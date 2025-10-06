TőzsdeDEX+
A(z) élő Bitlight Labs ár ma 1.6255 USD. Kövesd nyomon a(z) LIGHT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LIGHT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LIGHT

LIGHT árinformációk

Mi a(z) LIGHT

LIGHT fehér könyv

LIGHT hivatalos webhely

LIGHT tokenomikai adatai

LIGHT árelőrejelzés

LIGHT előzmények

LIGHT Vásárlási útmutató

LIGHT-fiat valutaváltó

LIGHT spot

LIGHT USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Bitlight Labs Logó

Bitlight Labs árfolyam(LIGHT)

1 LIGHT-USD élő ár:

$1.6257
$1.6257
+9.70%1D
USD
Bitlight Labs (LIGHT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:05:55 (UTC+8)

Bitlight Labs (LIGHT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.3568
$ 1.3568
24h alacsony
$ 1.6612
$ 1.6612
24h magas

$ 1.3568
$ 1.3568

$ 1.6612
$ 1.6612

$ 2.619557835411834
$ 2.619557835411834

$ 0.5392876430024418
$ 0.5392876430024418

+2.61%

+9.70%

-26.64%

-26.64%

Bitlight Labs (LIGHT) valós idejű ár: $ 1.6255. Az elmúlt 24 órában, a(z)LIGHT legalacsonyabb ára $ 1.3568, legmagasabb ára pedig $ 1.6612 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LIGHT valaha volt legmagasabb ára $ 2.619557835411834, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.5392876430024418 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LIGHT változása a következő volt: +2.61% az elmúlt órában, +9.70% az elmúlt 24 órában, és -26.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bitlight Labs (LIGHT) piaci információk

No.400

$ 69.99M
$ 69.99M

$ 217.84K
$ 217.84K

$ 682.71M
$ 682.71M

43.06M
43.06M

420,000,000
420,000,000

420,000,000
420,000,000

10.25%

BSC

A(z) Bitlight Labs jelenlegi piaci plafonja $ 69.99M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 217.84K. A(z) LIGHT keringésben lévő tokenszáma 43.06M, és a teljes tokenszám 420000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 682.71M.

Bitlight Labs (LIGHT) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Bitlight Labs mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.143749+9.70%
30 nap$ +0.6913+73.99%
60 nap$ +1.5255+1,525.50%
90 nap$ +1.5255+1,525.50%
Bitlight Labs árváltozása ma

A mai napon a(z) LIGHT ára $ +0.143749 (+9.70%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Bitlight Labs 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.6913 (+73.99%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Bitlight Labs 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) LIGHT ára $ +1.5255 (+1,525.50%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Bitlight Labs 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +1.5255 (+1,525.50%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Bitlight Labs (LIGHT) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Bitlight Labs árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Bitlight Labs (LIGHT)

Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.

Bitlight Labs elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Bitlight Labs befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd LIGHT a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Bitlight Labs a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Bitlight Labs vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Bitlight Labs árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Bitlight Labs (LIGHT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Bitlight Labs (LIGHT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Bitlight Labs rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Bitlight Labs árelőrejelzését most!

Bitlight Labs (LIGHT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Bitlight Labs (LIGHT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LIGHT token kapcsán!

Hogyan vásárolj Bitlight Labs (LIGHT)

A következőt szeretnél vásárolni: Bitlight Labs? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Bitlight Labs eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

LIGHT helyi valutákra

1 Bitlight Labs(LIGHT) - VND
42,775.0325
1 Bitlight Labs(LIGHT) - AUD
A$2.47076
1 Bitlight Labs(LIGHT) - GBP
1.23538
1 Bitlight Labs(LIGHT) - EUR
1.39793
1 Bitlight Labs(LIGHT) - USD
$1.6255
1 Bitlight Labs(LIGHT) - MYR
RM6.810845
1 Bitlight Labs(LIGHT) - TRY
68.36853
1 Bitlight Labs(LIGHT) - JPY
¥250.327
1 Bitlight Labs(LIGHT) - ARS
ARS$2,352.374835
1 Bitlight Labs(LIGHT) - RUB
131.47044
1 Bitlight Labs(LIGHT) - INR
144.523205
1 Bitlight Labs(LIGHT) - IDR
Rp27,091.65583
1 Bitlight Labs(LIGHT) - PHP
95.67693
1 Bitlight Labs(LIGHT) - EGP
￡E.76.85364
1 Bitlight Labs(LIGHT) - BRL
R$8.728935
1 Bitlight Labs(LIGHT) - CAD
C$2.2757
1 Bitlight Labs(LIGHT) - BDT
198.08343
1 Bitlight Labs(LIGHT) - NGN
2,348.97754
1 Bitlight Labs(LIGHT) - COP
$6,300.37298
1 Bitlight Labs(LIGHT) - ZAR
R.28.15366
1 Bitlight Labs(LIGHT) - UAH
67.929645
1 Bitlight Labs(LIGHT) - TZS
T.Sh.3,984.06799
1 Bitlight Labs(LIGHT) - VES
Bs359.2355
1 Bitlight Labs(LIGHT) - CLP
$1,527.97
1 Bitlight Labs(LIGHT) - PKR
Rs458.52104
1 Bitlight Labs(LIGHT) - KZT
858.23149
1 Bitlight Labs(LIGHT) - THB
฿52.73122
1 Bitlight Labs(LIGHT) - TWD
NT$50.049145
1 Bitlight Labs(LIGHT) - AED
د.إ5.965585
1 Bitlight Labs(LIGHT) - CHF
Fr1.3004
1 Bitlight Labs(LIGHT) - HKD
HK$12.630135
1 Bitlight Labs(LIGHT) - AMD
֏620.404585
1 Bitlight Labs(LIGHT) - MAD
.د.م15.01962
1 Bitlight Labs(LIGHT) - MXN
$30.16928
1 Bitlight Labs(LIGHT) - SAR
ريال6.07937
1 Bitlight Labs(LIGHT) - ETB
Br249.758075
1 Bitlight Labs(LIGHT) - KES
KSh209.413165
1 Bitlight Labs(LIGHT) - JOD
د.أ1.1524795
1 Bitlight Labs(LIGHT) - PLN
5.998095
1 Bitlight Labs(LIGHT) - RON
лв7.168455
1 Bitlight Labs(LIGHT) - SEK
kr15.425995
1 Bitlight Labs(LIGHT) - BGN
лв2.747095
1 Bitlight Labs(LIGHT) - HUF
Ft547.11079
1 Bitlight Labs(LIGHT) - CZK
34.314305
1 Bitlight Labs(LIGHT) - KWD
د.ك0.497403
1 Bitlight Labs(LIGHT) - ILS
5.282875
1 Bitlight Labs(LIGHT) - BOB
Bs11.199695
1 Bitlight Labs(LIGHT) - AZN
2.76335
1 Bitlight Labs(LIGHT) - TJS
SM14.92209
1 Bitlight Labs(LIGHT) - GEL
4.405105
1 Bitlight Labs(LIGHT) - AOA
Kz1,487.186205
1 Bitlight Labs(LIGHT) - BHD
.د.ب0.6095625
1 Bitlight Labs(LIGHT) - BMD
$1.6255
1 Bitlight Labs(LIGHT) - DKK
kr10.516985
1 Bitlight Labs(LIGHT) - HNL
L42.636865
1 Bitlight Labs(LIGHT) - MUR
74.35037
1 Bitlight Labs(LIGHT) - NAD
$28.104895
1 Bitlight Labs(LIGHT) - NOK
kr16.45006
1 Bitlight Labs(LIGHT) - NZD
$2.82837
1 Bitlight Labs(LIGHT) - PAB
B/.1.6255
1 Bitlight Labs(LIGHT) - PGK
K6.8271
1 Bitlight Labs(LIGHT) - QAR
ر.ق5.900565
1 Bitlight Labs(LIGHT) - RSD
дин.164.419325
1 Bitlight Labs(LIGHT) - UZS
soʻm19,584.332845
1 Bitlight Labs(LIGHT) - ALL
L135.712995
1 Bitlight Labs(LIGHT) - ANG
ƒ2.909645
1 Bitlight Labs(LIGHT) - AWG
ƒ2.909645
1 Bitlight Labs(LIGHT) - BBD
$3.251
1 Bitlight Labs(LIGHT) - BAM
KM2.73084
1 Bitlight Labs(LIGHT) - BIF
Fr4,765.966
1 Bitlight Labs(LIGHT) - BND
$2.096895
1 Bitlight Labs(LIGHT) - BSD
$1.6255
1 Bitlight Labs(LIGHT) - JMD
$260.161275
1 Bitlight Labs(LIGHT) - KHR
6,502
1 Bitlight Labs(LIGHT) - KMF
Fr692.463
1 Bitlight Labs(LIGHT) - LAK
35,336.955815
1 Bitlight Labs(LIGHT) - LKR
රු493.46929
1 Bitlight Labs(LIGHT) - MDL
L27.56848
1 Bitlight Labs(LIGHT) - MGA
Ar7,289.22965
1 Bitlight Labs(LIGHT) - MOP
P12.97149
1 Bitlight Labs(LIGHT) - MVR
24.87015
1 Bitlight Labs(LIGHT) - MWK
MK2,812.27755
1 Bitlight Labs(LIGHT) - MZN
MT103.86945
1 Bitlight Labs(LIGHT) - NPR
रु229.91072
1 Bitlight Labs(LIGHT) - PYG
11,446.771
1 Bitlight Labs(LIGHT) - RWF
Fr2,355.3495
1 Bitlight Labs(LIGHT) - SBD
$13.377865
1 Bitlight Labs(LIGHT) - SCR
23.47222
1 Bitlight Labs(LIGHT) - SRD
$62.58175
1 Bitlight Labs(LIGHT) - SVC
$14.17436
1 Bitlight Labs(LIGHT) - SZL
L28.08864
1 Bitlight Labs(LIGHT) - TMT
m5.68925
1 Bitlight Labs(LIGHT) - TND
د.ت4.77897
1 Bitlight Labs(LIGHT) - TTD
$10.972125
1 Bitlight Labs(LIGHT) - UGX
Sh5,643.736
1 Bitlight Labs(LIGHT) - XAF
Fr924.9095
1 Bitlight Labs(LIGHT) - XCD
$4.38885
1 Bitlight Labs(LIGHT) - XOF
Fr924.9095
1 Bitlight Labs(LIGHT) - XPF
Fr167.4265
1 Bitlight Labs(LIGHT) - BWP
P21.765445
1 Bitlight Labs(LIGHT) - BZD
$3.251
1 Bitlight Labs(LIGHT) - CVE
$154.861385
1 Bitlight Labs(LIGHT) - DJF
Fr287.7135
1 Bitlight Labs(LIGHT) - DOP
$104.145785
1 Bitlight Labs(LIGHT) - DZD
د.ج210.583525
1 Bitlight Labs(LIGHT) - FJD
$3.722395
1 Bitlight Labs(LIGHT) - GNF
Fr14,133.7225
1 Bitlight Labs(LIGHT) - GTQ
Q12.41882
1 Bitlight Labs(LIGHT) - GYD
$339.128065
1 Bitlight Labs(LIGHT) - ISK
kr203.1875

Bitlight Labs Forrás

A(z) Bitlight Labs alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Bitlight Labs Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Bitlight Labs

Mennyit ér ma a(z) Bitlight Labs (LIGHT)?
A(z) élő LIGHT ár a(z) USD esetében 1.6255 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LIGHT ára a(z) USD esetében?
A(z) LIGHT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.6255. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Bitlight Labs piaci plafonja?
A(z) LIGHT piaci plafonja $ 69.99M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LIGHT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LIGHT keringésben lévő tokenszáma 43.06M USD.
Mi volt a(z) LIGHT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LIGHT mindenkori legmagasabb ára 2.619557835411834 USD.
Mi volt a(z) LIGHT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LIGHT mindenkori legalacsonyabb ára 0.5392876430024418 USD.
Mekkora a(z) LIGHT kereskedési volumene?
A(z) LIGHT élő 24 órás kereskedési volumene $ 217.84K USD.
A(z) LIGHT ára emelkedni fog idén?
A(z) LIGHT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LIGHT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:05:55 (UTC+8)

Bitlight Labs (LIGHT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

LIGHT-USD kalkulátor

Összeg

LIGHT
LIGHT
USD
USD

1 LIGHT = 1.6255 USD

LIGHT kereskedés

LIGHT/USDT
$1.6257
$1.6257
+9.77%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

$109,555.94

$3,855.04

$0.02527

$1.2001

$186.74

$109,555.94

$3,855.04

$186.74

$89.94

$2.4978

$0.00000

$0.00000

$0.0375

$0.05522

$0.09552

$0.000000002000

$0.02230

$0.0000483

$0.00006295

$0.000000000618

