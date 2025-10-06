TőzsdeDEX+
A(z) élő BluWhale AI ár ma 0.0162 USD. Kövesd nyomon a(z) BLUAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BLUAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

BluWhale AI Logó

BluWhale AI árfolyam(BLUAI)

1 BLUAI-USD élő ár:

$0.0162
$0.0162$0.0162
-15.62%1D
USD
BluWhale AI (BLUAI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:35:27 (UTC+8)

BluWhale AI (BLUAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01609
$ 0.01609$ 0.01609
24h alacsony
$ 0.02153
$ 0.02153$ 0.02153
24h magas

$ 0.01609
$ 0.01609$ 0.01609

$ 0.02153
$ 0.02153$ 0.02153

--
----

--
----

-1.04%

-15.62%

-47.13%

-47.13%

BluWhale AI (BLUAI) valós idejű ár: $ 0.0162. Az elmúlt 24 órában, a(z)BLUAI legalacsonyabb ára $ 0.01609, legmagasabb ára pedig $ 0.02153 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BLUAI valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BLUAI változása a következő volt: -1.04% az elmúlt órában, -15.62% az elmúlt 24 órában, és -47.13% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BluWhale AI (BLUAI) piaci információk

--
----

$ 803.72K
$ 803.72K$ 803.72K

$ 162.00M
$ 162.00M$ 162.00M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SUI

A(z) BluWhale AI jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 803.72K. A(z) BLUAI keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 10000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 162.00M.

BluWhale AI (BLUAI) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a BluWhale AI mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0029989-15.62%
30 nap$ +0.0112+224.00%
60 nap$ +0.0112+224.00%
90 nap$ +0.0112+224.00%
BluWhale AI árváltozása ma

A mai napon a(z) BLUAI ára $ -0.0029989 (-15.62%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

BluWhale AI 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.0112 (+224.00%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

BluWhale AI 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) BLUAI ára $ +0.0112 (+224.00%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

BluWhale AI 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0112 (+224.00%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) BluWhale AI (BLUAI) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) BluWhale AI árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) BluWhale AI (BLUAI)

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

BluWhale AI elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál BluWhale AI befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd BLUAI a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről BluWhale AI a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a BluWhale AI vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

BluWhale AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BluWhale AI (BLUAI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BluWhale AI (BLUAI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BluWhale AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BluWhale AI árelőrejelzését most!

BluWhale AI (BLUAI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BluWhale AI (BLUAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BLUAI token kapcsán!

Hogyan vásárolj BluWhale AI (BLUAI)

A következőt szeretnél vásárolni: BluWhale AI? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz BluWhale AI eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

BLUAI helyi valutákra

1 BluWhale AI(BLUAI) - VND
426.303
1 BluWhale AI(BLUAI) - AUD
A$0.024624
1 BluWhale AI(BLUAI) - GBP
0.012312
1 BluWhale AI(BLUAI) - EUR
0.013932
1 BluWhale AI(BLUAI) - USD
$0.0162
1 BluWhale AI(BLUAI) - MYR
RM0.067878
1 BluWhale AI(BLUAI) - TRY
0.681372
1 BluWhale AI(BLUAI) - JPY
¥2.4948
1 BluWhale AI(BLUAI) - ARS
ARS$23.3766
1 BluWhale AI(BLUAI) - RUB
1.315764
1 BluWhale AI(BLUAI) - INR
1.438398
1 BluWhale AI(BLUAI) - IDR
Rp269.999892
1 BluWhale AI(BLUAI) - PHP
0.952074
1 BluWhale AI(BLUAI) - EGP
￡E.0.765612
1 BluWhale AI(BLUAI) - BRL
R$0.087156
1 BluWhale AI(BLUAI) - CAD
C$0.02268
1 BluWhale AI(BLUAI) - BDT
1.986444
1 BluWhale AI(BLUAI) - NGN
23.546376
1 BluWhale AI(BLUAI) - COP
$62.790552
1 BluWhale AI(BLUAI) - ZAR
R.0.28026
1 BluWhale AI(BLUAI) - UAH
0.68121
1 BluWhale AI(BLUAI) - TZS
T.Sh.39.999906
1 BluWhale AI(BLUAI) - VES
Bs3.5802
1 BluWhale AI(BLUAI) - CLP
$15.2766
1 BluWhale AI(BLUAI) - PKR
Rs4.603554
1 BluWhale AI(BLUAI) - KZT
8.607708
1 BluWhale AI(BLUAI) - THB
฿0.52488
1 BluWhale AI(BLUAI) - TWD
NT$0.49896
1 BluWhale AI(BLUAI) - AED
د.إ0.059454
1 BluWhale AI(BLUAI) - CHF
Fr0.01296
1 BluWhale AI(BLUAI) - HKD
HK$0.125874
1 BluWhale AI(BLUAI) - AMD
֏6.216264
1 BluWhale AI(BLUAI) - MAD
.د.م0.150498
1 BluWhale AI(BLUAI) - MXN
$0.30051
1 BluWhale AI(BLUAI) - SAR
ريال0.06075
1 BluWhale AI(BLUAI) - ETB
Br2.504196
1 BluWhale AI(BLUAI) - KES
KSh2.10033
1 BluWhale AI(BLUAI) - JOD
د.أ0.0114858
1 BluWhale AI(BLUAI) - PLN
0.059778
1 BluWhale AI(BLUAI) - RON
лв0.07128
1 BluWhale AI(BLUAI) - SEK
kr0.153576
1 BluWhale AI(BLUAI) - BGN
лв0.027378
1 BluWhale AI(BLUAI) - HUF
Ft5.443524
1 BluWhale AI(BLUAI) - CZK
0.34182
1 BluWhale AI(BLUAI) - KWD
د.ك0.0049734
1 BluWhale AI(BLUAI) - ILS
0.05265
1 BluWhale AI(BLUAI) - BOB
Bs0.112266
1 BluWhale AI(BLUAI) - AZN
0.02754
1 BluWhale AI(BLUAI) - TJS
SM0.149688
1 BluWhale AI(BLUAI) - GEL
0.043902
1 BluWhale AI(BLUAI) - AOA
Kz14.821542
1 BluWhale AI(BLUAI) - BHD
.د.ب0.0061074
1 BluWhale AI(BLUAI) - BMD
$0.0162
1 BluWhale AI(BLUAI) - DKK
kr0.104814
1 BluWhale AI(BLUAI) - HNL
L0.427518
1 BluWhale AI(BLUAI) - MUR
0.7452
1 BluWhale AI(BLUAI) - NAD
$0.28188
1 BluWhale AI(BLUAI) - NOK
kr0.163782
1 BluWhale AI(BLUAI) - NZD
$0.028188
1 BluWhale AI(BLUAI) - PAB
B/.0.0162
1 BluWhale AI(BLUAI) - PGK
K0.068526
1 BluWhale AI(BLUAI) - QAR
ر.ق0.05913
1 BluWhale AI(BLUAI) - RSD
дин.1.647216
1 BluWhale AI(BLUAI) - UZS
soʻm195.180678
1 BluWhale AI(BLUAI) - ALL
L1.360962
1 BluWhale AI(BLUAI) - ANG
ƒ0.028998
1 BluWhale AI(BLUAI) - AWG
ƒ0.028998
1 BluWhale AI(BLUAI) - BBD
$0.0324
1 BluWhale AI(BLUAI) - BAM
KM0.027378
1 BluWhale AI(BLUAI) - BIF
Fr47.6442
1 BluWhale AI(BLUAI) - BND
$0.02106
1 BluWhale AI(BLUAI) - BSD
$0.0162
1 BluWhale AI(BLUAI) - JMD
$2.60901
1 BluWhale AI(BLUAI) - KHR
65.060172
1 BluWhale AI(BLUAI) - KMF
Fr6.9012
1 BluWhale AI(BLUAI) - LAK
352.173906
1 BluWhale AI(BLUAI) - LKR
රු4.949586
1 BluWhale AI(BLUAI) - MDL
L0.276696
1 BluWhale AI(BLUAI) - MGA
Ar72.9729
1 BluWhale AI(BLUAI) - MOP
P0.130086
1 BluWhale AI(BLUAI) - MVR
0.24786
1 BluWhale AI(BLUAI) - MWK
MK28.173906
1 BluWhale AI(BLUAI) - MZN
MT1.03518
1 BluWhale AI(BLUAI) - NPR
रु2.305584
1 BluWhale AI(BLUAI) - PYG
114.8904
1 BluWhale AI(BLUAI) - RWF
Fr23.6034
1 BluWhale AI(BLUAI) - SBD
$0.133326
1 BluWhale AI(BLUAI) - SCR
0.237978
1 BluWhale AI(BLUAI) - SRD
$0.6237
1 BluWhale AI(BLUAI) - SVC
$0.142236
1 BluWhale AI(BLUAI) - SZL
L0.281718
1 BluWhale AI(BLUAI) - TMT
m0.0567
1 BluWhale AI(BLUAI) - TND
د.ت0.047628
1 BluWhale AI(BLUAI) - TTD
$0.109998
1 BluWhale AI(BLUAI) - UGX
Sh56.6352
1 BluWhale AI(BLUAI) - XAF
Fr9.2016
1 BluWhale AI(BLUAI) - XCD
$0.04374
1 BluWhale AI(BLUAI) - XOF
Fr9.2016
1 BluWhale AI(BLUAI) - XPF
Fr1.6686
1 BluWhale AI(BLUAI) - BWP
P0.218214
1 BluWhale AI(BLUAI) - BZD
$0.032562
1 BluWhale AI(BLUAI) - CVE
$1.54953
1 BluWhale AI(BLUAI) - DJF
Fr2.8836
1 BluWhale AI(BLUAI) - DOP
$1.044414
1 BluWhale AI(BLUAI) - DZD
د.ج2.10681
1 BluWhale AI(BLUAI) - FJD
$0.037098
1 BluWhale AI(BLUAI) - GNF
Fr140.859
1 BluWhale AI(BLUAI) - GTQ
Q0.124578
1 BluWhale AI(BLUAI) - GYD
$3.40119
1 BluWhale AI(BLUAI) - ISK
kr2.025

BluWhale AI Forrás

A(z) BluWhale AI alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos BluWhale AI Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések BluWhale AI

Mennyit ér ma a(z) BluWhale AI (BLUAI)?
A(z) élő BLUAI ár a(z) USD esetében 0.0162 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BLUAI ára a(z) USD esetében?
A(z) BLUAI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0162. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BluWhale AI piaci plafonja?
A(z) BLUAI piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BLUAI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BLUAI keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) BLUAI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BLUAI mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) BLUAI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BLUAI mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) BLUAI kereskedési volumene?
A(z) BLUAI élő 24 órás kereskedési volumene $ 803.72K USD.
A(z) BLUAI ára emelkedni fog idén?
A(z) BLUAI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BLUAI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:35:27 (UTC+8)

BluWhale AI (BLUAI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

BLUAI-USD kalkulátor

Összeg

BLUAI
BLUAI
USD
USD

1 BLUAI = 0.0162 USD

BLUAI kereskedés

BLUAI/USDT
$0.0162
$0.0162$0.0162
-15.53%

