PiP (PIP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 12.65 $ 12.65 $ 12.65 24-satna najniža cijena $ 14.08 $ 14.08 $ 14.08 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 12.65$ 12.65 $ 12.65 24-satna najviša cijena $ 14.08$ 14.08 $ 14.08 Najviša cijena ikada $ 81.08$ 81.08 $ 81.08 Najniža cijena $ 2.83$ 2.83 $ 2.83 Promjena cijene (1H) +0.32% Promjena cijene (1D) -5.56% Promjena cijene (7D) -12.01% Promjena cijene (7D) -12.01%

PiP (PIP) cijena u stvarnom vremenu je $13.3. Tijekom protekla 24 sata, PIPtrgovalo je između najniže cijene $ 12.65 i najviše cijene $ 14.08, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PIP je $ 81.08, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.83.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PIP se promijenio za +0.32% u posljednjih sat vremena, -5.56% u posljednjih 24 sata i -12.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PiP (PIP)

Tržišna kapitalizacija $ 10.48M$ 10.48M $ 10.48M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.48M$ 10.48M $ 10.48M Količina u optjecaju 786.09K 786.09K 786.09K Ukupna količina 786,093.68 786,093.68 786,093.68

Trenutačna tržišna kapitalizacija PiP je $ 10.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PIP je 786.09K, s ukupnom količinom od 786093.68. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.48M.