fehér könyv

POLYX hivatalos webhely

POLYX tokenomikai adatai

POLYX árelőrejelzés

POLYX előzmények

POLYX Vásárlási útmutató

POLYX-fiat valutaváltó

POLYX spot

POLYX USDT-M futuresügyletek

POLYX Logó

POLYX árfolyam(POLYX)

1 POLYX-USD élő ár:

$0.0808
-0.24%1D
USD
POLYX (POLYX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:17:45 (UTC+8)

POLYX (POLYX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.08
24h alacsony
$ 0.0836
24h magas

$ 0.08
$ 0.0836
--
--
-1.47%

-0.24%

-10.03%

-10.03%

POLYX (POLYX) valós idejű ár: $ 0.0808. Az elmúlt 24 órában, a(z)POLYX legalacsonyabb ára $ 0.08, legmagasabb ára pedig $ 0.0836 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) POLYX valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) POLYX változása a következő volt: -1.47% az elmúlt órában, -0.24% az elmúlt 24 órában, és -10.03% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

POLYX (POLYX) piaci információk

--
$ 2.74K
$ 2.74K$ 2.74K

$ 96.80M
$ 96.80M$ 96.80M

--
1,197,990,594
1,197,990,594 1,197,990,594

POLYMESH

A(z) POLYX jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 2.74K. A(z) POLYX keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1197990594. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 96.80M.

POLYX (POLYX) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a POLYX mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000194-0.24%
30 nap$ -0.0402-33.23%
60 nap$ +0.0208+34.66%
90 nap$ +0.0208+34.66%
POLYX árváltozása ma

A mai napon a(z) POLYX ára $ -0.000194 (-0.24%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

POLYX 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0402 (-33.23%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

POLYX 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) POLYX ára $ +0.0208 (+34.66%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

POLYX 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0208 (+34.66%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) POLYX (POLYX) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) POLYX árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) POLYX (POLYX)

Polymesh is a public permissioned blockchain purpose built for regulated assets and capital markets. It streamlines antiquated processes and opens the door to new financial instruments by solving challenges around governance, identity, compliance, confidentiality, and settlement.

POLYX elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál POLYX befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd POLYX a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről POLYX a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a POLYX vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

POLYX árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) POLYX (POLYX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) POLYX (POLYX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) POLYX rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) POLYX árelőrejelzését most!

POLYX (POLYX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) POLYX (POLYX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) POLYX token kapcsán!

Hogyan vásárolj POLYX (POLYX)

A következőt szeretnél vásárolni: POLYX? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz POLYX eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

POLYX Forrás

A(z) POLYX alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos POLYX Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések POLYX

Mennyit ér ma a(z) POLYX (POLYX)?
A(z) élő POLYX ár a(z) USD esetében 0.0808 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) POLYX ára a(z) USD esetében?
A(z) POLYX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0808. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) POLYX piaci plafonja?
A(z) POLYX piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) POLYX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) POLYX keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) POLYX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) POLYX mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) POLYX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) POLYX mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) POLYX kereskedési volumene?
A(z) POLYX élő 24 órás kereskedési volumene $ 2.74K USD.
A(z) POLYX ára emelkedni fog idén?
A(z) POLYX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) POLYX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
POLYX (POLYX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

