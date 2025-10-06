TőzsdeDEX+
A(z) Mia Ko mai élő ára 0.002746 USD. A(z) MIA piaci plafonja -- USD. Kövesd nyomon a(z) MIA - USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást!

Mia Ko árfolyam(MIA)

1 MIA-USD élő ár:

$0.00274
$0.00274
-8.14%1D
USD
Mia Ko (MIA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2026-01-23 02:28:16 (UTC+8)

Mia Ko mai ára

A(z) Mia Ko (MIA) élő árfolyama ma $ 0.002746, az elmúlt 24 órában 8.14% változással. A jelenlegi MIA - USD átváltási árfolyam $ 0.002746/MIA.

A(z) Mia Ko jelenleg -. helyen áll a piaci kapitalizáció alapján (--), -- MIA keringésben lévő tokenszámmal. Az elmúlt 24 órában a(z) MIA $ 0.002617 (alacsony) és $ 0.003676 (magas) között kereskedett, ami a piaci aktivitást tükrözi. Az eddigi legmagasabb értéke -- volt, míg az eddigi legalacsonyabb értéke --.

A rövid távú teljesítmény tekintetében a(z) MIA -3.11% mozgást ért el az elmúlt órában és -10.44% mozgást az elmúlt 7 napban. Az elmúlt nap folyamán a teljes kereskedési volumen elérte a következőt: $ 54.12K.

Mia Ko (MIA) piaci információk

$ 54.12K
$ 54.12K

$ 0.00
$ 0.00

SOL

A(z) Mia Ko jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 54.12K. A(z) MIA keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám --. A teljes hígított értékelés (FDV) --.

Mia Ko árelőzmények USD

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.002617
$ 0.002617
24h alacsony
$ 0.003676
$ 0.003676
24h magas

$ 0.002617
$ 0.002617

$ 0.003676
$ 0.003676

-3.11%

-8.14%

-10.44%

-10.44%

Mia Ko (MIA) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Mia Ko mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0002428-8.14%
30 nap$ +0.001746+174.60%
60 nap$ +0.001746+174.60%
90 nap$ +0.001746+174.60%
Mia Ko árváltozása ma

A mai napon a(z) MIA ára $ -0.0002428 (-8.14%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Mia Ko 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.001746 (+174.60%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Mia Ko 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) MIA ára $ +0.001746 (+174.60%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Mia Ko 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.001746 (+174.60%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Mia Ko (MIA) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Mia Ko árelőzmények oldalt most.

A(z) Mia Ko árelőrejelzése

Mia Ko (MIA) árelőrejelzés 2030-ban (4 év múlva)
A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MIA 2030-as célára $ -- 0.00% növekedési aránnyal.
Mia Ko (MIA) árelőrejelzés 2040-ben (14 év múlva)

A(z) Mia Ko ára 2040-re 0.00% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ --.

Szeretnéd tudni, milyen árat fog elérni a(z) Mia Ko 2026 és 2027 között? Látogass el az Árelőrejelzési oldalunkra a(z) MIA 2026 és 2027közötti árelőrejelzéseiért a(z) Mia Ko árelőrejelzés lehetőségre kattintással.

A(z) Mia Ko vásárlása és befektetése

Készen állsz a kezdésre a következővel: Mia Ko? A(z) MIA vásárlása gyors és kezdőbarát a MEXC-n. Az első vásárlás után azonnal elkezdheted a kereskedést. Ha többet szeretnél megtudni, tekintse meg a(z) Mia Ko vásárlására vonatkozó teljes útmutatót. Az alábbiakban egy rövid, 5 lépésből álló áttekintés segít a(z) Mia Ko (MIA) vásárlásának megkezdésében.

1. lépés

Regisztrálj egy számlát, és hajtsd végre a KYC-t

Először is regisztrálj egy számlát, és hajtsd végre a KYC-t a MEXC-n. Ezt a MEXC hivatalos webhelyén vagy a MEXC alkalmazásban teheted meg a telefonszámoddal vagy az e-mail-címeddel.
2. lépés

Adj hozzá USDT-t, USDC-t vagy USDE-t a tárcádhoz

Az USDT, USDC és USDE megkönnyíti a kereskedést a MEXC-n. USDT, USDC és USDE banki utalással, OTC-vel vagy P2P-kereskedéssel vásárolható meg.
3. lépés

Irány a spotkereskedési oldal

A MEXC webhelyén kattintson a Spot lehetőségre a felső sávban, és keresd meg az általad előnyben részesített tokeneket.
4. lépés

Válassz zsetonokat

Mivel több mint -- token érhető el, könnyen vásárolhatsz bitcoint, ethereumot és népszerű tokeneket.
5. lépés

Hajtsd végre a vásárlást

Add meg a zsetonok összegét vagy annak ellenértékét a helyi pénznemben. Kattints a Vásárlás gombra, és a(z) Mia Ko azonnal jóváírásra kerül a tárcádban.
Útmutató a(z) Mia Ko (MIA) vásárlásához

Mire használható a(z) Mia Ko

A(z) Mia Ko birtoklásával több ajtót nyithatsz meg, mintha csak megvásárolnád és tartanád. Több száz piacon kereskedhetsz BTC-vel, passzív jutalmakat szerezhetsz a rugalmas stake-elési és megtakarítási termékeken keresztül, vagy kihasználhatod a professzionális kereskedési eszközöket, hogy növeld a vagyonodat. Akár kezdő, akár profi, tapasztalt befektető vagy, a MEXC megkönnyíti a kriptovaluták potenciáljának maximalizálását. Az alábbiakban bemutatjuk a négy legfontosabb módszert, amellyel a legtöbbet hozhatod ki a Bitcoin tokenjeidből

--
--
Futureskereskedési díjak:
--
--
Mi a(z) Mia Ko (MIA)

Mia is an emotion-driven AI VTuber built on the xAI API, centered around a personified character with memory and voice interaction, and positioned as a meme token that rides the trend of human-like AI narratives.

Mia Ko Forrás

A(z) Mia Ko alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Block Explorer

Utolsó frissítés: 2026-01-23 02:28:16 (UTC+8)

Mia Ko (MIA) fontos iparági frissítések

További információk a(z) Mia Ko pénzeszközről

MIA USDT (futureskereskedés)

MIA long vagy short tőkeáttétellel. Fedezd fel a(z) MIA USDT futureskereskedést a MEXC-n, és használd ki a piaci ingadozásokat.

Mia Ko (MIA) piaci kereskedés a MEXC-n

Fedezd fel a spot- és futurespiacokat, tekintsd meg a(z) Mia Ko élő árát és volumenét, és kereskedjen közvetlenül.

Párok
Ár
24 órás változás
24 órás volumen
MIA/USDT
$0.00274
$0.00274$0.00274
-7.99%
0.00% (USDT)

További kriptovaluták felfedezése

