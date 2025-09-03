PopFrog (POPFROG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00554469$ 0.00554469 $ 0.00554469 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

PopFrog (POPFROG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, POPFROGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POPFROG je $ 0.00554469, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POPFROG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PopFrog (POPFROG)

Tržišna kapitalizacija $ 6.77K$ 6.77K $ 6.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.77K$ 6.77K $ 6.77K Količina u optjecaju 998.63M 998.63M 998.63M Ukupna količina 998,625,812.2047017 998,625,812.2047017 998,625,812.2047017

Trenutačna tržišna kapitalizacija PopFrog je $ 6.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POPFROG je 998.63M, s ukupnom količinom od 998625812.2047017. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.77K.