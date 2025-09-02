Origin Sonic (OS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.293528 $ 0.293528 $ 0.293528 24-satna najniža cijena $ 0.317198 $ 0.317198 $ 0.317198 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.293528$ 0.293528 $ 0.293528 24-satna najviša cijena $ 0.317198$ 0.317198 $ 0.317198 Najviša cijena ikada $ 0.989146$ 0.989146 $ 0.989146 Najniža cijena $ 0.249121$ 0.249121 $ 0.249121 Promjena cijene (1H) +0.28% Promjena cijene (1D) -3.08% Promjena cijene (7D) -1.49% Promjena cijene (7D) -1.49%

Origin Sonic (OS) cijena u stvarnom vremenu je $0.306855. Tijekom protekla 24 sata, OStrgovalo je između najniže cijene $ 0.293528 i najviše cijene $ 0.317198, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OS je $ 0.989146, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.249121.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OS se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, -3.08% u posljednjih 24 sata i -1.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Origin Sonic (OS)

Tržišna kapitalizacija $ 10.50M$ 10.50M $ 10.50M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.50M$ 10.50M $ 10.50M Količina u optjecaju 34.19M 34.19M 34.19M Ukupna količina 34,192,973.46907072 34,192,973.46907072 34,192,973.46907072

Trenutačna tržišna kapitalizacija Origin Sonic je $ 10.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OS je 34.19M, s ukupnom količinom od 34192973.46907072. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.50M.