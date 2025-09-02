Flat Earth (FLAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02097604$ 0.02097604 $ 0.02097604 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.84% Promjena cijene (1D) -1.85% Promjena cijene (7D) +9.18% Promjena cijene (7D) +9.18%

Flat Earth (FLAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FLATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLAT je $ 0.02097604, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLAT se promijenio za +0.84% u posljednjih sat vremena, -1.85% u posljednjih 24 sata i +9.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Flat Earth (FLAT)

Tržišna kapitalizacija $ 373.61K$ 373.61K $ 373.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 373.61K$ 373.61K $ 373.61K Količina u optjecaju 754.73M 754.73M 754.73M Ukupna količina 754,734,426.0 754,734,426.0 754,734,426.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flat Earth je $ 373.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLAT je 754.73M, s ukupnom količinom od 754734426.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 373.61K.