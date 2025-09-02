Gridcoin (GRC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.0033255 24-satna najviša cijena $ 0.00462237 Najviša cijena ikada $ 0.214228 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.37% Promjena cijene (1D) -26.48% Promjena cijene (7D) +0.65%

Gridcoin (GRC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00334251. Tijekom protekla 24 sata, GRCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0033255 i najviše cijene $ 0.00462237, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRC je $ 0.214228, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRC se promijenio za +0.37% u posljednjih sat vremena, -26.48% u posljednjih 24 sata i +0.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gridcoin (GRC)

Tržišna kapitalizacija $ 1.63M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.69M Količina u optjecaju 489.06M Ukupna količina 505,312,541.36529

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gridcoin je $ 1.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRC je 489.06M, s ukupnom količinom od 505312541.36529. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.69M.