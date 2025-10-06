Mi a(z) LINEA (LINEA)

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

LINEA elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon.



Ezenkívül a következőket teheti:

- Ellenőrizd LINEA a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.

- Olvass véleményeket és elemzéseket erről LINEA a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a LINEA vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

LINEA árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) LINEA (LINEA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) LINEA (LINEA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) LINEA rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) LINEA árelőrejelzését most!

LINEA (LINEA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) LINEA (LINEA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LINEA token kapcsán!

Hogyan vásárolj LINEA (LINEA)

A következőt szeretnél vásárolni: LINEA? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz LINEA eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

A(z) LINEA alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések LINEA Mennyit ér ma a(z) LINEA (LINEA)? A(z) élő LINEA ár a(z) USD esetében 0.01379 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) LINEA ára a(z) USD esetében? $ 0.01379 . Keresd fel a A(z) LINEA jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) LINEA piaci plafonja? A(z) LINEA piaci plafonja $ 213.50M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) LINEA keringésben lévő tokenszáma? A(z) LINEA keringésben lévő tokenszáma 15.48B USD . Mi volt a(z) LINEA mindenkori legmagasabb ára? A(z) LINEA mindenkori legmagasabb ára 0.04657278430753583 USD . Mi volt a(z) LINEA mindenkori legmagasabb ár? A(z) LINEA mindenkori legalacsonyabb ára 0.007196492054667389 USD . Mekkora a(z) LINEA kereskedési volumene? A(z) LINEA élő 24 órás kereskedési volumene $ 1.52M USD . A(z) LINEA ára emelkedni fog idén? A(z) LINEA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LINEA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

LINEA (LINEA) fontos iparági frissítések

