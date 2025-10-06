TőzsdeDEX+
A(z) élő GOAT Network ár ma 0.09347 USD. Kövesd nyomon a(z) GOATED USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GOATED ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GOATED

GOATED árinformációk

Mi a(z) GOATED

GOATED fehér könyv

GOATED hivatalos webhely

GOATED tokenomikai adatai

GOATED árelőrejelzés

GOATED előzmények

GOATED Vásárlási útmutató

GOATED-fiat valutaváltó

GOATED spot

GOATED USDT-M futuresügyletek

GOAT Network Logó

GOAT Network árfolyam(GOATED)

1 GOATED-USD élő ár:

$0.09348
$0.09348$0.09348
-0.27%1D
USD
GOAT Network (GOATED) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:00:14 (UTC+8)

GOAT Network (GOATED) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.09257
$ 0.09257$ 0.09257
24h alacsony
$ 0.10509
$ 0.10509$ 0.10509
24h magas

$ 0.09257
$ 0.09257$ 0.09257

$ 0.10509
$ 0.10509$ 0.10509

$ 0.19772632791076053
$ 0.19772632791076053$ 0.19772632791076053

$ 0.052417385027545234
$ 0.052417385027545234$ 0.052417385027545234

-0.07%

-0.27%

+14.02%

+14.02%

GOAT Network (GOATED) valós idejű ár: $ 0.09347. Az elmúlt 24 órában, a(z)GOATED legalacsonyabb ára $ 0.09257, legmagasabb ára pedig $ 0.10509 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GOATED valaha volt legmagasabb ára $ 0.19772632791076053, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.052417385027545234 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GOATED változása a következő volt: -0.07% az elmúlt órában, -0.27% az elmúlt 24 órában, és +14.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GOAT Network (GOATED) piaci információk

No.1116

$ 9.75M
$ 9.75M$ 9.75M

$ 55.06K
$ 55.06K$ 55.06K

$ 93.47M
$ 93.47M$ 93.47M

104.35M
104.35M 104.35M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.43%

BSC

A(z) GOAT Network jelenlegi piaci plafonja $ 9.75M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 55.06K. A(z) GOATED keringésben lévő tokenszáma 104.35M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 93.47M.

GOAT Network (GOATED) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a GOAT Network mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0002531-0.27%
30 nap$ +0.00707+8.18%
60 nap$ +0.04347+86.94%
90 nap$ +0.04347+86.94%
GOAT Network árváltozása ma

A mai napon a(z) GOATED ára $ -0.0002531 (-0.27%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

GOAT Network 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.00707 (+8.18%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

GOAT Network 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) GOATED ára $ +0.04347 (+86.94%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

GOAT Network 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.04347 (+86.94%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) GOAT Network (GOATED) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) GOAT Network árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) GOAT Network (GOATED)

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

GOAT Network elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál GOAT Network befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd GOATED a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről GOAT Network a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a GOAT Network vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

GOAT Network árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) GOAT Network (GOATED) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) GOAT Network (GOATED) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) GOAT Network rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) GOAT Network árelőrejelzését most!

GOAT Network (GOATED) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) GOAT Network (GOATED) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GOATED token kapcsán!

Hogyan vásárolj GOAT Network (GOATED)

A következőt szeretnél vásárolni: GOAT Network? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz GOAT Network eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

GOATED helyi valutákra

1 GOAT Network(GOATED) - VND
2,459.66305
1 GOAT Network(GOATED) - AUD
A$0.1420744
1 GOAT Network(GOATED) - GBP
0.0710372
1 GOAT Network(GOATED) - EUR
0.0803842
1 GOAT Network(GOATED) - USD
$0.09347
1 GOAT Network(GOATED) - MYR
RM0.3916393
1 GOAT Network(GOATED) - TRY
3.9313482
1 GOAT Network(GOATED) - JPY
¥14.39438
1 GOAT Network(GOATED) - ARS
ARS$135.2669799
1 GOAT Network(GOATED) - RUB
7.5598536
1 GOAT Network(GOATED) - INR
8.3104177
1 GOAT Network(GOATED) - IDR
Rp1,557.8327102
1 GOAT Network(GOATED) - PHP
5.5016442
1 GOAT Network(GOATED) - EGP
￡E.4.4192616
1 GOAT Network(GOATED) - BRL
R$0.5019339
1 GOAT Network(GOATED) - CAD
C$0.130858
1 GOAT Network(GOATED) - BDT
11.3902542
1 GOAT Network(GOATED) - NGN
135.0716276
1 GOAT Network(GOATED) - COP
$362.2859812
1 GOAT Network(GOATED) - ZAR
R.1.6189004
1 GOAT Network(GOATED) - UAH
3.9061113
1 GOAT Network(GOATED) - TZS
T.Sh.229.0931006
1 GOAT Network(GOATED) - VES
Bs20.65687
1 GOAT Network(GOATED) - CLP
$87.8618
1 GOAT Network(GOATED) - PKR
Rs26.3660176
1 GOAT Network(GOATED) - KZT
49.3502906
1 GOAT Network(GOATED) - THB
฿3.0321668
1 GOAT Network(GOATED) - TWD
NT$2.8779413
1 GOAT Network(GOATED) - AED
د.إ0.3430349
1 GOAT Network(GOATED) - CHF
Fr0.074776
1 GOAT Network(GOATED) - HKD
HK$0.7262619
1 GOAT Network(GOATED) - AMD
֏35.6746949
1 GOAT Network(GOATED) - MAD
.د.م0.8636628
1 GOAT Network(GOATED) - MXN
$1.7348032
1 GOAT Network(GOATED) - SAR
ريال0.3495778
1 GOAT Network(GOATED) - ETB
Br14.3616655
1 GOAT Network(GOATED) - KES
KSh12.0417401
1 GOAT Network(GOATED) - JOD
د.أ0.06627023
1 GOAT Network(GOATED) - PLN
0.3449043
1 GOAT Network(GOATED) - RON
лв0.4122027
1 GOAT Network(GOATED) - SEK
kr0.8870303
1 GOAT Network(GOATED) - BGN
лв0.1579643
1 GOAT Network(GOATED) - HUF
Ft31.4601326
1 GOAT Network(GOATED) - CZK
1.9731517
1 GOAT Network(GOATED) - KWD
د.ك0.02860182
1 GOAT Network(GOATED) - ILS
0.3037775
1 GOAT Network(GOATED) - BOB
Bs0.6440083
1 GOAT Network(GOATED) - AZN
0.158899
1 GOAT Network(GOATED) - TJS
SM0.8580546
1 GOAT Network(GOATED) - GEL
0.2533037
1 GOAT Network(GOATED) - AOA
Kz85.5166377
1 GOAT Network(GOATED) - BHD
.د.ب0.03505125
1 GOAT Network(GOATED) - BMD
$0.09347
1 GOAT Network(GOATED) - DKK
kr0.6047509
1 GOAT Network(GOATED) - HNL
L2.4517181
1 GOAT Network(GOATED) - MUR
4.2753178
1 GOAT Network(GOATED) - NAD
$1.6160963
1 GOAT Network(GOATED) - NOK
kr0.9459164
1 GOAT Network(GOATED) - NZD
$0.1626378
1 GOAT Network(GOATED) - PAB
B/.0.09347
1 GOAT Network(GOATED) - PGK
K0.392574
1 GOAT Network(GOATED) - QAR
ر.ق0.3392961
1 GOAT Network(GOATED) - RSD
дин.9.4544905
1 GOAT Network(GOATED) - UZS
soʻm1,126.1443193
1 GOAT Network(GOATED) - ALL
L7.8038103
1 GOAT Network(GOATED) - ANG
ƒ0.1673113
1 GOAT Network(GOATED) - AWG
ƒ0.1673113
1 GOAT Network(GOATED) - BBD
$0.18694
1 GOAT Network(GOATED) - BAM
KM0.1570296
1 GOAT Network(GOATED) - BIF
Fr274.05404
1 GOAT Network(GOATED) - BND
$0.1205763
1 GOAT Network(GOATED) - BSD
$0.09347
1 GOAT Network(GOATED) - JMD
$14.9598735
1 GOAT Network(GOATED) - KHR
373.88
1 GOAT Network(GOATED) - KMF
Fr39.81822
1 GOAT Network(GOATED) - LAK
2,031.9564811
1 GOAT Network(GOATED) - LKR
රු28.3756226
1 GOAT Network(GOATED) - MDL
L1.5852512
1 GOAT Network(GOATED) - MGA
Ar419.147521
1 GOAT Network(GOATED) - MOP
P0.7458906
1 GOAT Network(GOATED) - MVR
1.430091
1 GOAT Network(GOATED) - MWK
MK161.712447
1 GOAT Network(GOATED) - MZN
MT5.972733
1 GOAT Network(GOATED) - NPR
रु13.2203968
1 GOAT Network(GOATED) - PYG
658.21574
1 GOAT Network(GOATED) - RWF
Fr135.43803
1 GOAT Network(GOATED) - SBD
$0.7692581
1 GOAT Network(GOATED) - SCR
1.3497068
1 GOAT Network(GOATED) - SRD
$3.598595
1 GOAT Network(GOATED) - SVC
$0.8150584
1 GOAT Network(GOATED) - SZL
L1.6151616
1 GOAT Network(GOATED) - TMT
m0.327145
1 GOAT Network(GOATED) - TND
د.ت0.2748018
1 GOAT Network(GOATED) - TTD
$0.6309225
1 GOAT Network(GOATED) - UGX
Sh324.52784
1 GOAT Network(GOATED) - XAF
Fr53.18443
1 GOAT Network(GOATED) - XCD
$0.252369
1 GOAT Network(GOATED) - XOF
Fr53.18443
1 GOAT Network(GOATED) - XPF
Fr9.62741
1 GOAT Network(GOATED) - BWP
P1.2515633
1 GOAT Network(GOATED) - BZD
$0.18694
1 GOAT Network(GOATED) - CVE
$8.9048869
1 GOAT Network(GOATED) - DJF
Fr16.54419
1 GOAT Network(GOATED) - DOP
$5.9886229
1 GOAT Network(GOATED) - DZD
د.ج12.1090385
1 GOAT Network(GOATED) - FJD
$0.2140463
1 GOAT Network(GOATED) - GNF
Fr812.72165
1 GOAT Network(GOATED) - GTQ
Q0.7141108
1 GOAT Network(GOATED) - GYD
$19.5006461
1 GOAT Network(GOATED) - ISK
kr11.68375

GOAT Network Forrás

A(z) GOAT Network alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos GOAT Network Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések GOAT Network

Mennyit ér ma a(z) GOAT Network (GOATED)?
A(z) élő GOATED ár a(z) USD esetében 0.09347 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GOATED ára a(z) USD esetében?
A(z) GOATED jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.09347. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) GOAT Network piaci plafonja?
A(z) GOATED piaci plafonja $ 9.75M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GOATED keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GOATED keringésben lévő tokenszáma 104.35M USD.
Mi volt a(z) GOATED mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GOATED mindenkori legmagasabb ára 0.19772632791076053 USD.
Mi volt a(z) GOATED mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GOATED mindenkori legalacsonyabb ára 0.052417385027545234 USD.
Mekkora a(z) GOATED kereskedési volumene?
A(z) GOATED élő 24 órás kereskedési volumene $ 55.06K USD.
A(z) GOATED ára emelkedni fog idén?
A(z) GOATED a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GOATED árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:00:14 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

