Mia Ko mai ára

A(z) Mia Ko (MIA) élő árfolyama ma $ 0.002746, az elmúlt 24 órában 8.14% változással. A jelenlegi MIA - USD átváltási árfolyam $ 0.002746/MIA.

A(z) Mia Ko jelenleg -. helyen áll a piaci kapitalizáció alapján (--), -- MIA keringésben lévő tokenszámmal. Az elmúlt 24 órában a(z) MIA $ 0.002617 (alacsony) és $ 0.003676 (magas) között kereskedett, ami a piaci aktivitást tükrözi. Az eddigi legmagasabb értéke -- volt, míg az eddigi legalacsonyabb értéke --.

A rövid távú teljesítmény tekintetében a(z) MIA -3.11% mozgást ért el az elmúlt órában és -10.44% mozgást az elmúlt 7 napban. Az elmúlt nap folyamán a teljes kereskedési volumen elérte a következőt: $ 54.12K.

Mia Ko (MIA) piaci információk

Piaci érték ---- -- Volumen (24H) $ 54.12K$ 54.12K $ 54.12K Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Forgalomban lévő készlet ---- -- Teljes tokenszám ---- -- Nyilvános blokklánc SOL

A(z) Mia Ko jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 54.12K. A(z) MIA keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám --. A teljes hígított értékelés (FDV) --.