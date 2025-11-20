SparkDEX Cijena danas

Trenutačna cijena SparkDEX (SPRK) danas je $ 0.02204379, s promjenom od 1.99% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SPRK u USD je $ 0.02204379 po SPRK.

SparkDEX trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,471,166, s količinom u optjecaju od 66.59M SPRK. Tijekom posljednja 24 sata, SPRK trgovao je između $ 0.02089912 (niska) i $ 0.02231457 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04726344, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01998888.

U kratkoročnim performansama, SPRK se kretao +0.01% u posljednjem satu i -13.35% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SparkDEX (SPRK)

Tržišna kapitalizacija $ 1.47M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.97M Količina u optjecaju 66.59M Ukupna količina 994,438,094.0

