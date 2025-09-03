Golff (GOF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 14.15$ 14.15 $ 14.15 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Golff (GOF) cijena u stvarnom vremenu je $0.00496264. Tijekom protekla 24 sata, GOFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOF je $ 14.15, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Golff (GOF)

Tržišna kapitalizacija $ 59.26K$ 59.26K $ 59.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 59.26K$ 59.26K $ 59.26K Količina u optjecaju 11.94M 11.94M 11.94M Ukupna količina 11,940,718.73334285 11,940,718.73334285 11,940,718.73334285

Trenutačna tržišna kapitalizacija Golff je $ 59.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOF je 11.94M, s ukupnom količinom od 11940718.73334285. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 59.26K.