Seba (SEBA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00902776$ 0.00902776 $ 0.00902776 Najniža cijena $ 0.0004689$ 0.0004689 $ 0.0004689 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Seba (SEBA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00089279. Tijekom protekla 24 sata, SEBAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SEBA je $ 0.00902776, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0004689.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SEBA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Seba (SEBA)

Tržišna kapitalizacija $ 174.09K$ 174.09K $ 174.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 223.20K$ 223.20K $ 223.20K Količina u optjecaju 195.00M 195.00M 195.00M Ukupna količina 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Seba je $ 174.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SEBA je 195.00M, s ukupnom količinom od 250000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 223.20K.