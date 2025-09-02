Više o GRC

Gridcoin Logotip

Gridcoin Cijena (GRC)

Neuvršten

1 GRC u USD cijena uživo:

$0.00334251
$0.00334251$0.00334251
-26.40%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Gridcoin (GRC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:26:09 (UTC+8)

Gridcoin (GRC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0033255
$ 0.0033255$ 0.0033255
24-satna najniža cijena
$ 0.00462237
$ 0.00462237$ 0.00462237
24-satna najviša cijena

$ 0.0033255
$ 0.0033255$ 0.0033255

$ 0.00462237
$ 0.00462237$ 0.00462237

$ 0.214228
$ 0.214228$ 0.214228

$ 0
$ 0$ 0

+0.37%

-26.48%

+0.65%

+0.65%

Gridcoin (GRC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00334251. Tijekom protekla 24 sata, GRCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0033255 i najviše cijene $ 0.00462237, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRC je $ 0.214228, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRC se promijenio za +0.37% u posljednjih sat vremena, -26.48% u posljednjih 24 sata i +0.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gridcoin (GRC)

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

--
----

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

489.06M
489.06M 489.06M

505,312,541.36529
505,312,541.36529 505,312,541.36529

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gridcoin je $ 1.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRC je 489.06M, s ukupnom količinom od 505312541.36529. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.69M.

Gridcoin (GRC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Gridcoin u USD iznosila je $ -0.001204416940859817.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Gridcoin u USD iznosila je $ -0.0008663976.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Gridcoin u USD iznosila je $ -0.0015277035.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Gridcoin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001204416940859817-26.48%
30 dana$ -0.0008663976-25.92%
60 dana$ -0.0015277035-45.70%
90 dana$ 0--

Što je Gridcoin (GRC)

Resurs Gridcoin (GRC)

Gridcoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gridcoin (GRC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gridcoin (GRC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gridcoin.

GRC u lokalnim valutama

Gridcoin (GRC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gridcoin (GRC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GRC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gridcoin (GRC)

Koliko Gridcoin (GRC) vrijedi danas?
Cijena GRC uživo u USD je 0.00334251 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GRC u USD?
Trenutačna cijena GRC u USD je $ 0.00334251. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gridcoin?
Tržišna kapitalizacija za GRC je $ 1.63M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GRC?
Količina u optjecaju za GRC je 489.06M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GRC?
GRC je postigao ATH cijenu od 0.214228 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GRC?
GRC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GRC?
24-satni obujam trgovanja za GRC je -- USD.
Hoće li GRC još narasti ove godine?
GRC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GRC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:26:09 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.