A(z) élő AriaAI ár ma 0.16747 USD. Kövesd nyomon a(z) ARIA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ARIA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ARIA

ARIA árinformációk

Mi a(z) ARIA

ARIA fehér könyv

ARIA hivatalos webhely

ARIA tokenomikai adatai

ARIA árelőrejelzés

ARIA előzmények

ARIA Vásárlási útmutató

ARIA-fiat valutaváltó

ARIA spot

ARIA USDT-M futuresügyletek

AriaAI Logó

AriaAI árfolyam(ARIA)

1 ARIA-USD élő ár:

$0.16764
$0.16764$0.16764
+0.47%1D
USD
AriaAI (ARIA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:42:24 (UTC+8)

AriaAI (ARIA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.1628
$ 0.1628$ 0.1628
24h alacsony
$ 0.17135
$ 0.17135$ 0.17135
24h magas

$ 0.1628
$ 0.1628$ 0.1628

$ 0.17135
$ 0.17135$ 0.17135

$ 0.2461952287601809
$ 0.2461952287601809$ 0.2461952287601809

$ 0.03247204859891276
$ 0.03247204859891276$ 0.03247204859891276

-1.00%

+0.47%

-0.86%

-0.86%

AriaAI (ARIA) valós idejű ár: $ 0.16747. Az elmúlt 24 órában, a(z)ARIA legalacsonyabb ára $ 0.1628, legmagasabb ára pedig $ 0.17135 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ARIA valaha volt legmagasabb ára $ 0.2461952287601809, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.03247204859891276 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ARIA változása a következő volt: -1.00% az elmúlt órában, +0.47% az elmúlt 24 órában, és -0.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AriaAI (ARIA) piaci információk

No.586

$ 39.23M
$ 39.23M$ 39.23M

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

$ 167.47M
$ 167.47M$ 167.47M

234.22M
234.22M 234.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.42%

BSC

A(z) AriaAI jelenlegi piaci plafonja $ 39.23M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 1.38M. A(z) ARIA keringésben lévő tokenszáma 234.22M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 167.47M.

AriaAI (ARIA) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a AriaAI mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0007842+0.47%
30 nap$ -0.01191-6.64%
60 nap$ +0.06278+59.96%
90 nap$ +0.14747+737.35%
AriaAI árváltozása ma

A mai napon a(z) ARIA ára $ +0.0007842 (+0.47%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

AriaAI 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.01191 (-6.64%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

AriaAI 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) ARIA ára $ +0.06278 (+59.96%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

AriaAI 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.14747 (+737.35%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) AriaAI (ARIA) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) AriaAI árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) AriaAI (ARIA)

AriaAI is a next-generation game development and publishing experiment inspired by Disney-style immersive worlds and AI technology, designed with its own IP related gameplay at its core. It represents a major leap forward in bringing Web2-quality game design and publishing standards into the Web3 era. With the integration of AI, ARIA is evolving into a living, adaptive game world — featuring intelligent NPCs, personalized storytelling, AI-generated content, and dynamic gameplay that grows with its players. $Aria is the native token of Aria.

AriaAI elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál AriaAI befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd ARIA a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről AriaAI a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a AriaAI vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

AriaAI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) AriaAI (ARIA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) AriaAI (ARIA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) AriaAI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) AriaAI árelőrejelzését most!

AriaAI (ARIA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) AriaAI (ARIA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ARIA token kapcsán!

Hogyan vásárolj AriaAI (ARIA)

A következőt szeretnél vásárolni: AriaAI? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz AriaAI eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

ARIA helyi valutákra

1 AriaAI(ARIA) - VND
4,406.97305
1 AriaAI(ARIA) - AUD
A$0.2545544
1 AriaAI(ARIA) - GBP
0.1272772
1 AriaAI(ARIA) - EUR
0.1440242
1 AriaAI(ARIA) - USD
$0.16747
1 AriaAI(ARIA) - MYR
RM0.7016993
1 AriaAI(ARIA) - TRY
7.0437882
1 AriaAI(ARIA) - JPY
¥25.79038
1 AriaAI(ARIA) - ARS
ARS$242.3575599
1 AriaAI(ARIA) - RUB
13.5449736
1 AriaAI(ARIA) - INR
14.8679866
1 AriaAI(ARIA) - IDR
Rp2,791.1655502
1 AriaAI(ARIA) - PHP
9.830489
1 AriaAI(ARIA) - EGP
￡E.7.9179816
1 AriaAI(ARIA) - BRL
R$0.8993139
1 AriaAI(ARIA) - CAD
C$0.234458
1 AriaAI(ARIA) - BDT
20.4078942
1 AriaAI(ARIA) - NGN
242.0075476
1 AriaAI(ARIA) - COP
$649.1070212
1 AriaAI(ARIA) - ZAR
R.2.8989057
1 AriaAI(ARIA) - UAH
6.9985713
1 AriaAI(ARIA) - TZS
T.Sh.411.47379
1 AriaAI(ARIA) - VES
Bs37.01087
1 AriaAI(ARIA) - CLP
$157.75674
1 AriaAI(ARIA) - PKR
Rs47.2399376
1 AriaAI(ARIA) - KZT
88.4208106
1 AriaAI(ARIA) - THB
฿5.4277027
1 AriaAI(ARIA) - TWD
NT$5.1564013
1 AriaAI(ARIA) - AED
د.إ0.6146149
1 AriaAI(ARIA) - CHF
Fr0.133976
1 AriaAI(ARIA) - HKD
HK$1.3012419
1 AriaAI(ARIA) - AMD
֏63.9182749
1 AriaAI(ARIA) - MAD
.د.م1.5474228
1 AriaAI(ARIA) - MXN
$3.1065685
1 AriaAI(ARIA) - SAR
ريال0.6263378
1 AriaAI(ARIA) - ETB
Br25.7317655
1 AriaAI(ARIA) - KES
KSh21.5885577
1 AriaAI(ARIA) - JOD
د.أ0.11873623
1 AriaAI(ARIA) - PLN
0.6179643
1 AriaAI(ARIA) - RON
лв0.7385427
1 AriaAI(ARIA) - SEK
kr1.5892903
1 AriaAI(ARIA) - BGN
лв0.2830243
1 AriaAI(ARIA) - HUF
Ft56.3670526
1 AriaAI(ARIA) - CZK
3.533617
1 AriaAI(ARIA) - KWD
د.ك0.05124582
1 AriaAI(ARIA) - ILS
0.5442775
1 AriaAI(ARIA) - BOB
Bs1.1538683
1 AriaAI(ARIA) - AZN
0.284699
1 AriaAI(ARIA) - TJS
SM1.5373746
1 AriaAI(ARIA) - GEL
0.4538437
1 AriaAI(ARIA) - AOA
Kz153.2199777
1 AriaAI(ARIA) - BHD
.د.ب0.06280125
1 AriaAI(ARIA) - BMD
$0.16747
1 AriaAI(ARIA) - DKK
kr1.0835309
1 AriaAI(ARIA) - HNL
L4.3927381
1 AriaAI(ARIA) - MUR
7.6600778
1 AriaAI(ARIA) - NAD
$2.8955563
1 AriaAI(ARIA) - NOK
kr1.6947964
1 AriaAI(ARIA) - NZD
$0.2913978
1 AriaAI(ARIA) - PAB
B/.0.16747
1 AriaAI(ARIA) - PGK
K0.703374
1 AriaAI(ARIA) - QAR
ر.ق0.6079161
1 AriaAI(ARIA) - RSD
дин.16.9395905
1 AriaAI(ARIA) - UZS
soʻm2,017.7103793
1 AriaAI(ARIA) - ALL
L13.9820703
1 AriaAI(ARIA) - ANG
ƒ0.2997713
1 AriaAI(ARIA) - AWG
ƒ0.2997713
1 AriaAI(ARIA) - BBD
$0.33494
1 AriaAI(ARIA) - BAM
KM0.2813496
1 AriaAI(ARIA) - BIF
Fr491.02204
1 AriaAI(ARIA) - BND
$0.2160363
1 AriaAI(ARIA) - BSD
$0.16747
1 AriaAI(ARIA) - JMD
$26.8035735
1 AriaAI(ARIA) - KHR
669.88
1 AriaAI(ARIA) - KMF
Fr71.34222
1 AriaAI(ARIA) - LAK
3,640.6521011
1 AriaAI(ARIA) - LKR
රු50.8405426
1 AriaAI(ARIA) - MDL
L2.8402912
1 AriaAI(ARIA) - MGA
Ar750.985721
1 AriaAI(ARIA) - MOP
P1.3364106
1 AriaAI(ARIA) - MVR
2.562291
1 AriaAI(ARIA) - MWK
MK289.739847
1 AriaAI(ARIA) - MZN
MT10.701333
1 AriaAI(ARIA) - NPR
रु23.6869568
1 AriaAI(ARIA) - PYG
1,179.32374
1 AriaAI(ARIA) - RWF
Fr242.66403
1 AriaAI(ARIA) - SBD
$1.3782781
1 AriaAI(ARIA) - SCR
2.4182668
1 AriaAI(ARIA) - SRD
$6.447595
1 AriaAI(ARIA) - SVC
$1.4603384
1 AriaAI(ARIA) - SZL
L2.8938816
1 AriaAI(ARIA) - TMT
m0.586145
1 AriaAI(ARIA) - TND
د.ت0.4923618
1 AriaAI(ARIA) - TTD
$1.1304225
1 AriaAI(ARIA) - UGX
Sh581.45584
1 AriaAI(ARIA) - XAF
Fr95.12296
1 AriaAI(ARIA) - XCD
$0.452169
1 AriaAI(ARIA) - XOF
Fr95.12296
1 AriaAI(ARIA) - XPF
Fr17.24941
1 AriaAI(ARIA) - BWP
P2.2424233
1 AriaAI(ARIA) - BZD
$0.33494
1 AriaAI(ARIA) - CVE
$15.9548669
1 AriaAI(ARIA) - DJF
Fr29.64219
1 AriaAI(ARIA) - DOP
$10.7298029
1 AriaAI(ARIA) - DZD
د.ج21.6957385
1 AriaAI(ARIA) - FJD
$0.3835063
1 AriaAI(ARIA) - GNF
Fr1,456.15165
1 AriaAI(ARIA) - GTQ
Q1.2794708
1 AriaAI(ARIA) - GYD
$34.9392661
1 AriaAI(ARIA) - ISK
kr20.93375

AriaAI Forrás

A(z) AriaAI alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos AriaAI Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések AriaAI

Mennyit ér ma a(z) AriaAI (ARIA)?
A(z) élő ARIA ár a(z) USD esetében 0.16747 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ARIA ára a(z) USD esetében?
A(z) ARIA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.16747. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) AriaAI piaci plafonja?
A(z) ARIA piaci plafonja $ 39.23M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ARIA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ARIA keringésben lévő tokenszáma 234.22M USD.
Mi volt a(z) ARIA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ARIA mindenkori legmagasabb ára 0.2461952287601809 USD.
Mi volt a(z) ARIA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ARIA mindenkori legalacsonyabb ára 0.03247204859891276 USD.
Mekkora a(z) ARIA kereskedési volumene?
A(z) ARIA élő 24 órás kereskedési volumene $ 1.38M USD.
A(z) ARIA ára emelkedni fog idén?
A(z) ARIA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ARIA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:42:24 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

ARIA-USD kalkulátor

Összeg

ARIA
ARIA
USD
USD

1 ARIA = 0.16747 USD

ARIA kereskedés

ARIA/USDT
$0.16764
$0.16764$0.16764
+0.46%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

