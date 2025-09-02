Više o PIP

PIP Informacije o cijeni

PIP Službena web stranica

PIP Tokenomija

PIP Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

PiP Logotip

PiP Cijena (PIP)

Neuvršten

1 PIP u USD cijena uživo:

$13.33
$13.33$13.33
-5.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena PiP (PIP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:34:56 (UTC+8)

PiP (PIP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 12.65
$ 12.65$ 12.65
24-satna najniža cijena
$ 14.08
$ 14.08$ 14.08
24-satna najviša cijena

$ 12.65
$ 12.65$ 12.65

$ 14.08
$ 14.08$ 14.08

$ 81.08
$ 81.08$ 81.08

$ 2.83
$ 2.83$ 2.83

+0.32%

-5.56%

-12.01%

-12.01%

PiP (PIP) cijena u stvarnom vremenu je $13.3. Tijekom protekla 24 sata, PIPtrgovalo je između najniže cijene $ 12.65 i najviše cijene $ 14.08, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PIP je $ 81.08, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.83.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PIP se promijenio za +0.32% u posljednjih sat vremena, -5.56% u posljednjih 24 sata i -12.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PiP (PIP)

$ 10.48M
$ 10.48M$ 10.48M

--
----

$ 10.48M
$ 10.48M$ 10.48M

786.09K
786.09K 786.09K

786,093.68
786,093.68 786,093.68

Trenutačna tržišna kapitalizacija PiP je $ 10.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PIP je 786.09K, s ukupnom količinom od 786093.68. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.48M.

PiP (PIP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PiP u USD iznosila je $ -0.78376174937518.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PiP u USD iznosila je $ +2.4093362300.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PiP u USD iznosila je $ -2.2349000800.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PiP u USD iznosila je $ -2.799337859530074.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.78376174937518-5.56%
30 dana$ +2.4093362300+18.12%
60 dana$ -2.2349000800-16.80%
90 dana$ -2.799337859530074-17.38%

Što je PiP (PIP)

PiP is the liquid mascot of the HyperLiquid ecosystem. Although PiP is smol, it knows that even the tiniest PiP can create waves of change, bringing liquid vibes with a splash of playfulness. PiP, who speaks fluent Pipanese, is all about spreading joy and friendliness. Whether diving into PiP's stream of consciousness or making a splash in the crypto community, PiP embodies the essence of being hyperliquid with freshness and originality. Join PiP’s journey and let’s ride the waves together💧

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs PiP (PIP)

Službena web-stranica

PiP Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PiP (PIP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PiP (PIP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PiP.

Provjerite PiP predviđanje cijene sada!

PIP u lokalnim valutama

PiP (PIP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PiP (PIP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PIP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PiP (PIP)

Koliko PiP (PIP) vrijedi danas?
Cijena PIP uživo u USD je 13.3 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PIP u USD?
Trenutačna cijena PIP u USD je $ 13.3. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PiP?
Tržišna kapitalizacija za PIP je $ 10.48M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PIP?
Količina u optjecaju za PIP je 786.09K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PIP?
PIP je postigao ATH cijenu od 81.08 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PIP?
PIP je vidio ATL cijenu od 2.83 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PIP?
24-satni obujam trgovanja za PIP je -- USD.
Hoće li PIP još narasti ove godine?
PIP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PIP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:34:56 (UTC+8)

PiP (PIP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.