Mi a(z) GOAT Network (GOATED)

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network. GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

GOAT Network árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) GOAT Network (GOATED) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) GOAT Network (GOATED) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) GOAT Network rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

GOAT Network (GOATED) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) GOAT Network (GOATED) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GOATED token kapcsán!

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések GOAT Network Mennyit ér ma a(z) GOAT Network (GOATED)? A(z) élő GOATED ár a(z) USD esetében 0.09347 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) GOATED ára a(z) USD esetében? $ 0.09347 . Keresd fel a A(z) GOATED jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) GOAT Network piaci plafonja? A(z) GOATED piaci plafonja $ 9.75M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) GOATED keringésben lévő tokenszáma? A(z) GOATED keringésben lévő tokenszáma 104.35M USD . Mi volt a(z) GOATED mindenkori legmagasabb ára? A(z) GOATED mindenkori legmagasabb ára 0.19772632791076053 USD . Mi volt a(z) GOATED mindenkori legmagasabb ár? A(z) GOATED mindenkori legalacsonyabb ára 0.052417385027545234 USD . Mekkora a(z) GOATED kereskedési volumene? A(z) GOATED élő 24 órás kereskedési volumene $ 55.06K USD . A(z) GOATED ára emelkedni fog idén? A(z) GOATED a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GOATED árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

GOAT Network (GOATED) fontos iparági frissítések

