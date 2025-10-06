Mia Ko árfolyam(MIA)
A(z) Mia Ko (MIA) élő árfolyama ma $ 0.002746, az elmúlt 24 órában 8.14% változással. A jelenlegi MIA - USD átváltási árfolyam $ 0.002746/MIA.
A(z) Mia Ko jelenleg -. helyen áll a piaci kapitalizáció alapján (--), -- MIA keringésben lévő tokenszámmal. Az elmúlt 24 órában a(z) MIA $ 0.002617 (alacsony) és $ 0.003676 (magas) között kereskedett, ami a piaci aktivitást tükrözi. Az eddigi legmagasabb értéke -- volt, míg az eddigi legalacsonyabb értéke --.
A rövid távú teljesítmény tekintetében a(z) MIA -3.11% mozgást ért el az elmúlt órában és -10.44% mozgást az elmúlt 7 napban. Az elmúlt nap folyamán a teljes kereskedési volumen elérte a következőt: $ 54.12K.
SOL
A(z) Mia Ko jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 54.12K. A(z) MIA keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám --. A teljes hígított értékelés (FDV) --.
-3.11%
-8.14%
-10.44%
-10.44%
Kövesd nyomon a Mia Ko mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ -0.0002428
|-8.14%
|30 nap
|$ +0.001746
|+174.60%
|60 nap
|$ +0.001746
|+174.60%
|90 nap
|$ +0.001746
|+174.60%
A mai napon a(z) MIA ára $ -0.0002428 (-8.14%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.
Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.001746 (+174.60%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.
Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) MIA ára $ +0.001746 (+174.60%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.
A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.001746 (+174.60%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.
Szeretnéd megismerni a(z) Mia Ko (MIA) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?
Keresd fel a(z) Mia Ko árelőzmények oldalt most.
A(z) Mia Ko ára 2040-re 0.00% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ --.
Mia is an emotion-driven AI VTuber built on the xAI API, centered around a personified character with memory and voice interaction, and positioned as a meme token that rides the trend of human-like AI narratives.
A(z) Mia Ko alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:
Összeg
1 MIA = 0.002746 USD