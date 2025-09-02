Više o FLAT

Flat Earth Cijena (FLAT)

1 FLAT u USD cijena uživo:

$0.00049502
-1.80%1D
Grafikon aktualnih cijena Flat Earth (FLAT)
Flat Earth (FLAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.02097604
$ 0
+0.84%

-1.85%

+9.18%

+9.18%

Flat Earth (FLAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FLATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLAT je $ 0.02097604, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLAT se promijenio za +0.84% u posljednjih sat vremena, -1.85% u posljednjih 24 sata i +9.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Flat Earth (FLAT)

$ 373.61K
--
$ 373.61K
754.73M
754,734,426.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Flat Earth je $ 373.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLAT je 754.73M, s ukupnom količinom od 754734426.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 373.61K.

Flat Earth (FLAT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Flat Earth u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Flat Earth u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Flat Earth u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Flat Earth u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.85%
30 dana$ 0-12.34%
60 dana$ 0-41.16%
90 dana$ 0--

Što je Flat Earth (FLAT)

Flat Earth is about bringing Flat Earth community/movement together in the crypto space. Flat Earth has been a hot topic for decades causing split views and opinions of the Earth that we live on. And now the Flat Earth community have a way to band together, and having fun along the way. Giving back to the Flat Earth community through competitions & giveaways and having plenty of meme's, plenty of fun, plenty of laughter along the way. The Flat Earth meme coin, thats built on Bitcoin and Stacks.

Resurs Flat Earth (FLAT)

Službena web-stranica

Flat Earth Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Flat Earth (FLAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Flat Earth (FLAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Flat Earth.

Provjerite Flat Earth predviđanje cijene sada!

FLAT u lokalnim valutama

Flat Earth (FLAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Flat Earth (FLAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FLAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Flat Earth (FLAT)

Koliko Flat Earth (FLAT) vrijedi danas?
Cijena FLAT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FLAT u USD?
Trenutačna cijena FLAT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Flat Earth?
Tržišna kapitalizacija za FLAT je $ 373.61K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FLAT?
Količina u optjecaju za FLAT je 754.73M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FLAT?
FLAT je postigao ATH cijenu od 0.02097604 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FLAT?
FLAT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FLAT?
24-satni obujam trgovanja za FLAT je -- USD.
Hoće li FLAT još narasti ove godine?
FLAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FLAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.