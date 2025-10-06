TőzsdeDEX+
A(z) élő OFFICIAL K-POP ár ma 0.0003075 USD. Kövesd nyomon a(z) KPOP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KPOP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: KPOP

KPOP árinformációk

Mi a(z) KPOP

KPOP hivatalos webhely

KPOP tokenomikai adatai

KPOP árelőrejelzés

KPOP előzmények

KPOP Vásárlási útmutató

KPOP-fiat valutaváltó

KPOP spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

OFFICIAL K-POP Logó

OFFICIAL K-POP árfolyam(KPOP)

1 KPOP-USD élő ár:

$0.0003071
$0.0003071
-1.25%1D
USD
OFFICIAL K-POP (KPOP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:05:15 (UTC+8)

OFFICIAL K-POP (KPOP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.000293
$ 0.000293
24h alacsony
$ 0.0003128
$ 0.0003128
24h magas

$ 0.000293
$ 0.000293$ 0.000293

$ 0.0003128
$ 0.0003128$ 0.0003128

$ 0.001003499785734869
$ 0.001003499785734869$ 0.001003499785734869

$ 0.000002025104729961
$ 0.000002025104729961$ 0.000002025104729961

-1.10%

-1.25%

+6.43%

+6.43%

OFFICIAL K-POP (KPOP) valós idejű ár: $ 0.0003075. Az elmúlt 24 órában, a(z)KPOP legalacsonyabb ára $ 0.000293, legmagasabb ára pedig $ 0.0003128 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KPOP valaha volt legmagasabb ára $ 0.001003499785734869, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000002025104729961 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KPOP változása a következő volt: -1.10% az elmúlt órában, -1.25% az elmúlt 24 órában, és +6.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

OFFICIAL K-POP (KPOP) piaci információk

No.1849

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

$ 49.96K
$ 49.96K$ 49.96K

$ 2.46M
$ 2.46M$ 2.46M

6.48B
6.48B 6.48B

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

81.05%

ETH

A(z) OFFICIAL K-POP jelenlegi piaci plafonja $ 1.99M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 49.96K. A(z) KPOP keringésben lévő tokenszáma 6.48B, és a teljes tokenszám 8000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.46M.

OFFICIAL K-POP (KPOP) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a OFFICIAL K-POP mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000003887-1.25%
30 nap$ +0.0000108+3.64%
60 nap$ -0.0000535-14.82%
90 nap$ +0.0001575+105.00%
OFFICIAL K-POP árváltozása ma

A mai napon a(z) KPOP ára $ -0.000003887 (-1.25%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

OFFICIAL K-POP 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.0000108 (+3.64%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

OFFICIAL K-POP 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) KPOP ára $ -0.0000535 (-14.82%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

OFFICIAL K-POP 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0001575 (+105.00%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) OFFICIAL K-POP (KPOP) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) OFFICIAL K-POP árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) OFFICIAL K-POP (KPOP)

The next evolution of pop culture fandom. A global, digital first movement that allows anyone, anywhere, to be part of Korean entertainment's culture and identity. $KPOP is where global fandoms unite, and it's where artists, brands, and fans connect.

OFFICIAL K-POP elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál OFFICIAL K-POP befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd KPOP a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről OFFICIAL K-POP a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a OFFICIAL K-POP vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

OFFICIAL K-POP árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) OFFICIAL K-POP (KPOP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) OFFICIAL K-POP (KPOP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) OFFICIAL K-POP rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) OFFICIAL K-POP árelőrejelzését most!

OFFICIAL K-POP (KPOP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) OFFICIAL K-POP (KPOP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KPOP token kapcsán!

Hogyan vásárolj OFFICIAL K-POP (KPOP)

A következőt szeretnél vásárolni: OFFICIAL K-POP? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz OFFICIAL K-POP eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

KPOP helyi valutákra

1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - VND
8.0918625
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - AUD
A$0.0004674
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - GBP
0.0002337
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - EUR
0.00026445
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - USD
$0.0003075
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - MYR
RM0.001288425
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - TRY
0.01293345
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - JPY
¥0.047355
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - ARS
ARS$0.445004775
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - RUB
0.0248706
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - INR
0.027339825
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - IDR
Rp5.12499795
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - PHP
0.01809945
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - EGP
￡E.0.0145386
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - BRL
R$0.001651275
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - CAD
C$0.0004305
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - BDT
0.03747195
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - NGN
0.4443621
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - COP
$1.1918577
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - ZAR
R.0.0053259
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - UAH
0.012850425
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - TZS
T.Sh.0.75367635
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - VES
Bs0.0679575
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - CLP
$0.28905
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - PKR
Rs0.0867396
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - KZT
0.16235385
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - THB
฿0.0099753
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - TWD
NT$0.009467925
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - AED
د.إ0.001128525
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - CHF
Fr0.000246
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - HKD
HK$0.002389275
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - AMD
֏0.117363525
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - MAD
.د.م0.0028413
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - MXN
$0.0057072
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - SAR
ريال0.00115005
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - ETB
Br0.047247375
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - KES
KSh0.039615225
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - JOD
د.أ0.0002180175
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - PLN
0.001134675
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - RON
лв0.001356075
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - SEK
kr0.002918175
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - BGN
лв0.000519675
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - HUF
Ft0.10349835
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - CZK
0.006491325
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - KWD
د.ك0.000094095
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - ILS
0.000999375
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - BOB
Bs0.002118675
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - AZN
0.00052275
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - TJS
SM0.00282285
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - GEL
0.000833325
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - AOA
Kz0.281334825
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - BHD
.د.ب0.0001153125
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - BMD
$0.0003075
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - DKK
kr0.001989525
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - HNL
L0.008065725
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - MUR
0.01406505
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - NAD
$0.005316675
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - NOK
kr0.0031119
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - NZD
$0.00053505
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - PAB
B/.0.0003075
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - PGK
K0.0012915
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - QAR
ر.ق0.001116225
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - RSD
дин.0.031103625
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - UZS
soʻm3.704818425
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - ALL
L0.025673175
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - ANG
ƒ0.000550425
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - AWG
ƒ0.000550425
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - BBD
$0.000615
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - BAM
KM0.0005166
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - BIF
Fr0.90159
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - BND
$0.000396675
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - BSD
$0.0003075
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - JMD
$0.049215375
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - KHR
1.23
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - KMF
Fr0.130995
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - LAK
6.684782475
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - LKR
රු0.09335085
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - MDL
L0.0052152
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - MGA
Ar1.37892225
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - MOP
P0.00245385
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - MVR
0.00470475
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - MWK
MK0.53200575
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - MZN
MT0.01964925
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - NPR
रु0.0434928
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - PYG
2.165415
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - RWF
Fr0.4455675
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - SBD
$0.002530725
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - SCR
0.0044403
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - SRD
$0.01183875
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - SVC
$0.0026814
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - SZL
L0.0053136
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - TMT
m0.00107625
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - TND
د.ت0.00090405
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - TTD
$0.002075625
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - UGX
Sh1.06764
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - XAF
Fr0.1749675
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - XCD
$0.00083025
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - XOF
Fr0.1749675
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - XPF
Fr0.0316725
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - BWP
P0.004117425
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - BZD
$0.000615
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - CVE
$0.029295525
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - DJF
Fr0.0544275
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - DOP
$0.019701525
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - DZD
د.ج0.039836625
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - FJD
$0.000704175
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - GNF
Fr2.6737125
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - GTQ
Q0.0023493
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - GYD
$0.064153725
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) - ISK
kr0.0384375

OFFICIAL K-POP Forrás

A(z) OFFICIAL K-POP alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos OFFICIAL K-POP Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések OFFICIAL K-POP

Mennyit ér ma a(z) OFFICIAL K-POP (KPOP)?
A(z) élő KPOP ár a(z) USD esetében 0.0003075 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KPOP ára a(z) USD esetében?
A(z) KPOP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0003075. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) OFFICIAL K-POP piaci plafonja?
A(z) KPOP piaci plafonja $ 1.99M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KPOP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KPOP keringésben lévő tokenszáma 6.48B USD.
Mi volt a(z) KPOP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KPOP mindenkori legmagasabb ára 0.001003499785734869 USD.
Mi volt a(z) KPOP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KPOP mindenkori legalacsonyabb ára 0.000002025104729961 USD.
Mekkora a(z) KPOP kereskedési volumene?
A(z) KPOP élő 24 órás kereskedési volumene $ 49.96K USD.
A(z) KPOP ára emelkedni fog idén?
A(z) KPOP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KPOP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:05:15 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

