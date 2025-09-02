Više o OS

Origin Sonic Cijena (OS)

1 OS u USD cijena uživo:

$0.306949
-3.00%1D
-3.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Origin Sonic (OS)
Origin Sonic (OS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.293528
$ 0.293528$ 0.293528
24-satna najniža cijena
$ 0.317198
$ 0.317198$ 0.317198
24-satna najviša cijena

$ 0.293528
$ 0.293528$ 0.293528

$ 0.317198
$ 0.317198$ 0.317198

$ 0.989146
$ 0.989146$ 0.989146

$ 0.249121
$ 0.249121$ 0.249121

+0.28%

-3.08%

-1.49%

-1.49%

Origin Sonic (OS) cijena u stvarnom vremenu je $0.306855. Tijekom protekla 24 sata, OStrgovalo je između najniže cijene $ 0.293528 i najviše cijene $ 0.317198, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OS je $ 0.989146, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.249121.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OS se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, -3.08% u posljednjih 24 sata i -1.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Origin Sonic (OS)

$ 10.50M
$ 10.50M$ 10.50M

--
----

$ 10.50M
$ 10.50M$ 10.50M

34.19M
34.19M 34.19M

34,192,973.46907072
34,192,973.46907072 34,192,973.46907072

Trenutačna tržišna kapitalizacija Origin Sonic je $ 10.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OS je 34.19M, s ukupnom količinom od 34192973.46907072. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.50M.

Origin Sonic (OS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Origin Sonic u USD iznosila je $ -0.0097759450317466.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Origin Sonic u USD iznosila je $ +0.0106317586.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Origin Sonic u USD iznosila je $ -0.0093564078.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Origin Sonic u USD iznosila je $ -0.10103661115164263.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0097759450317466-3.08%
30 dana$ +0.0106317586+3.46%
60 dana$ -0.0093564078-3.04%
90 dana$ -0.10103661115164263-24.77%

Što je Origin Sonic (OS)

Origin Sonic (OS) is a pure Lossless Token, fully backed by reserves of the network token S. Its robust design and strong peg make it an ideal foundation for attractive yield opportunities across DeFi. Through its rebasing mechanism, Origin Sonic allows holders to earn yield directly in their wallets without needing to stake or lock their assets while maintaining full control over their capital. Origin Sonic is available on the largest decentralized exchanges (DEXs) on the Sonic blockchain. Developed by a team of experts at Origin Protocol.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Origin Sonic Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Origin Sonic (OS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Origin Sonic (OS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Origin Sonic.

Provjerite Origin Sonic predviđanje cijene sada!

OS u lokalnim valutama

Origin Sonic (OS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Origin Sonic (OS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Origin Sonic (OS)

Koliko Origin Sonic (OS) vrijedi danas?
Cijena OS uživo u USD je 0.306855 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OS u USD?
Trenutačna cijena OS u USD je $ 0.306855. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Origin Sonic?
Tržišna kapitalizacija za OS je $ 10.50M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OS?
Količina u optjecaju za OS je 34.19M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OS?
OS je postigao ATH cijenu od 0.989146 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OS?
OS je vidio ATL cijenu od 0.249121 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OS?
24-satni obujam trgovanja za OS je -- USD.
Hoće li OS još narasti ove godine?
OS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Origin Sonic (OS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.