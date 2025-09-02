Froge (FROGE) Informacije o cijeni (USD)

Froge (FROGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FROGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FROGE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FROGE se promijenio za +0.52% u posljednjih sat vremena, -3.86% u posljednjih 24 sata i -0.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Froge (FROGE)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Froge je $ 2.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FROGE je 649.68T, s ukupnom količinom od 649675271791611.8. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.62M.