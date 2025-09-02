MOE (MOE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.067162 24-satna najniža cijena $ 0.084991 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.067162 24-satna najviša cijena $ 0.084991 Najviša cijena ikada $ 0.507808 Najniža cijena $ 0.01697119 Promjena cijene (1H) -0.46% Promjena cijene (1D) +13.89% Promjena cijene (7D) +64.06%

MOE (MOE) cijena u stvarnom vremenu je $0.081244. Tijekom protekla 24 sata, MOEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.067162 i najviše cijene $ 0.084991, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOE je $ 0.507808, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01697119.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOE se promijenio za -0.46% u posljednjih sat vremena, +13.89% u posljednjih 24 sata i +64.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MOE (MOE)

Tržišna kapitalizacija $ 10.90M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 31.04M Količina u optjecaju 134.33M Ukupna količina 382,553,848.7144893

Trenutačna tržišna kapitalizacija MOE je $ 10.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOE je 134.33M, s ukupnom količinom od 382553848.7144893. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.04M.