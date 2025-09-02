Hunt (HUNT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.243443 $ 0.243443 $ 0.243443 24-satna najniža cijena $ 0.252598 $ 0.252598 $ 0.252598 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.243443$ 0.243443 $ 0.243443 24-satna najviša cijena $ 0.252598$ 0.252598 $ 0.252598 Najviša cijena ikada $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.39% Promjena cijene (1D) +0.85% Promjena cijene (7D) -0.83% Promjena cijene (7D) -0.83%

Hunt (HUNT) cijena u stvarnom vremenu je $0.252053. Tijekom protekla 24 sata, HUNTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.243443 i najviše cijene $ 0.252598, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HUNT je $ 1.46, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HUNT se promijenio za +0.39% u posljednjih sat vremena, +0.85% u posljednjih 24 sata i -0.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hunt (HUNT)

Tržišna kapitalizacija $ 49.72M$ 49.72M $ 49.72M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 49.72M$ 49.72M $ 49.72M Količina u optjecaju 198.91M 198.91M 198.91M Ukupna količina 198,912,688.0 198,912,688.0 198,912,688.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hunt je $ 49.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HUNT je 198.91M, s ukupnom količinom od 198912688.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 49.72M.