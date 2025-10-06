TőzsdeDEX+
A(z) élő LINEA ár ma 0.01379 USD. Kövesd nyomon a(z) LINEA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LINEA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

LINEA árfolyam(LINEA)

1 LINEA-USD élő ár:

$0.01382
$0.01382$0.01382
+2.29%1D
USD
LINEA (LINEA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:06:17 (UTC+8)

LINEA (LINEA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01331
$ 0.01331$ 0.01331
24h alacsony
$ 0.01451
$ 0.01451$ 0.01451
24h magas

$ 0.01331
$ 0.01331$ 0.01331

$ 0.01451
$ 0.01451$ 0.01451

$ 0.04657278430753583
$ 0.04657278430753583$ 0.04657278430753583

$ 0.007196492054667389
$ 0.007196492054667389$ 0.007196492054667389

-1.15%

+2.29%

-13.71%

-13.71%

LINEA (LINEA) valós idejű ár: $ 0.01379. Az elmúlt 24 órában, a(z)LINEA legalacsonyabb ára $ 0.01331, legmagasabb ára pedig $ 0.01451 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LINEA valaha volt legmagasabb ára $ 0.04657278430753583, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.007196492054667389 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LINEA változása a következő volt: -1.15% az elmúlt órában, +2.29% az elmúlt 24 órában, és -13.71% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

LINEA (LINEA) piaci információk

No.174

$ 213.50M
$ 213.50M$ 213.50M

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

$ 993.02M
$ 993.02M$ 993.02M

15.48B
15.48B 15.48B

72,009,990,000
72,009,990,000 72,009,990,000

72,009,990,000
72,009,990,000 72,009,990,000

21.50%

0.01%

LINEA

A(z) LINEA jelenlegi piaci plafonja $ 213.50M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 1.52M. A(z) LINEA keringésben lévő tokenszáma 15.48B, és a teljes tokenszám 72009990000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 993.02M.

LINEA (LINEA) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a LINEA mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0003094+2.29%
30 nap$ -0.01388-50.17%
60 nap$ +0.00879+175.80%
90 nap$ +0.00879+175.80%
LINEA árváltozása ma

A mai napon a(z) LINEA ára $ +0.0003094 (+2.29%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

LINEA 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.01388 (-50.17%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

LINEA 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) LINEA ára $ +0.00879 (+175.80%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

LINEA 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.00879 (+175.80%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) LINEA (LINEA) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) LINEA árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) LINEA (LINEA)

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

LINEA elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál LINEA befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd LINEA a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről LINEA a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a LINEA vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

LINEA árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) LINEA (LINEA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) LINEA (LINEA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) LINEA rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) LINEA árelőrejelzését most!

LINEA (LINEA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) LINEA (LINEA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LINEA token kapcsán!

Hogyan vásárolj LINEA (LINEA)

A következőt szeretnél vásárolni: LINEA? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz LINEA eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

LINEA helyi valutákra

LINEA Forrás

A(z) LINEA alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos LINEA Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések LINEA

Mennyit ér ma a(z) LINEA (LINEA)?
A(z) élő LINEA ár a(z) USD esetében 0.01379 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LINEA ára a(z) USD esetében?
A(z) LINEA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01379. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) LINEA piaci plafonja?
A(z) LINEA piaci plafonja $ 213.50M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LINEA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LINEA keringésben lévő tokenszáma 15.48B USD.
Mi volt a(z) LINEA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LINEA mindenkori legmagasabb ára 0.04657278430753583 USD.
Mi volt a(z) LINEA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LINEA mindenkori legalacsonyabb ára 0.007196492054667389 USD.
Mekkora a(z) LINEA kereskedési volumene?
A(z) LINEA élő 24 órás kereskedési volumene $ 1.52M USD.
A(z) LINEA ára emelkedni fog idén?
A(z) LINEA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LINEA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:06:17 (UTC+8)

LINEA (LINEA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

LINEA-USD kalkulátor

Összeg

LINEA
LINEA
USD
USD

1 LINEA = 0.01379 USD

LINEA kereskedés

LINEA/USDC
$0.01382
$0.01382$0.01382
+2.29%
LINEA/USDT
$0.01382
$0.01382$0.01382
+2.14%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

