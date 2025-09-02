Ink (INK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.94183$ 0.94183 $ 0.94183 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) +1.95% Promjena cijene (7D) +3.59% Promjena cijene (7D) +3.59%

Ink (INK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, INKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INK je $ 0.94183, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INK se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +1.95% u posljednjih 24 sata i +3.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ink (INK)

Tržišna kapitalizacija $ 279.83K$ 279.83K $ 279.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 603.20K$ 603.20K $ 603.20K Količina u optjecaju 463.91M 463.91M 463.91M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ink je $ 279.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INK je 463.91M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 603.20K.