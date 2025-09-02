PacMoon (PAC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.230647 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.41% Promjena cijene (1D) -1.43% Promjena cijene (7D) -3.50%

PacMoon (PAC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PACtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAC je $ 0.230647, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAC se promijenio za -0.41% u posljednjih sat vremena, -1.43% u posljednjih 24 sata i -3.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PacMoon (PAC)

Tržišna kapitalizacija $ 626.37K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 642.43K Količina u optjecaju 975.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PacMoon je $ 626.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PAC je 975.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 642.43K.