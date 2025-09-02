USDX (USDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.641446 24-satna najviša cijena $ 0.657119 Najviša cijena ikada $ 3.89 Najniža cijena $ 0.100156 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) -0.77% Promjena cijene (7D) +1.87%

USDX (USDX) cijena u stvarnom vremenu je $0.652006. Tijekom protekla 24 sata, USDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.641446 i najviše cijene $ 0.657119, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDX je $ 3.89, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.100156.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDX se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -0.77% u posljednjih 24 sata i +1.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu USDX (USDX)

Tržišna kapitalizacija $ 72.72M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 72.72M Količina u optjecaju 111.57M Ukupna količina 111,568,045.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija USDX je $ 72.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDX je 111.57M, s ukupnom količinom od 111568045.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.72M.